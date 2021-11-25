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И только в цирке возможны чудеса: директор заведения устроил шапито у гримёрки девушки

И только в цирке возможны чудеса: директор заведения устроил шапито у гримёрки девушки (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 07:54
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   директор   казань   нетрезвый   пассия   страсть   цирк   
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Нешуточные страсти разгорелись под вечер в казанском цирке, директор Рамиль Шарифуллин раз за разом вонзал нож в дверь комнаты, где закрылась его ненаглядная подчинённая...

По словам источника в цирке, Шарифуллин любит устраивать шоу не только на арене. Недавно директор принял на душу лишнего и затеял разборки с одной из коллег, к которой он питает нежные чувства. Ему почудилось, что та ему изменяет.

Разлучников Рамиль не обнаружил, но в процессе дознания сильно напугал девушку своим поведением. В результате она закрылась в одном из помещений.

Но, директору это только придало задора — Шарифуллин схватил нож и попытался добраться до своей пассии, должно быть, подозревая, что та не одна.


Однако есть женщины в татарских селениях: не то, что коня, директора цирка остановить могут...

С большим трудом успокоить мужчину смогла кассир заведения. Больше никого не нашлось - клоуны уехали с цирком, а директор остался.

После инцидента в Казанском цирке с участием директора Рамиля Шарифуллина Министерством культуры РТ организована служебная проверка. Об этом сообщается в ИА «Татар-информ» со ссылкой пресс-службу Минкульта республики.

Источник:

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Метки: Россия   видео   директор   казань   нетрезвый   пассия   страсть   цирк   
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Владимир 38 минут назад
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Вадим Игнатьев 39 минут назад
Он же извинился. Рафик не виноват.

«Уважаемые коллеги, зрители и те, кого я мог обидеть своим поступком. Свой поступок я считаю ошибкой. Приношу свои искренние извинения. Это был очень тяжелый год и я не выдержал. Не так давно я потерял отца, долгое время болела дочь, общая нервозность ввиду ограничений в работе из-за пандемии. Нервы сдали. Мои искренние извинения», написал Шарифуллин (орфография и пунктуация автора сохранены прим. ред.).
http://www.business-gazeta.ru/news/530563http://www.business-gazeta.ru/news/530563

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