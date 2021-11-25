И только в цирке возможны чудеса: директор заведения устроил шапито у гримёрки девушки

Разлучников Рамиль не обнаружил, но в процессе дознания сильно напугал девушку своим поведением. В результате она закрылась в одном из помещений.

Но, директору это только придало задора — Шарифуллин схватил нож и попытался добраться до своей пассии, должно быть, подозревая, что та не одна.



