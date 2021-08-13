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В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: появились подробности с места трагедии

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: появились подробности с места трагедии (6 фото + 4 видео)

Автор:
13 августа 2021 00:47
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   взрыв   видео   воронеж   маршрутка   подробности   фото   
3014
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Вечером, в центре города, у комплекса «Галерея Чижова» по улице Кольцовской, люди неожиданно услышали оглушающий грохот... Произошло большое несчастье , взорвался, следовавший по расписанию ПАЗ маршрута №10А.

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Метки: Россия   взрыв   видео   воронеж   маршрутка   подробности   фото   
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31  комментарий
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
озвучена основная версия причины взрыва: разгерметизация газового баллона,
.
Однако водитель автобуса утверждает, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Эту же информацию сообщил представитель перевозчика.
.
У кого нормальная память , думаю помнят , как долго гос. сми рассказывали про то , что самолет в Египте упал от неисправностей.
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66k
Опять зарплата. Час назад
То есть слово Теракт произносить запрещено?..
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10k
Underwood Час назад
Искренние соболезнования.
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3k
Иван 2 часа назад
Сахар наверное.
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306
Александр 3 часа назад
ПАЗики ,они вроде дизельные.
Людей жалко, вообщем что удивляться ,выборы же скоро , нужен общий враг ,что бы сплотить стадо баранов
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306
Александр Александр 2 часа назад
Я помню ,что обычно у Икарусов баллоны ставили на крышу , а тут получается вообще не предусмотрена такая тема .
Хотя чему удивляться ,у меня приятель в Махачкале живёт ,там все на метане катаются ,компрессорами из бытовой газовой сети заправляются
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306
Александр Александр 2 часа назад
Послушаем ,что утром в новостях скажут
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775
閃光 4 часа назад
Вспышка в салоне автобуса. Похоже на газ, возможно скопившийся водород из аккумулятора.
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20
ann 4 часа назад
Какая то заколдованная остановка, она уже фигурировала в сводках (автобус самопроизвольно поехал и размазал людей о железные ограждения.., либо просто ну очень похожая остановка
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26k
Лабуда 4 часа назад
Автобус, взорвавшийся в Воронеже, проходил ТО 6 августа. Местные власти сообщают, что газового оборудования в нём не было!

Взрыв не похож на взрыв газового оборудования.

Ссылка youtu.be
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14k
vikklu 5 часов назад
Соболезную...
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28k
Игорь 5 часов назад
Злогребучие воронежские ПАЗики таки "стрельнули".
Этот хоть на вид был до взрыва более-менее, что не исключает его внутренней такой же изношенности как все остальные.
Обычно ПАЗик - это весь разваливающийся, дырявый, пердящий и дымящий на всю округу. Да ещё с водителем-неадекватом одной рукой бесконечно по телефону выясняющий у диспетчеров - куда между конкурентами можно втиснуться, а другой собирающий деньги и дающий сдачу. И всё это на ходу, пытаясь хоть иногда останавливаться на красный и около остановки.
Так что 146% - это взрыв ГБО сделанного и установленного на коленке и никогда не проходившее нормальное ТО.
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3k
Шура ОсЕчкин 5 часов назад
https://www.svoboda.org/a/v-voronezhe-vzryv-v-avtobuse-12-postradavshih/31407816.htmlhttps://www.svoboda.org/a/v-voronezhe-vzryv-v-avtobuse-12-postradavshih/31407816.html
На видео из проезжающей рядом машины, прекрасно видно, что взрыв произошел по центру и сбоку автобуса в салоне.
Не на крыше, и не снизу.
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15k
Serg2001 5 часов назад
Если бы газ рванул, там такой факел бы был. Вряд ли бы вообще кто-то выжил... ((
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3k
Шура ОсЕчкин 5 часов назад
Интересный взрыв...
И пожара не было потом...
Или кто из пассажиров баллон газовый вез в автобусе.
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478
да пох 6 часов назад
Взрыв как говорится *сухой* .Хрен там это газ ..
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