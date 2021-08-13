В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: появились подробности с места трагедии

Вечером, в центре города, у комплекса «Галерея Чижова» по улице Кольцовской, люди неожиданно услышали оглушающий грохот... Произошло большое несчастье , взорвался, следовавший по расписанию ПАЗ маршрута №10А.
По данным регионального издания «Ё!» со ссылкой на собственный источник, количество пострадавших составляет 12 человек. Несколько пассажиров находятся в тяжёлом состоянии: одной женщине якобы оторвало конечности, ещё одна долго находилась без сознания. На месте работают бригады реанимации, МЧС. ДПС оцепила место взрыва.
Видео взрыва воронежской маршрутки №10
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Невольным свидетелем взрыва стал водитель следовавшей позади маршрутки, видеорегистратор, которой и запечатлел эти страшные кадры.
Работающими на месте специалистами, озвучена основная версия причины взрыва: разгерметизация газового баллона, но отрабатываются и другие версии произошедшего. К месту происшествия стянуты сотрудники ФСБ и ГБР.
А вот свидетельство водителя злосчастной маршрутки:
«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю - вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло».
Рассказ свидетеля событий, принимавшего участие в эвакуации пострадавших, в первые минуты после случившегося:
«Сначала спасли девочку, её зажало между сидений конкретно. Какой силы был взрыв, что её запихало между сидений, а мы не могли их раздвинуть?»
На место происшествия приехал губернатор Александр Гусев. Об этом он сообщил в своём «Телеграме»:
"Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа", — заявил глава региона.
UPD
Только что стало известно, что число жертв увеличилось до пятнадцати, а одна из пострадавших скончалась.
Одна из женщин, пострадавших в результате взрыва в маршрутке в Воронеже скончалась: https://t.co/oMfMccLhB0 pic.twitter.com/YrDz7sdmoU— Известия (@izvestia_ru) August 12, 2021
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Однако водитель автобуса утверждает, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Эту же информацию сообщил представитель перевозчика.
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У кого нормальная память , думаю помнят , как долго гос. сми рассказывали про то , что самолет в Египте упал от неисправностей.
Людей жалко, вообщем что удивляться ,выборы же скоро , нужен общий враг ,что бы сплотить стадо баранов
Хотя чему удивляться ,у меня приятель в Махачкале живёт ,там все на метане катаются ,компрессорами из бытовой газовой сети заправляются
При это, желательно, двери-окна не открывать, причем долго.
Тут или была натриевая соль в избытке, или что-то с содержанием углерода. CH4 - может так взрываться. Но как-то странно всё таки. Сила взрыва такая, что вроде как баллон бахнул. Но всегда можно посмотреть 100500 роликов, как метанновые баллоны взрываются - несколько иначе выглядит.
Печаль (((
Взрыв не похож на взрыв газового оборудования.
Этот хоть на вид был до взрыва более-менее, что не исключает его внутренней такой же изношенности как все остальные.
Обычно ПАЗик - это весь разваливающийся, дырявый, пердящий и дымящий на всю округу. Да ещё с водителем-неадекватом одной рукой бесконечно по телефону выясняющий у диспетчеров - куда между конкурентами можно втиснуться, а другой собирающий деньги и дающий сдачу. И всё это на ходу, пытаясь хоть иногда останавливаться на красный и около остановки.
Так что 146% - это взрыв ГБО сделанного и установленного на коленке и никогда не проходившее нормальное ТО.
На видео из проезжающей рядом машины, прекрасно видно, что взрыв произошел по центру и сбоку автобуса в салоне.
Не на крыше, и не снизу.
И пожара не было потом...
Или кто из пассажиров баллон газовый вез в автобусе.