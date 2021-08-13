В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: появились подробности с места трагедии

На место происшествия приехал губернатор Александр Гусев. Об этом он сообщил в своём «Телеграме»:

"Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа", — заявил глава региона.

