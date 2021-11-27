Итальянский жеребец, который смог: Как Сильвестр Сталлоне себе карьеру в кино пробивал

В итоге фильм с бюджетом в миллион долларов, а именно столько киностудия выделила на съемки фильма, стал одним из самых кассовых фильмов Голливуда и долгое время держался в топах по продажам. Во всем мире картина собрала 225 миллионов долларов. И получил 3 Оскара

Фильм был настолько успешным, что его фанатами были такие знаменитости, как Элвис Пресли и Чарли Чаплин.