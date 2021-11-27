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Итальянский жеребец, который смог: Как Сильвестр Сталлоне себе карьеру в кино пробивал

Итальянский жеребец, который смог: Как Сильвестр Сталлоне себе карьеру в кино пробивал (16 фото + 4 видео)

Автор:
27 ноября 2021 01:50
Сообщество : Кино
Метки: Крид   Сильвестр Сталлоне   интресно   история   кино   пес сталлоне   рокки   успех   
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На этой неделе исполнилось 45 лет с выхода культового фильма про бокс «Рокки».

Но фильм мог получиться не таким, ведь главную роль мог исполнять другой человек.

На тот момент Сильвестр Сталлоне – это 30-летний актер-неудачник, которому пришлось сняться в порнографическом фильме в роли «итальянского жеребца» и продать свою собаку за 50 долларов за неделю до шанса всей жизни.

«У меня было два варианта: или пойти на пробы, или кого-нибудь ограбить. Вместо того, чтобы совершить что-нибудь отчаянное, я два дня снимался, получил 200 долларов и выбрался с автобусной остановки», - говорил в интервью Playboy Сталлоне о своем опыте во взрослом кино.


Увидев по телевизору бой Мохаммедом Али с никому неизвестным боксером Чаком Уэпнером, Сталлоне пишет сценарий с простым сюжетом. Надо сказать, что до этого актер пытался писать пьесы, и все они были ужасны, как утверждает сам Сильвестр. Но этот сценарий понравился кинокомпании.

Сталлоне предложили 340 тысяч долларов за возможность экранизации его сценария. Только представьте: человеку, который продал своего любимого пса за 50 долларов из-за того, что не мог его прокормить, снимавшемуся в порно ради крова, предложили солидные деньги. Что бы сделали вы в данной ситуации?

Наверняка, многие бы взяли вариант с «синицей», а не «журавлем». Многие, но не Сталлоне, который настоял на своем и получил желаемое. Итальянский жеребец получил 20 тысяч за сценарий и минимальную оплату труда, как актер. Сталлоне тут же выкупил своего пса обратно, но уже за сумму в десятки раз превышающую ту, что получил за него.

Но у Сталлоне абсолютно не было навыков бокса. Да, он рос сорванцом и непоседой, но ему пришлось постигать азы бокса и тренировочного процесса. Режиссер Джон Эвилдсен, который получил «Оскара» за этот фильм, снимал репетиции боя между актерами Карлом Уэзерсом и Сильвестром Сталлоне на протяжении четырех недель. Так актерам было наглядно видно, какие ошибки они допускают.

В итоге фильм с бюджетом в миллион долларов, а именно столько киностудия выделила на съемки фильма, стал одним из самых кассовых фильмов Голливуда и долгое время держался в топах по продажам. Во всем мире картина собрала 225 миллионов долларов. И получил 3 Оскара

Фильм был настолько успешным, что его фанатами были такие знаменитости, как Элвис Пресли и Чарли Чаплин.

Оба они в свое время звали Сталлоне в гости, чтобы вместе насладиться фильмом о несгибаемой воли человека на пути к успеху. Но актер отказался от предложений, словно для него это было не кино, а история его жизни.

После успеха стало ясно, что одним фильмом эта история не закончится. Кинофраншиза была рассчитана на пять фильмов о боксере из Филадельфии.

В конце пятой части Рокки Бальбоа должен был погибнуть в уличной драке с подлым боксером Томми Ганна в одной из финальных сцен. Но боссы киностудии настояли, чтобы концовку изменили.

И, если честно, сделали это не зря. Ведь в 2006 году вышел еще один фильм о знаменитом боксере – «Рокки Бальбоа».

Это история о постаревшем владельце ресторана, почтенном на своем районе дедушке. Казалось бы, от былого киногероя со стальной челюстью ничего не осталось. Но он соглашается на бой с современным чемпионом в тяжелом весе Мэйсоном Диксоном.

Во всем этом сюжете и фильме, наверное, самым важным является отрывок диалога отца с сыном.

А после были еще два фильма «Крид», которые напрямую связаны с первыми частями кинофраншизы, ведь Рокки Бальбоа тренирует сына Апполо Крида. За первый фильм Сильвестр Сталлоне во второй раз в жизни номинируется на премию «Оскар».

В третьей части истории об Адонисе Криде Сильвестр Сталлоне сниматься не будет.

«Да, Слай объявил, что не собирается возвращаться, но, понимаете, его дух и суть персонажа... В Адонисе всегда будет частичка Рокки. Но у нас же франчайз Крида, и мы хотим двигаться вперёд, строить мир вокруг его истории. Мы, конечно, по-прежнему до одури любим Рокки и безмерно благодарны за всё, что он нам дал, но мы хотим развивать Адониса и построенные им отношения со своей семьёй. Короче, надеюсь, вам понравится наша стряпня... На мой взгляд, мы готовим нечто особенное», - заявил Майкл Б. Джордан играющий главную роль в кинофраншизе «Крид».

Сильвестра Сталлоне нельзя назвать гениальным актером, в его истории множество поворотов не туда, например, вы знали, что он должен был играть в «Полицейском из Беверли Хиллз» и в «Крепком Орешке»? Давайте скажем прямо, Рокки 4 тоже оказался полным провалом, он получил 3 "золотые малины" и был поруган даже американцами. Несмотря на признание худшим актером 20 века по версии «Золотой малины», Сильвестр Сталлоне, как и его кинообраз в кинофраншизе Рокки получил единственный шанс в своей жизни и воспользовался им.

Пусть не до конца идеально, но он сделал большую карьеру в кино.



Источник:

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Метки: Крид   Сильвестр Сталлоне   интресно   история   кино   пес сталлоне   рокки   успех   
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Злокрыс Час назад
собаку продал, такое нельзя простить
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