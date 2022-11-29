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Не у всех американцев удался День благодарения

Не у всех американцев удался День благодарения

Автор:
29 ноября 2022 17:33
Сообщество : Истории
Метки: США   день благодарения   истории   не радует   невезучие   праздник   праздник не удался   фотофакты   
1525
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День благодарения - один из самых популярных в США праздников в память первых переселенцев из Европы. В этот день жители США едут в гости к родным, едят жареную индейку и наслаждаются семейной атмосферой торжества. Но так везет не всем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   день благодарения   истории   не радует   невезучие   праздник   праздник не удался   фотофакты   
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6  комментариев
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12k
a_komolow Полчаса назад
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Сатанеев 8 минут назад
Какое-то десертное желе из консервной банки. При готовке в автоклаве сохранило форму банки, слегка уменьшившись в объёме.
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9k
Андрей 15 минут назад
бля. что за детсад?
а я посрать пошел. это кому нибудь интересно?
наплевать на пендосов
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642
сергей Полчаса назад
Каждому наглосаксу в подарок - одеяло с африканской оспой и платок с короновирусом бонусом. Восстановим историческую справедливость!
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12k
Cornho 41 минуту назад
Что это??

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262
Тамара Витальевна Cornho 12 минут назад
Вероятно,может быть,но не точно .Это - желе.
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Белая Муха

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