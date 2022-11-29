Не у всех американцев удался День благодарения

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День благодарения - один из самых популярных в США праздников в память первых переселенцев из Европы. В этот день жители США едут в гости к родным, едят жареную индейку и наслаждаются семейной атмосферой торжества. Но так везет не всем.
Мой одинокий ужин в честь Дня Благодарения на работе. По крайней мере, у меня есть индейка и картошка…
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Моя духовка решила, что День Благодарения прошел слишком гладко, и у нее взорвалась дверца ровно в тот момент, когда мы сели за стол
"Индейка двоюродного брата моей жены на День Благодарения, фаршированная горстью сырого сельдерея"
"Я купила себе пирог на День благодарения, оставила его в офисном холодильнике, - и вот каким он был вечером"
"За день до Дня Благодарения нагревательный элемент моей духовки сгорел и сломался пополам"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а я посрать пошел. это кому нибудь интересно?
наплевать на пендосов