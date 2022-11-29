Не у всех американцев удался День благодарения

День благодарения - один из самых популярных в США праздников в память первых переселенцев из Европы. В этот день жители США едут в гости к родным, едят жареную индейку и наслаждаются семейной атмосферой торжества. Но так везет не всем.

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Мой одинокий ужин в честь Дня Благодарения на работе. По крайней мере, у меня есть индейка и картошка… 0 Источник:

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"Моя кошка тоже хочет тыквенных пирогов" 0 Источник:

Моя духовка решила, что День Благодарения прошел слишком гладко, и у нее взорвалась дверца ровно в тот момент, когда мы сели за стол 0 Источник:

Счастливого Дня благодарения! 0 Источник:

Друзья заказали приготовленную индейку в местном ресторане 0 Источник:

"На День благодарения меня обнесло сыпью. Я взрослый" 0 Источник:

"Индейка двоюродного брата моей жены на День Благодарения, фаршированная горстью сырого сельдерея" 0 Источник:

"Он решил приготовить мне подарок на День Благодарения" 0 Источник:

Ужин на День благодарения был выдающийся! 0 Источник:

"Фил перепуьал датчик температуры с таймером" 0 Источник:

"Я купила себе пирог на День благодарения, оставила его в офисном холодильнике, - и вот каким он был вечером" 0 Источник:

"Поздравляю себя с Днем благодарения!" 0 Источник:

"Пирог моему брату не удался" 0 Источник:

"Этот салат член нашей семьи принес на День благодарения" 0 Источник:

"День благодарения: трагическая история" 0 Источник:

"Праздничный пирог в этом году маме не удался" 0 Источник:

"За день до Дня Благодарения нагревательный элемент моей духовки сгорел и сломался пополам" 0 Источник:

"А моя индейка просто взорвалась" 0 Источник:

"Сестра испробовала новый рецепт на День благодарения" 0 Источник:

"Моя подруга приготовила на День благодарения индейку, фаршированную макаронами" 0 Источник:

"Отличный получился пирог к праздничному столу, ничего не скажешь" 0 Источник:

"Мой ужин ко Дню благодарения всю дорогу меня рассматривал" 0 Источник:

"У нас не было денег на индейку в этом году, и мы слепили ее из консервированного фарша" 0 Источник:

"Это была индейка с коричневым сахаром и специальным соусом. Эх, прощай, птица!" 0 Источник:

"Нашла в соцсетях рецепт приготовления фаршированных яиц. Счастливого Дня благодарения!" 0 Источник:

"У нас в семье некоторые едят индейку так" 0 Источник:

"В День благодарения меня ждал дома сюрприз" 0 Источник: