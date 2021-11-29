Топ фильмов ужасов 2021 года

Продолжение кассового хита 2019 года. Во второй части почти никаких отличий от первой - героям всё так же предстоит выжить в смертельно опасной игре.

Фильм "Клаустрофобы: Квест в Москве" (2020) не имеет никакого отношения к франшизе "Клаустрофобы" (в оригинале Escape Room - квест-комната).