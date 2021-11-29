Топ фильмов ужасов 2021 года

Скримеры, хорроры, клиффхэнгеры, сиквелы, ремейки и другие иностранные слова в нашей подборке.
В 2016 году "Не дыши" стал одним из самых прибыльных и популярных ужастиков года. Вторая часть хоть и неплохо сделана, и Стивен Лэнг ("Аватар") всё так же хорошо играет слепого сурового старика, однако у неё и сборы и оценки на агрегаторах существенно ниже. "Не дыши 2" наверняка скрасит вечер тем, кому понравилась первая часть.
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Детективный ужастик от создателя "Пилы", "Астрала" и "Заклятие", а также режиссёра "Аквамена" Джеймса Вана.
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Продолжение кассового хита 2019 года. Во второй части почти никаких отличий от первой - героям всё так же предстоит выжить в смертельно опасной игре.
Фильм "Клаустрофобы: Квест в Москве" (2020) не имеет никакого отношения к франшизе "Клаустрофобы" (в оригинале Escape Room - квест-комната).
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Мать с сыном летят из Германии в США, где ей предстоит пройти курс лечения. Женщина больна очень редкой болезнью - она вампир. Самолёт захватывают террористы, и вампирша показывает себя во всей красе.
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В городишке в штате Массачусетс произошло чудо - глухонемой девушке явилась Дева Мария, после чего она обрела слух и получила способность исцелять людей. В город приезжает репортёр (его играет Джеффри Дин Морган - Ниган в "Ходячих мертвецах" и Комедиант в "Хранителях") и начинает расследовать причины чуда. Продюсер фильма (как, кстати, и "Не дыши 2") - один из главных специалистов по ужастикам в Голливуде (и Человеку-пауку) Сэм Рейми.
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Фильм категории "Б" про цензора из 1980-х, который режет фильмы категории "Б" и в одном из них видит свою без вести пропавшую сестру.
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Прямое продолжение "Хэллоуина" 2018 года и 12-й фильм франшизы. "Хэллоуин убивает" начинается ровно с того, с чего закончился "Хэллоуин" (2018). В режиссёрском кресле снова Дэвид Гордон Грин. Джейми Ли Кёртис снова в роли Лори Строуд, только на этот раз она даже не пересекается с убийцей, всю серию она проводит в больнице.
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Очередная серия якобы основанных на реальных событиях приключений супругов-охотников за призраками Уорренов.
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Фильм сценариста и режиссёра Эдгара Райта ("Малыш на драйве"). В главных ролях Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Мэтт Смит ("Доктор Кто") и Томасин МакКензи ("Кролик Джоджо").
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Автор веб-кмиксов в поисках вдохновения приходит в старую панельку на окраине города. Консьерж рассказывает парню страшилки об этом доме про проклятые квартиры и мёртвых жильцов. Фильм состоит из нескольких новелл.
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