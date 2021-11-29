FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5733 поста • 1134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Топ фильмов ужасов 2021 года

Топ фильмов ужасов 2021 года (21 фото + 10 видео)

Автор:
29 ноября 2021 16:31
Сообщество : Кино
Метки: кино   нефтликс   подборка   топ   ужастики   фильмы   хорроры   хэллоуин   
1412
21
10

Скримеры, хорроры, клиффхэнгеры, сиквелы, ремейки и другие иностранные слова в нашей подборке.

В 2016 году "Не дыши" стал одним из самых прибыльных и популярных ужастиков года. Вторая часть хоть и неплохо сделана, и Стивен Лэнг ("Аватар") всё так же хорошо играет слепого сурового старика, однако у неё и сборы и оценки на агрегаторах существенно ниже. "Не дыши 2" наверняка скрасит вечер тем, кому понравилась первая часть.

Детективный ужастик от создателя "Пилы", "Астрала" и "Заклятие", а также режиссёра "Аквамена" Джеймса Вана.

Продолжение кассового хита 2019 года. Во второй части почти никаких отличий от первой - героям всё так же предстоит выжить в смертельно опасной игре.


Фильм "Клаустрофобы: Квест в Москве" (2020) не имеет никакого отношения к франшизе "Клаустрофобы" (в оригинале Escape Room - квест-комната).

Мать с сыном летят из Германии в США, где ей предстоит пройти курс лечения. Женщина больна очень редкой болезнью - она вампир. Самолёт захватывают террористы, и вампирша показывает себя во всей красе.

В городишке в штате Массачусетс произошло чудо - глухонемой девушке явилась Дева Мария, после чего она обрела слух и получила способность исцелять людей. В город приезжает репортёр (его играет Джеффри Дин Морган - Ниган в "Ходячих мертвецах" и Комедиант в "Хранителях") и начинает расследовать причины чуда. Продюсер фильма (как, кстати, и "Не дыши 2") - один из главных специалистов по ужастикам в Голливуде (и Человеку-пауку) Сэм Рейми.

Фильм категории "Б" про цензора из 1980-х, который режет фильмы категории "Б" и в одном из них видит свою без вести пропавшую сестру.

Прямое продолжение "Хэллоуина" 2018 года и 12-й фильм франшизы. "Хэллоуин убивает" начинается ровно с того, с чего закончился "Хэллоуин" (2018). В режиссёрском кресле снова Дэвид Гордон Грин. Джейми Ли Кёртис снова в роли Лори Строуд, только на этот раз она даже не пересекается с убийцей, всю серию она проводит в больнице.

Очередная серия якобы основанных на реальных событиях приключений супругов-охотников за призраками Уорренов.



Фильм сценариста и режиссёра Эдгара Райта ("Малыш на драйве"). В главных ролях Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Мэтт Смит ("Доктор Кто") и Томасин МакКензи ("Кролик Джоджо").

Автор веб-кмиксов в поисках вдохновения приходит в старую панельку на окраине города. Консьерж рассказывает парню страшилки об этом доме про проклятые квартиры и мёртвых жильцов. Фильм состоит из нескольких новелл.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   нефтликс   подборка   топ   ужастики   фильмы   хорроры   хэллоуин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Максим 37 минут назад
Каким местом Не дыши 2 ужастик.. Тогда и Слепая ярость с Хауэром тоже ужастик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Максим 36 минут назад
Судя по картинке из Нечестивых.. туда приехали Винчестеры)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
645
AlexG 49 минут назад
Ребзя, напишите кто че советует... По-моему я уже все пересмотрел.. Может пропустил че?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) 23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) Фильмы, где телефонный разговор привёл к необратимым последствиям Фильмы, где телефонный разговор привёл к необратимым последствиям 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость Редкие кадры со съёмок культовых фильмов ужасов Редкие кадры со съёмок культовых фильмов ужасов 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть 20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8216



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
1
195
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы
2
152
"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в...
Набирающие популярность в сообществах
Что объединяет конфеты, торт и зефир?
1
5
Что объединяет конфеты, торт и зефир?
В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян
0
68
В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда...
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
1
2

Лучшие демотиваторы
— мыши есть?
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#еда#вкусно#история#кино#аварии#коронавирус#прикольные
#Юмор#люди#животные#как приготовить#кулинария#Россия#страна#дтп#познавательно#Ynews
#интересно#подборка#СССР#Жизнь#фотографии#Рецепт#ватермарк#забавно#космос#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться