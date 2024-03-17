ТОП-30: самые смешные фильмы ужасов⁠⁠

Страх и смех — редкое сочетание в кино. Еще сложнее найти фильмы в этом жанре, стоящие просмотра. В этой подборке — как раз такие.
1. «Битлджус» / Beetlejuice (1988)
Режиссер: Тим Бёртон
В ролях: Алек Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Джеффри Джонс
Комедия Тима Бертона о загробной жизни отличается особенно маниакальной игрой Майкла Китона. И хотя этот фильм о двух призраках (Алек Болдуин и Джина Дэвис), в доме которых теперь «обитает» живая семья, смеющаяся над страхами, в нем все еще есть много супержутких моментов — таких как обряд экзорцизма в финале.
2. «Городские легенды»/ Urban Legend (1998)
Режиссер: Джэми Блэнкс
В ролях: Алисия Уитт, Джаред Лето, Ребекка Гэйхарт, Тара Рид, Джошуа Джексон
Не то чтобы смешной, но этот триллер 1990-х — скрытая жемчужина среди хорроров. Неугомонного репортера, жаждущего раскрыть личность убийцы в кампусе, — роль, ранее обкатанная Кортни Кокс в «Крике», — здесь играет Джаред Лето. Несмотря на незамысловатый сюжет, Джаред Лето и Роберт Инглунд (которого мы помним как Фредди Крюгера) в роли университетского профессора — вполне себе причина потратить полтора часа на просмотр.
3. «Свежатинка» / Fresh (2022)
Режиссер: Мими Кейв
В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Себастиан Стэн, Джоджо Т. Гиббс, Андреа Банг, Дайо Окенийи
Главная героиня Ноа (ее играет звезда «Нормальных людей» Дэйзи Эдгар-Джонс), познавшая все ужасы онлайн-дейтинга, знакомится в магазине с привлекательным парнем (Себастиан Стэн из «Мстителей») и уезжает с ним за город. Новый любовник оказывается шеф-поваром, предпочитающим готовить блюда из молодых девушек.
4. «Я иду искать» / Ready or Not (2019)
Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
В ролях: Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл
Уникальная интерпретация сюжетной линии о «последней девушке» (final girl): невеста в первую брачную ночь пытается выжить, играя в прятки с новыми родственниками. В фильме есть по-настоящему смешные моменты, а Самара Уивинг прекрасна в роли Грейс — новобрачной, у которой была самая худшая первая брачная ночь, которую только можно представить. Вы и не заметите, как пролетят 90 минут, в ожидании следующего кровавого убийства.
5. «Смертельное влечение» / Heathers (1988)
Режиссер: Майкл Леманн
В ролях: Вайнона Райдер, Кристиан Слэйтер, Шеннен Доэрти, Лизэнн Фальк, Ким Уокер
Культовой фразе «*** меня нежно бензопилой» (fuck me gently with a chainsaw) мы обязаны этому фильму 1980-х, задавшему тренд на сюжеты о дрянных девчонках. Готическая королева Вайнона Райдер прикрывает школьные убийства, заигрывая по стереотипами о подростковой депрессии. Несмотря на то, что фильм в свое время провалился в прокате, он приобрел культовый статус и даже был адаптировал для Бродвея.
6. «Американский психопат» / American Psycho (2000)
Режиссер: Мэри Хэррон
В ролях: Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Джош Лукас, Риз Уизерспун, Кэра Сеймур
Эта сатира с Бэтменом (Кристиан Бейл) и Джокером (Джаред Лето) заставит вас рассмеяться даже в самые серьёзные моменты. Великолепная игра Бейла заставляет теряться в догадках, произошли ли события на самом деле, или это плод воображения героя.
7. «Затащи меня в Ад» / Drag Me To Hell (2009)
Режиссер: Сэм Рэйми
В ролях: Элисон Ломан, Джастин Лонг, Лорна Рэвер, Дилип Рао, Дэвид Пэймер
Пусть вас не отталкивает название — это правда жуткий и гомерический смешной фильм, который на протяжении всего просмотра держит зрителя в напряжении. По сюжету молодая сотрудница банка отказывает в отсрочке кредита старушке-цыганке, и та ее проклинает. Сэм Рэйми, создатель знаменитых «Зловещих мертвецов», вновь радует зрителя черным юмором и противоречивой концовкой.
8. «Детские игры» / Child's Play (2019)
Режиссер: Ларс Клевберг
В ролях: Гэбриел Бейтман, Обри Плаза, Брайан Тайри Генри, Марк Хэмилл, Тим Мэтисон
Новая адаптация классики 80-х с тем же маленьким мальчиком Энди и его милой куклой Чаки, которая становится чересчур заботливой и убивает всех его близких. Но что делает ремейк более значимым, чем оригинал, так это то, что Чаки учится убивать, перенимая манеру фильмов ужасов, которые он смотрит вместе с Энди. Не только Чаки вносит комедийный аспект в фильм, но и Обри Плаза, играющая отстраненную маму Энди.
9. «Дичь» / Freaky (2020)
Режиссер: Кристофер Лэндон
В ролях: Винс Вон, Кэтрин Ньютон, Кэти Финнеран, Селеста О’Коннор, Миша Ошерович
Микс «Чумовой пятницы» и «Пятницы 13-го», третий фильм режиссера Кристофера Лэндона («Счастливого дня смерти»), который оригинально и довольно-таки смешно использует идею «герои меняются телами»: по сюжету маньяк оказывается в теле школьницы, и у нее есть 24 часа, чтобы вернуть себе свою сущность и не попасться полиции.
10. «Мамочка-маньячка-убийца» / Serial Mom (1994)
Режиссер: Джон Уотерс
В ролях: Кэтлин Тёрнер, Сэм Уотерстон, Рики Лейк, Мэттью Лиллард, Скотт Морган
Недооцененная история в жанре ужасов, с которой началась карьера Мэтью Лилларда («Крик») в начале 1990-х. Идеальная мама готова на все, чтобы сделать своих детей счастливыми, даже если это означает убийство.
11. «Зомби по имени Шон» / Shaun of the Dead (2004)
Режиссер: Эдгар Райт
В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран
Режиссерский дебют Эдгара Рая — пародия на фильм ужасов, которую он написал в соавторстве с Саймоном Пеггом. Шон проживает свой День Сурка, мотаясь на работу, проводя досуг в видео играх с лучшим другом и убиваясь по бывшей. Из коматозного уныния Шона выхватывает разразившийся в Лондоне зомби-апокалипсис. Наступает пора действовать, если он хочет защитить своего друга, мать и любовь всей его жизни.
12. «Убойные каникулы» / Tucker & Dale vs Evil (2010)
Режиссер: Илай Крэйг
В ролях: Тайлер Лабин, Алан Тьюдик, Катрина Боуден, Джесси Мосс, Филип Грэйнджер
Необычная черная комедия со смыслом: она учит не судить о книге по обложке. Фильм отвергает распространенные стереотипы, например о том, что в большинстве хорроров присутствует устрашающий антагонист, и вместо этого фильм заставляет переживать за главных героев, которых неправильно понимают из-за внешности.
13. «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» / This is the End (2013)
Режиссер: Сет Роген, Эван Голдберг
В ролях: Сет Роген, Джей Барушель, Джеймс Франко, Джона Хилл, Крэйг Робинсон
Группа знаменитых комиков (Сет Роген, Джона Хилл, Крейг Робинсон) пытаются пережить апокалипсис, настигший их во время громкой вечеринки у Джеймса Франко. Эпизодические роли Рианны, Эммы Уотсон и да-да, Backstreet Boys украшают историю.
14. «Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)
Режиссер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
В ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд
Знамениты фильм Тайки Ватити о вампирах, проживающих в одной квартире. По его снят весьма популярный телесериал, но оригинал ничто не превзойдет.
15. «Счастливого дня смерти» / Happy Death Day (2017)
Режиссер: Кристофер Лэндон
В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модайн, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон
День Сурка в постановке Блумхауса. Студентка колледжа снова и снова переживает день своего убийства до тех пор, пока не сможет разоблачить убийцу и спастись.
16. «Тело Дженнифер» / Jennifer's Body (2009)
Режиссер: Карин Кусама
В ролях: Меган Фокс, Аманда Сайфред, Джонни Симмонс, Адам Броди, Дж.К. Симмонс
Школьная чирлидерша (Меган Фокс), одержимая демоном, начинает убивать жаждущих ее парней. Кровопролитие пытается остановить ее подруга (Аманда Сейфрид).
17. «Улика» / Clue (1985)
Режиссер: Джонатан Линн
В ролях: Айлин Бреннан, Тим Карри, Мэдлин Кан, Кристофер Ллойд, Майкл Маккин
Культовая комедия о семи незнакомцах, приглашенных на таинственный званый ужин. Внезапно один из них умирает, остальные становятся свидетелями. В фильме, основанном на популярной настольной игре, в конечном счете замертво падают буквально все.
18. «Гремлины» / Gremlins (1984)
Режиссер: Джо Данте
В ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей
Крошечные милые существа превращаются в кровожадных монстров, сеющих хаос в маленьком городке на Рождество. Автор сценария Крис Коламбус, продюсер Стивен Спилберг. В фильме по-настоящему ужасные сцены смерти и поразительно странный сюжет.
19. «Охотники за привидениями» / Ghostbusters (1984)
Режиссер: Айвен Райтман
В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис, Рик Морэнис
В оригинальных «Охотниках за привидениями» Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон играют истребителей сверхъестественного, которые должны спасти Нью-Йорк от призрачного апокалипсиса. Наполненный отличными шутками и плохой компьютерной графикой, он не просто так стал классикой.
20. «Фокус-покус» / Hocus Pocus (1993)
Режиссер: Кенни Ортега
В ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими, Омри Кац, Тора Бёрч
Поэтесса Мелисса Лосада-Олива лучше всего описала его в твиттере: «Фокус-покус — фильм о девственнике, сеющем хаос из-за сильного возбуждения». Это также семейный фильм о ведьмах, которые крадут детские души, а благодаря комедийным (и музыкальным) талантам Бетт Мидлер, Сары Джессики Паркер и Кэти Наджими вы точно не заскучаете.
21. «Спящий лагерь» / Sleepaway Camp (1983)
Режиссер: Роберт Хилтзик
В ролях: Фелисса Роуз, Джонатан Тирстен, Карен Филдс, Кристофер Коллет, Майк Келлин
Представьте себе веселую версию «Пятницы 13-го» с не очень хорошей актерской игрой и неожиданным финалом, который вы не скоро забудете.
22. «Молодой Франкенштейн» / Young Frankenstein (1974)
Режиссер: Мэл Брукс
В ролях: Джин Уайлдер, Питер Бойл, Марти Фельдман, Клорис Личмен, Тери Гарр
В классической великолепной пародии Мела Брукса Джин Уайлдер играет скептически настроенного внука доктора Франкенштейна, который наследует его замок и узнает, что оживление на самом деле реально.
23. «Ночь страха» / Fright Night (1985)
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
В ролях: Колин Фаррелл, Антон Ельчин, Тони Коллетт, Дэвид Теннант, Имоджен Путс
Помешанный на фильмах ужасов Чарли обнаруживает, что его новый сосед (Крис Сарандон) — вампир, и, что еще хуже, сосед в курсе, что Чарли известно о его истинной сущности. Чарли обращается за помощью к забытому актеру, ведущему ночное телешоу о фильмах ужасов (его играет совершенно неуклюжий Родди Макдауэлл).
24. «Боязнь пауков» / Arachnophobia (1990)
Режиссер: Фрэнк Маршалл
В ролях: Джефф Дэниелс, Харли Джейн Козак, Джон Гудман, Джулиан Сэндс, Стюарт Пэнкин
Ядовитый паук охотится на маленький городок в Новой Англии — ужас, который для многих из нас очень реален. Впрочем, даже арахнофобия может вызывать смех. Джон Гудман в роли неуклюжего истребителя — отличная юмористическая разрядка.
25. «Живая мертвечина» / Braindead (1992)
Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Тимоти Бальм, Диана Пеньяльвер, Элизабет Муди, Йен Уаткин, Бренда Кендалл
Задолго до путешествия в Средиземье Питер Джексон дебютировал в качестве режиссера с этой сумасшедшей кровожадной картиной. Жестокую мать юного Лайонел кусает суматранская Крысообразная обезьяна, мать восстает из мертвых в виде покрытого волдырями, гноящегося монстра-каннибала. Сможет ли Лайонел спрятать зомби-мать от своей новой девушки?
26. «Добро пожаловать в Zомбилэнд» / Zombieland (2009)
Режиссер: Рубен Фляйшер
В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей
Студент колледжа Коламбус возвращается домой, чтобы узнать, жива ли его семья. По пути он встречает крутого парня с оружием Таллахасси и пару отважных сестер Уичито и Литл-Рок. А, и Билла Мюррей, конечно, тоже.
27. «Зловещие мертвецы 2» / Evil Dead II (1987)
Режиссер: Сэм Рэйми
В ролях: Брюс Кэмпбелл, Сара Берри, Дэн Хикс, Кэсси ДеПайва, Тед Рэйми
Брюс Кэмпбелл возвращается в роли Эша в сиквеле Сэма Рэйми, своего рода ремейке его культового режиссерского дебюта 1981 года. Сразу после событий первого фильма Эш и его подруга Линда отправляются в романтический отпуск... в такую же жуткую хижину в лесу. Естественно, весь ад вырывается на свободу — в буквальном смысле — древнее зло снова высвобождается, и Эш должен сражаться с армией демонов, чтобы спастись.
28. «Хижина в лесу» / The Cabin in the Woods (2012)
Режиссер: Дрю Годдард
В ролях: Кристен Коннолли, Крис Хемсворт, Анна Хатчисон, Фрэн Кранц, Джесси Уильямс
Фильм Дрю Годдарда (который написал его в соавторстве с Джоссом Уэдоном) начинается как типичный хоррор: группа ничего не подозревающих студентов колледжа отправляется в отдаленный домик у черта на куличках на выходные, наполненные алкоголем, наркотиками и сексом. Там их поджидают монстры. Но в этом фильме постмодернистский поворот, превращающий слэшер в сатиру.
29. «Крик» / Scream (1996)
Режиссер: Уэс Крэйвен
В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Скит Ульрих, Мэттью Лиллард
Группу девочек-подростков сначала преследует, а затем начинает убивать по очереди маньяк в капюшоне и маске. Он просто одержим фильмами ужасов. Но, в лучших традициях постмодернистской сатиры на ужасы Уэса Крейвена, получается у него это до забавного нелепо.
30. «Американский оборотень в Лондоне» / An American Werewolf in London (1981)
Режиссер: Джон Лэндис
В ролях: Дэвид Нотон, Дженни Агаттер, Гриффин Данн, Джон Вудвайн, Дэвид Скофилд
Джон Ландис перевернул представление людей о фильмах про оборотней комедийным хоррором про двух американских туристов, Дэвида и Джека (Дэвид Нотон и Гриффин Дюн), которые подверглись нападению волка в одном английском захолустье. Выживший Дэвид просыпается в лондонской больнице, где восставший из мертвых Джек знакомит его с суровой реальностью — скоро Дэвид превратится в оборотня.
Источник:
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