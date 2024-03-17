ТОП-30: самые смешные фильмы ужасов⁠⁠

Не то чтобы смешной, но этот триллер 1990-х — скрытая жемчужина среди хорроров. Неугомонного репортера, жаждущего раскрыть личность убийцы в кампусе, — роль, ранее обкатанная Кортни Кокс в «Крике», — здесь играет Джаред Лето. Несмотря на незамысловатый сюжет, Джаред Лето и Роберт Инглунд (которого мы помним как Фредди Крюгера) в роли университетского профессора — вполне себе причина потратить полтора часа на просмотр.

3. «Свежатинка» / Fresh (2022)

Режиссер: Мими Кейв

В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Себастиан Стэн, Джоджо Т. Гиббс, Андреа Банг, Дайо Окенийи

Главная героиня Ноа (ее играет звезда «Нормальных людей» Дэйзи Эдгар-Джонс), познавшая все ужасы онлайн-дейтинга, знакомится в магазине с привлекательным парнем (Себастиан Стэн из «Мстителей») и уезжает с ним за город. Новый любовник оказывается шеф-поваром, предпочитающим готовить блюда из молодых девушек.

4. «Я иду искать» / Ready or Not (2019)

Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

В ролях: Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл