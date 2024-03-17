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ТОП-30: самые смешные фильмы ужасов⁠⁠

ТОП-30: самые смешные фильмы ужасов⁠⁠

Автор:
17 марта 2024 15:45
Сообщество : Кино
Метки: комедии   подборка   топ   фильмы   фильмы ужасов   хорроры   
1235
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Страх и смех — редкое сочетание в кино. Еще сложнее найти фильмы в этом жанре, стоящие просмотра. В этой подборке — как раз такие.

1. «Битлджус» / Beetlejuice (1988)

Режиссер: Тим Бёртон

В ролях: Алек Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Джеффри Джонс

Комедия Тима Бертона о загробной жизни отличается особенно маниакальной игрой Майкла Китона. И хотя этот фильм о двух призраках (Алек Болдуин и Джина Дэвис), в доме которых теперь «обитает» живая семья, смеющаяся над страхами, в нем все еще есть много супержутких моментов — таких как обряд экзорцизма в финале.

2. «Городские легенды»/ Urban Legend (1998)

Режиссер: Джэми Блэнкс

В ролях: Алисия Уитт, Джаред Лето, Ребекка Гэйхарт, Тара Рид, Джошуа Джексон

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Не то чтобы смешной, но этот триллер 1990-х — скрытая жемчужина среди хорроров. Неугомонного репортера, жаждущего раскрыть личность убийцы в кампусе, — роль, ранее обкатанная Кортни Кокс в «Крике», — здесь играет Джаред Лето. Несмотря на незамысловатый сюжет, Джаред Лето и Роберт Инглунд (которого мы помним как Фредди Крюгера) в роли университетского профессора — вполне себе причина потратить полтора часа на просмотр.

3. «Свежатинка» / Fresh (2022)

Режиссер: Мими Кейв

В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Себастиан Стэн, Джоджо Т. Гиббс, Андреа Банг, Дайо Окенийи

Главная героиня Ноа (ее играет звезда «Нормальных людей» Дэйзи Эдгар-Джонс), познавшая все ужасы онлайн-дейтинга, знакомится в магазине с привлекательным парнем (Себастиан Стэн из «Мстителей») и уезжает с ним за город. Новый любовник оказывается шеф-поваром, предпочитающим готовить блюда из молодых девушек.

4. «Я иду искать» / Ready or Not (2019)

Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

В ролях: Самара Уивинг, Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл

Уникальная интерпретация сюжетной линии о «последней девушке» (final girl): невеста в первую брачную ночь пытается выжить, играя в прятки с новыми родственниками. В фильме есть по-настоящему смешные моменты, а Самара Уивинг прекрасна в роли Грейс — новобрачной, у которой была самая худшая первая брачная ночь, которую только можно представить. Вы и не заметите, как пролетят 90 минут, в ожидании следующего кровавого убийства.

5. «Смертельное влечение» / Heathers (1988)

Режиссер: Майкл Леманн

В ролях: Вайнона Райдер, Кристиан Слэйтер, Шеннен Доэрти, Лизэнн Фальк, Ким Уокер

Культовой фразе «*** меня нежно бензопилой» (fuck me gently with a chainsaw) мы обязаны этому фильму 1980-х, задавшему тренд на сюжеты о дрянных девчонках. Готическая королева Вайнона Райдер прикрывает школьные убийства, заигрывая по стереотипами о подростковой депрессии. Несмотря на то, что фильм в свое время провалился в прокате, он приобрел культовый статус и даже был адаптировал для Бродвея.

6. «Американский психопат» / American Psycho (2000)

Режиссер: Мэри Хэррон

В ролях: Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Джош Лукас, Риз Уизерспун, Кэра Сеймур

Эта сатира с Бэтменом (Кристиан Бейл) и Джокером (Джаред Лето) заставит вас рассмеяться даже в самые серьёзные моменты. Великолепная игра Бейла заставляет теряться в догадках, произошли ли события на самом деле, или это плод воображения героя.

7. «Затащи меня в Ад» / Drag Me To Hell (2009)

Режиссер: Сэм Рэйми

В ролях: Элисон Ломан, Джастин Лонг, Лорна Рэвер, Дилип Рао, Дэвид Пэймер

Пусть вас не отталкивает название — это правда жуткий и гомерический смешной фильм, который на протяжении всего просмотра держит зрителя в напряжении. По сюжету молодая сотрудница банка отказывает в отсрочке кредита старушке-цыганке, и та ее проклинает. Сэм Рэйми, создатель знаменитых «Зловещих мертвецов», вновь радует зрителя черным юмором и противоречивой концовкой.

8. «Детские игры» / Child's Play (2019)

Режиссер: Ларс Клевберг

В ролях: Гэбриел Бейтман, Обри Плаза, Брайан Тайри Генри, Марк Хэмилл, Тим Мэтисон

Новая адаптация классики 80-х с тем же маленьким мальчиком Энди и его милой куклой Чаки, которая становится чересчур заботливой и убивает всех его близких. Но что делает ремейк более значимым, чем оригинал, так это то, что Чаки учится убивать, перенимая манеру фильмов ужасов, которые он смотрит вместе с Энди. Не только Чаки вносит комедийный аспект в фильм, но и Обри Плаза, играющая отстраненную маму Энди.

9. «Дичь» / Freaky (2020)

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Винс Вон, Кэтрин Ньютон, Кэти Финнеран, Селеста О’Коннор, Миша Ошерович

Микс «Чумовой пятницы» и «Пятницы 13-го», третий фильм режиссера Кристофера Лэндона («Счастливого дня смерти»), который оригинально и довольно-таки смешно использует идею «герои меняются телами»: по сюжету маньяк оказывается в теле школьницы, и у нее есть 24 часа, чтобы вернуть себе свою сущность и не попасться полиции.

10. «Мамочка-маньячка-убийца» / Serial Mom (1994)

Режиссер: Джон Уотерс

В ролях: Кэтлин Тёрнер, Сэм Уотерстон, Рики Лейк, Мэттью Лиллард, Скотт Морган

Недооцененная история в жанре ужасов, с которой началась карьера Мэтью Лилларда («Крик») в начале 1990-х. Идеальная мама готова на все, чтобы сделать своих детей счастливыми, даже если это означает убийство.

11. «Зомби по имени Шон» / Shaun of the Dead (2004)

Режиссер: Эдгар Райт

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран

Режиссерский дебют Эдгара Рая — пародия на фильм ужасов, которую он написал в соавторстве с Саймоном Пеггом. Шон проживает свой День Сурка, мотаясь на работу, проводя досуг в видео играх с лучшим другом и убиваясь по бывшей. Из коматозного уныния Шона выхватывает разразившийся в Лондоне зомби-апокалипсис. Наступает пора действовать, если он хочет защитить своего друга, мать и любовь всей его жизни.

12. «Убойные каникулы» / Tucker & Dale vs Evil (2010)

Режиссер: Илай Крэйг

В ролях: Тайлер Лабин, Алан Тьюдик, Катрина Боуден, Джесси Мосс, Филип Грэйнджер

Необычная черная комедия со смыслом: она учит не судить о книге по обложке. Фильм отвергает распространенные стереотипы, например о том, что в большинстве хорроров присутствует устрашающий антагонист, и вместо этого фильм заставляет переживать за главных героев, которых неправильно понимают из-за внешности.

13. «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» / This is the End (2013)

Режиссер: Сет Роген, Эван Голдберг

В ролях: Сет Роген, Джей Барушель, Джеймс Франко, Джона Хилл, Крэйг Робинсон

Группа знаменитых комиков (Сет Роген, Джона Хилл, Крейг Робинсон) пытаются пережить апокалипсис, настигший их во время громкой вечеринки у Джеймса Франко. Эпизодические роли Рианны, Эммы Уотсон и да-да, Backstreet Boys украшают историю.

14. «Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)

Режиссер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

В ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд

Знамениты фильм Тайки Ватити о вампирах, проживающих в одной квартире. По его снят весьма популярный телесериал, но оригинал ничто не превзойдет.

15. «Счастливого дня смерти» / Happy Death Day (2017)

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модайн, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон

День Сурка в постановке Блумхауса. Студентка колледжа снова и снова переживает день своего убийства до тех пор, пока не сможет разоблачить убийцу и спастись.

16. «Тело Дженнифер» / Jennifer's Body (2009)

Режиссер: Карин Кусама

В ролях: Меган Фокс, Аманда Сайфред, Джонни Симмонс, Адам Броди, Дж.К. Симмонс

Школьная чирлидерша (Меган Фокс), одержимая демоном, начинает убивать жаждущих ее парней. Кровопролитие пытается остановить ее подруга (Аманда Сейфрид).

17. «Улика» / Clue (1985)

Режиссер: Джонатан Линн

В ролях: Айлин Бреннан, Тим Карри, Мэдлин Кан, Кристофер Ллойд, Майкл Маккин

Культовая комедия о семи незнакомцах, приглашенных на таинственный званый ужин. Внезапно один из них умирает, остальные становятся свидетелями. В фильме, основанном на популярной настольной игре, в конечном счете замертво падают буквально все.

18. «Гремлины» / Gremlins (1984)

Режиссер: Джо Данте

В ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей

Крошечные милые существа превращаются в кровожадных монстров, сеющих хаос в маленьком городке на Рождество. Автор сценария Крис Коламбус, продюсер Стивен Спилберг. В фильме по-настоящему ужасные сцены смерти и поразительно странный сюжет.

19. «Охотники за привидениями» / Ghostbusters (1984)

Режиссер: Айвен Райтман

В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис, Рик Морэнис

В оригинальных «Охотниках за привидениями» Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон играют истребителей сверхъестественного, которые должны спасти Нью-Йорк от призрачного апокалипсиса. Наполненный отличными шутками и плохой компьютерной графикой, он не просто так стал классикой.

20. «Фокус-покус» / Hocus Pocus (1993)

Режиссер: Кенни Ортега

В ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими, Омри Кац, Тора Бёрч

Поэтесса Мелисса Лосада-Олива лучше всего описала его в твиттере: «Фокус-покус — фильм о девственнике, сеющем хаос из-за сильного возбуждения». Это также семейный фильм о ведьмах, которые крадут детские души, а благодаря комедийным (и музыкальным) талантам Бетт Мидлер, Сары Джессики Паркер и Кэти Наджими вы точно не заскучаете.

21. «Спящий лагерь» / Sleepaway Camp (1983)

Режиссер: Роберт Хилтзик

В ролях: Фелисса Роуз, Джонатан Тирстен, Карен Филдс, Кристофер Коллет, Майк Келлин

Представьте себе веселую версию «Пятницы 13-го» с не очень хорошей актерской игрой и неожиданным финалом, который вы не скоро забудете.

22. «Молодой Франкенштейн» / Young Frankenstein (1974)

Режиссер: Мэл Брукс

В ролях: Джин Уайлдер, Питер Бойл, Марти Фельдман, Клорис Личмен, Тери Гарр

В классической великолепной пародии Мела Брукса Джин Уайлдер играет скептически настроенного внука доктора Франкенштейна, который наследует его замок и узнает, что оживление на самом деле реально.

23. «Ночь страха» / Fright Night (1985)

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Колин Фаррелл, Антон Ельчин, Тони Коллетт, Дэвид Теннант, Имоджен Путс

Помешанный на фильмах ужасов Чарли обнаруживает, что его новый сосед (Крис Сарандон) — вампир, и, что еще хуже, сосед в курсе, что Чарли известно о его истинной сущности. Чарли обращается за помощью к забытому актеру, ведущему ночное телешоу о фильмах ужасов (его играет совершенно неуклюжий Родди Макдауэлл).

24. «Боязнь пауков» / Arachnophobia (1990)

Режиссер: Фрэнк Маршалл

В ролях: Джефф Дэниелс, Харли Джейн Козак, Джон Гудман, Джулиан Сэндс, Стюарт Пэнкин

Ядовитый паук охотится на маленький городок в Новой Англии — ужас, который для многих из нас очень реален. Впрочем, даже арахнофобия может вызывать смех. Джон Гудман в роли неуклюжего истребителя — отличная юмористическая разрядка.

25. «Живая мертвечина» / Braindead (1992)

Режиссер: Питер Джексон

В ролях: Тимоти Бальм, Диана Пеньяльвер, Элизабет Муди, Йен Уаткин, Бренда Кендалл

Задолго до путешествия в Средиземье Питер Джексон дебютировал в качестве режиссера с этой сумасшедшей кровожадной картиной. Жестокую мать юного Лайонел кусает суматранская Крысообразная обезьяна, мать восстает из мертвых в виде покрытого волдырями, гноящегося монстра-каннибала. Сможет ли Лайонел спрятать зомби-мать от своей новой девушки?

26. «Добро пожаловать в Zомбилэнд» / Zombieland (2009)

Режиссер: Рубен Фляйшер

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей

Студент колледжа Коламбус возвращается домой, чтобы узнать, жива ли его семья. По пути он встречает крутого парня с оружием Таллахасси и пару отважных сестер Уичито и Литл-Рок. А, и Билла Мюррей, конечно, тоже.

27. «Зловещие мертвецы 2» / Evil Dead II (1987)

Режиссер: Сэм Рэйми

В ролях: Брюс Кэмпбелл, Сара Берри, Дэн Хикс, Кэсси ДеПайва, Тед Рэйми

Брюс Кэмпбелл возвращается в роли Эша в сиквеле Сэма Рэйми, своего рода ремейке его культового режиссерского дебюта 1981 года. Сразу после событий первого фильма Эш и его подруга Линда отправляются в романтический отпуск... в такую же жуткую хижину в лесу. Естественно, весь ад вырывается на свободу — в буквальном смысле — древнее зло снова высвобождается, и Эш должен сражаться с армией демонов, чтобы спастись.

28. «Хижина в лесу» / The Cabin in the Woods (2012)

Режиссер: Дрю Годдард

В ролях: Кристен Коннолли, Крис Хемсворт, Анна Хатчисон, Фрэн Кранц, Джесси Уильямс

Фильм Дрю Годдарда (который написал его в соавторстве с Джоссом Уэдоном) начинается как типичный хоррор: группа ничего не подозревающих студентов колледжа отправляется в отдаленный домик у черта на куличках на выходные, наполненные алкоголем, наркотиками и сексом. Там их поджидают монстры. Но в этом фильме постмодернистский поворот, превращающий слэшер в сатиру.

29. «Крик» / Scream (1996)

Режиссер: Уэс Крэйвен

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Скит Ульрих, Мэттью Лиллард

Группу девочек-подростков сначала преследует, а затем начинает убивать по очереди маньяк в капюшоне и маске. Он просто одержим фильмами ужасов. Но, в лучших традициях постмодернистской сатиры на ужасы Уэса Крейвена, получается у него это до забавного нелепо.

30. «Американский оборотень в Лондоне» / An American Werewolf in London (1981)

Режиссер: Джон Лэндис

В ролях: Дэвид Нотон, Дженни Агаттер, Гриффин Данн, Джон Вудвайн, Дэвид Скофилд

Джон Ландис перевернул представление людей о фильмах про оборотней комедийным хоррором про двух американских туристов, Дэвида и Джека (Дэвид Нотон и Гриффин Дюн), которые подверглись нападению волка в одном английском захолустье. Выживший Дэвид просыпается в лондонской больнице, где восставший из мертвых Джек знакомит его с суровой реальностью — скоро Дэвид превратится в оборотня.

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22k
Shtoppi 5 часов назад
«Возвращение живых мертвецов 2»
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20k
Анонимный ТреZвенник 5 часов назад
"Зловещие мертвецы-3 Армия тьмы" - более смешной, чем часть 2.
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18k
Nikita 5 часов назад
Байки

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11k
Олегbl4 6 часов назад
Ещё "Музей восковых фигур-2" можно вспомнить.
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11k
Олегbl4 7 часов назад
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20k
Bill 7 часов назад
"Дом 100 трупов" очень неплох. Вторая серия чуть похуже, но всё же
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15
PPP... 8 часов назад
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7k
alexxxx7878 9 часов назад
По моему мнению ничто не сравнится с трилогией Пир..улетный трэшак..рекомендую..
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185
Navygator 10 часов назад
шпала за текст
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Дина Га
Мой цвет - белый. Мой вкус - сладкий.
nom oblige Всякая всячина
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