В Петербурге водитель такси, застряв в пробке, стал требовать с пассажира плату за простой

Как следует из сообщения, размещённого в группе "Таксидром", соцсети "ВКонтакте", таксист решил срубить дополнительного бабла с клиента за простой в пробке, а получив аргументированный отказ, принялся генерировать фразы, комбинируя и путая русский устный и русский матерный языки.



И таких водятлов будет скоро всё больше и больше:





Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году - с 14,3 до 27,3, говориться в сообщении со ссылкой на «Известия».