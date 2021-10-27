В Петербурге водитель такси, застряв в пробке, стал требовать с пассажира плату за простой

Когда машина прочно замерла в пробке имени предстоящего локдауна, водитель по имени Бобуржон занервничал и стал, используя ненормативную лексику вымогать деньги сверх ранее согласованной суммы.
Как следует из сообщения, размещённого в группе "Таксидром", соцсети "ВКонтакте", таксист решил срубить дополнительного бабла с клиента за простой в пробке, а получив аргументированный отказ, принялся генерировать фразы, комбинируя и путая русский устный и русский матерный языки.
И таких водятлов будет скоро всё больше и больше:
Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году - с 14,3 до 27,3, говориться в сообщении со ссылкой на «Известия».
Опустим вопрос с оплатой, а точнее, оставим его на усмотрение агрегаторов.
И даже чисто по-человечески, Бобуржона можно понять: ну, перестали на исторической родине преподавать русский язык. Пришлось парню самому выкручиваться: у дворников, сапожников и грузчиков на вокзале перенимать. Однако зачем этих славных парней за руль такси сажать, если они без мата двух слов связать не могут?
Мало чего видно, за-то хорошо слышно - осторожно, присутствует много ненормативной лексики!
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водила не довез чувака до места за 30 (40-50) минут - плати сука штраф 100-200 и т.д. руб за каждые 10 минут задержки....
Заказал такси (или ремонт), договорились суммой, дошли (приняли работу), оплатили? Все ок?
Разошлись домой.
Если Вас хорошо обслужили, Вам это понравилось, можете дать доплату (чаевые).
Если по дороге Вам приспичило, или надо заехать забрать по дороге подругу, пожалуйста доплатите, Вы просто обязаны.
А если по вине исполнителя случился эксцесс, (штрафы по ГИБДД, колесо спустило итп.) или пробки, никто не обязан.
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Это означает перестать меньше воровать или вовсе не воровать. Тогда и на достойную оплату труда деньги останутся. И человек не будет концы с концами сводить, а будет достойно жить и ценить работу. И задумается, а может ещё одного ребёнка сделать? И в таком случае, вопрос с мигрантами отстаёт как грязь от лаптя. Свои не могут размножиться - давайте мигрантов переть. Решение "гениальное".
Гнать их к е.беням в аулы пока не поздно. Иначе лет через пять нас заставят учить их язык, а про русский забыть. Только резня и массовая депортация исправит этот бардак.
До кипения ещё не дошли
Хотя справедливости ради, не так давно таксист извинялся передо мной за высокий коэффициент, вечером было х2,5 или около того, как он мне сказал. Рассказывал, что не он цены устанавливает и все такое. Но чаще выслушиваю именно нытье. А иной раз и вовсе смотришь как таксист стоит на месте и игнорирует сообщения. Приходится отменять.
По братски, скинь 150, довези за 650, че жалко что ли?
А по карте красота - извини, бабки уже ушли в зрительный зал, кэш не вожу
2) Принципиально не не заказываю или отказываюсь от вызова, если за рулем подобный "бобуржон" - лучше переплачу 10-15% славянину, чем буду давать повод нелегалам (да и легалам, чье поведение, как правило, не отличается) приезжать сюда на заработки.
Так а ты сам что, не мужик получается, раз 100 рублей сидишь клянчишь? :)
Почему у идиотов "по-человечески" только в их сторону должно работать, а с их стороны - никогда?
Либо промокод на следующую дают