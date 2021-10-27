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В Петербурге водитель такси, застряв в пробке, стал требовать с пассажира плату за простой

В Петербурге водитель такси, застряв в пробке, стал требовать с пассажира плату за простой (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 12:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   Простой   Россия   видео   материться   оплата   пробки   такси   
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Когда машина прочно замерла в пробке имени предстоящего локдауна, водитель по имени Бобуржон занервничал и стал, используя ненормативную лексику вымогать деньги сверх ранее согласованной суммы.

Как следует из сообщения, размещённого в группе "Таксидром", соцсети "ВКонтакте", таксист решил срубить дополнительного бабла с клиента за простой в пробке, а получив аргументированный отказ, принялся генерировать фразы, комбинируя и путая русский устный и русский матерный языки.

И таких водятлов будет скоро всё больше и больше:

Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году - с 14,3 до 27,3, говориться в сообщении со ссылкой на «Известия».

Опустим вопрос с оплатой, а точнее, оставим его на усмотрение агрегаторов.

И даже чисто по-человечески, Бобуржона можно понять: ну, перестали на исторической родине преподавать русский язык. Пришлось парню самому выкручиваться: у дворников, сапожников и грузчиков на вокзале перенимать. Однако зачем этих славных парней за руль такси сажать, если они без мата двух слов связать не могут?

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Метки: Петербург   Простой   Россия   видео   материться   оплата   пробки   такси   
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Дарвин и аморальная премия Час назад
У него на родине дюжина детей,всех кормить нужно
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8k
Алексей 15 минут назад
по человечески...
водила не довез чувака до места за 30 (40-50) минут - плати сука штраф 100-200 и т.д. руб за каждые 10 минут задержки....
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5k
SuperTroll Полчаса назад
Когда развалился СССР. Все бывшие страны союзники, в голос кричали: "Русские валите к себе, мы без вас сейчас ох, как заживем!". А теперь со всех аулов понаехали и еще права качают. Может домой их пора гнать всех?
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2k
Natali Полчаса назад
подключили услугу яндекс доставка, русские водители 1:50. Каждый третий НЕ ЗНАЕТ русского языка вообще. Как только с яндексом не общались и по-хорошему и по-плохому, готовы доплачивать за славян, ничего не меняют. Отказалась продлевать с ними договор, звонят через день, уговаривают вернуться к ним. Спасибо, хватит, сами со своими ишаками катайтесь
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36k
Alex Полчаса назад
Мне как-то подобный "дитя гор" предлагал чаевые заплатить, естественно по-братски
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−80
Инженер 37 минут назад
Никто не имеет право требовать дополнительную плату не по вине заказчика.
Заказал такси (или ремонт), договорились суммой, дошли (приняли работу), оплатили? Все ок?
Разошлись домой.
Если Вас хорошо обслужили, Вам это понравилось, можете дать доплату (чаевые).
Если по дороге Вам приспичило, или надо заехать забрать по дороге подругу, пожалуйста доплатите, Вы просто обязаны.
А если по вине исполнителя случился эксцесс, (штрафы по ГИБДД, колесо спустило итп.) или пробки, никто не обязан.
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150
Nаnе First NameLаst 41 минуту назад
Если оплата была по времени - водятел прав. А если по километражу, то водятел баран конченный.
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8k
Rus77 44 минуты назад
Очередное проявление ослоё6а...
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−121
наместник Час назад
Путин заявил о необходимости притока мигрантов
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150
Nаnе First NameLаst dima423 36 минут назад
Я вас понимаю, но не согласен полностью с такой т.з. Не нужно мигрантов везти. Нужно поднять оплату труда до такого уровня, чтобы аборигены на неё пошли, а не тырить бабки, а на оставшиеся копейки завозить мигрантов чтобы они за эти копейки вкалывали.
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150
Nаnе First NameLаst dima423 13 минут назад
Поднять оплату труда это значит увеличить цену товара
==============
Это означает перестать меньше воровать или вовсе не воровать. Тогда и на достойную оплату труда деньги останутся. И человек не будет концы с концами сводить, а будет достойно жить и ценить работу. И задумается, а может ещё одного ребёнка сделать? И в таком случае, вопрос с мигрантами отстаёт как грязь от лаптя. Свои не могут размножиться - давайте мигрантов переть. Решение "гениальное".
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25k
Батончик с маком Час назад
Ещё в советские времена у обезьян были свои правила - не давать сдачу, выдумывать наценки....
Гнать их к е.беням в аулы пока не поздно. Иначе лет через пять нас заставят учить их язык, а про русский забыть. Только резня и массовая депортация исправит этот бардак.
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4k
Максим Час назад
Я заметил, что таксисты редко довольны своей работой и оплатой. Дескать, работы слишком много, а оплата мизерная. Но почему не увольняются? Ничего другого не умеют?
Хотя справедливости ради, не так давно таксист извинялся передо мной за высокий коэффициент, вечером было х2,5 или около того, как он мне сказал. Рассказывал, что не он цены устанавливает и все такое. Но чаще выслушиваю именно нытье. А иной раз и вовсе смотришь как таксист стоит на месте и игнорирует сообщения. Приходится отменять.
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37k
Андрей Час назад
Если нет прироста рождаемости, то надо ждать миграционного прироста. Я понимаю, что дети - это отъём бюджетных денег, личного времени и даже нервов и никто не хочет этим заниматься, а хочется красиво тусить или красиво лежать на диване, поэтому люди не хотят заморачиваться на детей. Ну тогда придут другие и принесут своих детей. Все хотят ездить на такси, но никто не хочет, чтобы его сын был таксистом. Тогда где взять таксистов?
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288
Чешира Ольга 12 минут назад
вот-вот! И заметьте: цены совсем не космические. И таксист всегда знает куда ехать.
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
150 для мужика это херня....
По братски, скинь 150, довези за 650, че жалко что ли?
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27k
Aqueronte Час назад
Интересно, а если бы автор после первого же такого закидона, позвонил бы в службу поддержки и поинтересовался, допустимо ли такое поведение как бы эта макака себя повела?
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33k
Опаньки Час назад
Стал ездить только с оплатой по карте. Как только нал - вечное нытье, просьбы отменить заказ и отдать водителю кэш и т.д.
А по карте красота - извини, бабки уже ушли в зрительный зал, кэш не вожу
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150
Nаnе First NameLаst Опаньки Полчаса назад
Уже давно пользуюсь одной службой такси. Сообщаю оператору маршрут, она мне сообщает стоимость поездки. Поэтому подобных качелей не испытываю. Они мне 300 лет не нужны. Мне нужно доехать из пункта А в пункт Б.
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1k
Tony Час назад
1) не привязывал карточку к заказу и плачу только наличными, на случай если вот так вот выё...тся начнут. Просто встану и выйду.
2) Принципиально не не заказываю или отказываюсь от вызова, если за рулем подобный "бобуржон" - лучше переплачу 10-15% славянину, чем буду давать повод нелегалам (да и легалам, чье поведение, как правило, не отличается) приезжать сюда на заработки.
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8k
vit Час назад
150 рублей для мужика - х*ня.
Так а ты сам что, не мужик получается, раз 100 рублей сидишь клянчишь? :)
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8k
The Dude Час назад
Вместо ненужных объяснений:
Вместо ненужных объяснений:Посмотреть
Вместо ненужных объяснений:
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8k
vit Час назад
- Ты должен был хотя бы по-человечески понять.

Почему у идиотов "по-человечески" только в их сторону должно работать, а с их стороны - никогда?
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33k
Опаньки Час назад
а когда они ночью с аэропортов за 5 тыщ возили в 20хх году это было по человечески
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9k
kaboza 2 часа назад
я бы тремя словами выразися, и дальше пешком пошел.
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