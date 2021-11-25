27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть

Наверное, у каждого есть друг, который любит блеснуть эрудицией и сыплет интересными фактами направо и налево. Вот только иногда эти всезнайки выдают такое, что аж волосы встают дыбом, и так и...