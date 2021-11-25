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Не все, что попадает в нашу копилку знаний, одинаково полезно и приятно. Может быть, о некоторых вещах лучше вовсе не знать - сон будет крепче.
1. Существует гриб-паразит, который захватывает и контролирует организм муравья-древоточца и превращает его в настоящего муравья-зомби
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2. Существуют подкожные клещи, которые живут в порах кожи рядом с волосяным фолликулом, питаются кожным салом, не имеют анальных отверстий и выходят ночью, чтобы спариться на поверхности кожи. И с этим ничего не поделать
4. "Я помню, как мне рассказали, что яйца имеют структуру белка, настолько похожую на нашу кровь, что кровь можно использовать в качестве заменителя яиц в пирогах и т. д. Лучше бы я этого не знала"
6. Киты не умирают от старости, они просто теряют силу, не могут вынырнуть, чтобы подышать воздухом, и начинают медленно тонуть
7. Прямо сейчас ваше правительство делает то, что, по вашему мнению, делают только правительства других стран
8. Три из воздушных пакетов, которые были обнаружены на обломках катастрофы "Челленджера", были активированы, что означает, что по крайней мере один из астронавтов был жив до самого падения в океан
9. Врачи раньше проводили операции на сердце младенцам без анестезии. К счастью, эта практика была прекращена. В 1980-е гг.
10. По статистике, 30% всех пропавших без вести и не обнаруженных людей были убиты, и чаще всего они были убиты человеком, которым первым сообщил об их исчезновении
Полиция знает об этом, но у нее чаще всего нет доказательств для возбуждения уголовного дела.
11. "Раньше моча входила в состав смеси для изготовления витражей. Так что теперь, когда я вижу старые церкви с витражами, я думаю о залитых мочой радужных окнах"
12. Микропластик присутствует во всем, что мы едим и пьем. Даже воздух, которым мы дышим, содержит пластик
13. Когда рентгеновские технологии впервые стали широко доступны педиатрам, они заметили поразительно большое количество сломанных костей. Озадаченные врачи предположили, что ранее неизвестное заболевание костей у детей
Люди просто не знали, насколько распространено жестокое обращение с детьми.
14. Одно из самых токсичных химических веществ на Земле - это органическое соединение ртути. В паспорте безопасности материала отмечается, что он имеет слегка сладковатый запах, но при концентрации, при которой запах становится заметным, вдыхаемая до
Это наблюдение было сделано кем-то, кто неизбежно умер в ходе экспериментов.
15. Ежегодно в среднем 30 человек погибает под упавшими на них торговыми автоматами. Это происходит, когда люди пытаются что-то из них вытрясти
16. Дельфины отсекают голову некрупной рыбе и используют ее для мастурбации. Природа прекрасна, не так ли?
18. В целях экономии воды в организме верблюда, верблюжья моча выходит в виде густого сиропа
19. Разложение тела до скелета в обычной почве может уйти около года, а на разложение скелета - от восьми до двенадцати лет
А если мертвое тело находится внутри гроба и похоронено глубоко под землей, для полного разложения тканей может потребоваться даже 50 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Паспорт безопасности предоставлен Институтом неоконченных исслелований.
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