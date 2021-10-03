FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 985 постов • 217 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Жуткие косметические резиновые маски 1910-х годов

Жуткие косметические резиновые маски 1910-х годов (13 фото)

Автор:
03 октября 2021 13:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: женские штучки   как это было   косметический салон   маски   ну и ну   резиновые изделия   факты   
251
13
Маски из вулканизированной резины были самой распространенной "косметической" маской в ​​1910-х годах. Они считались эффективным средством для глубокого очищения кожи и профилактики угрей, морщин, себореи, застойных явлений и всевозможных кожных высыпаний. Все изображения взяты из "Руководства по гигиене лица и косметике", изданного в 1917 году.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: женские штучки   как это было   косметический салон   маски   ну и ну   резиновые изделия   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Андрей 3 часа назад
Есть спрос, а предложения всякого рода дерьма на этот спрос были есть и будут. И тут главно не результат, а удовлетворить именно спрос на веру в омоложение, или по крайней мере в замедление старения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
роман калёнов Час назад
"Жуткие", а сейчас прям - красота!
Девки любое дерьмо готовы на физиономию налепить, если им сказать что будет красиво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Джоуд 3 часа назад
Вот откуда черпают вдохновение художники из Марвел и ДС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Отвратительные и жуткие вещи, которые 100 лет назад считались в США абсолютно нормальными Отвратительные и жуткие вещи, которые 100 лет назад считались в США абсолютно нормальными 26 посмертных масок известных исторических личностей 26 посмертных масок известных исторических личностей Бумажные города: история в деталях Бумажные города: история в деталях В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг Как выглядел британский дирижабль класса R33, фотографии 1919-1925 гг
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

571429



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира
1
317
Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира
Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом наперед?
5
129
Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом...
Набирающие популярность в сообществах
8&nbsp;книг, которые помогут примириться со&nbsp;смертью
0
8
8 книг, которые помогут примириться со смертью
Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным
0
14
Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#фотографии#прикольные#Разное#страна#ynews#еда#война
#история#факты#подборка#чтение#новости#полиция#картинки#на различный вкус#кино#Автомобиль
#интересно#люди#Россия#что почитать#сарказм#книга#смешные#актер#комментарии#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться