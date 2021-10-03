Жуткие косметические резиновые маски 1910-х годов

Маски из вулканизированной резины были самой распространенной "косметической" маской в ​​1910-х годах. Они считались эффективным средством для глубокого очищения кожи и профилактики угрей, морщин, себореи, застойных явлений и всевозможных кожных высыпаний. Все изображения взяты из "Руководства по гигиене лица и косметике", изданного в 1917 году.



Про эти резиновые маски в руководстве сказано, что они предотвращают контакт кожи с воздухом и дают следующий эффект: 1) облегчают проникновение и поглощение железами и поверхностными слоями кожи косметических или лечебных масок; 2) ускоряют функции и кровообращение желез, тем самым помогая избавиться от веществ, которые блокируют кожу и эпидермис, то есть очищают кожу.



По сути, это компрессы, главный смысл которых в создании тепла и влажности, аналог водонепроницаемых компрессов или пластырей.



В старину такие маски или густые косметические маски из разных смесей часто называли "масками мужа" потому что женщины их применяли только вечером, перед отходом ко сну, и иметь счастье лицезреть это мог только муж.



Судя по изображениями, приведенным ниже, резиновые маски были в ходу в 19 и начале 20 века, их выпускали разных форм и размеров, для разных участков лица.