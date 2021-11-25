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40 человек, у которых день явно не задался

40 человек, у которых день явно не задался (41 фото)

Автор:
25 ноября 2021 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фотографии   Юмор   день не задался   не повезло   неприятности   плохой день   приколы   проблемы   
1478
41
Люди делятся на две категории: для одних стакан всегда наполовину пуст, а для других он наполовину полон. Но даже у неисправимых оптимистов случаются плохие дни. Главное - помнить о том, что проблемы время от времени - это естественное течение жизни. Улыбаемся, машем... и идем дальше!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   Юмор   день не задался   не повезло   неприятности   плохой день   приколы   проблемы   
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8  комментариев
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23k
SerGProS Час назад
Умничка. Занял пассажирское. И даже пристегнулся.
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23k
Sergey 3 минуты назад
День у них не удался, ага...
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40k
dima423 14 минут назад
Комментарий к фото
Хэнкок, учись контролировать свой гнев)
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16k
homerchik Час назад
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Забавно
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58k
pynh Час назад
п2. нечего прибедняться - без протеза как без рук
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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