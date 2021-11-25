40 человек, у которых день явно не задался

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Люди делятся на две категории: для одних стакан всегда наполовину пуст, а для других он наполовину полон. Но даже у неисправимых оптимистов случаются плохие дни. Главное - помнить о том, что проблемы время от времени - это естественное течение жизни. Улыбаемся, машем... и идем дальше!
1. "Мой отец отошел от машины на несколько минут, забыв закрыть окно. Туда забрался уличный кот и сожрал все его чипсы"
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4. "Сошел с поезда не на той станции. Теперь я нахожусь в глуши, идет дождь, холодно, я голоден, а следующий поезд только через 7 часов"
5. "Вот моя любимая фотография моей бабушки. Справиться с миксером оказалось нелегкой задачей"
11. "Всегда приятно осознавать, что ваши коллеги не умеют правильно закрывать коробку. Прямо когда вы уже собирались идти домой"
32. "Я был наверху. Услышал громкий стук, и оказалось, что мой радиатор решил прилечь. А у вас как день проходит?"
33. "Если у вас когда-либо возникало желание постирать пуховую подушку в стиральной машине… Лучше не надо"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные фотографии Юмор день не задался не повезло неприятности плохой день приколы проблемы
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