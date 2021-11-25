40 человек, у которых день явно не задался

Люди делятся на две категории: для одних стакан всегда наполовину пуст, а для других он наполовину полон. Но даже у неисправимых оптимистов случаются плохие дни. Главное - помнить о том, что проблемы время от времени - это естественное течение жизни. Улыбаемся, машем... и идем дальше!

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1. "Мой отец отошел от машины на несколько минут, забыв закрыть окно. Туда забрался уличный кот и сожрал все его чипсы" 0 Источник:

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2. "У этого парня на лице всё написано" 0 Источник:

3. "Пытался проехать на велосипед мимо гнезда сороки" 0 Источник:

4. "Сошел с поезда не на той станции. Теперь я нахожусь в глуши, идет дождь, холодно, я голоден, а следующий поезд только через 7 часов" 0 Источник:

5. "Вот моя любимая фотография моей бабушки. Справиться с миксером оказалось нелегкой задачей" 0 Источник:

6. "Это была ее новая подстилка" 0 Источник:

7. "Через 4 дня после переезда в Чикаго" 0 Источник:

8. "Угадайте, что сегодня на завтрак" 0 Источник:

9. "И он все равно улыбается!" 0 Источник:

10. "Начальник забыл сказать мне, что сегодня у нас выходной" 0 Источник:

11. "Всегда приятно осознавать, что ваши коллеги не умеют правильно закрывать коробку. Прямо когда вы уже собирались идти домой" 0 Источник:

12. "В этом затопленном гараже 150 автомобилей" 0 Источник:

13. "Как это вообще случилось?" 0 Источник:

14. "Шесть студентов колледжа и одна мозговая клетка на всех" 0 Источник:

15. "Семейное путешествие в Большой Каньон. Какой потрясающий вид!" 0 Источник:

16. "Он выбрал не тот день, чтобы встать на пути пожарного гидранта" 0 Источник:

17. "Ты надо мной издеваешься?" 0 Источник:

18. "Дерьмо случается" 0 Источник:

19. "Вчера за рулем на меня напал безудержный чих" 0 Источник:

20. "Наконец-то купил себе Ps5, копил целый год. Мой пес тоже был взволнован" 0 Источник:

21. "О нет!" 0 Источник:

22. "И то, и другое произошло со мной в один день" 0 Источник:

23. "Я мыла этого парня 20 минут назад" 0 Источник:

24. "Кто-то на работе попробовал все донатсы, которые я купила для своих детей" 0 Источник:

25. "... И больше я свою банковскую карту не видел. Спасибо Windows" 0 Источник:

26. "Кто-то просверлил дыру в моем бензобаке и слил весь бензин" 0 Источник:

27. "Сегодня мое утро началось с этого" 0 Источник:

28. "Доставал из печки два пирога и оба уронил на пол" 0 Источник:

29. "Оставил грузовик рядом с фонарным столбом перед бурей" 0 Источник:

30. "Мой подвал немного промок" 0 Источник:

31. "Родители разлили краску в своей машине" 0 Источник:

32. "Я был наверху. Услышал громкий стук, и оказалось, что мой радиатор решил прилечь. А у вас как день проходит?" 0 Источник:

33. "Если у вас когда-либо возникало желание постирать пуховую подушку в стиральной машине… Лучше не надо" 0 Источник:

34. "В этой узенькой щелочке теперь живет мое обручальное кольцо" 0 Источник:

35. "Я неправильно припарковался" 0 Источник:

36. "Подошва отвалилась от ботинка прямо перед свадьбой" 0 Источник:

37. "Заметил это только через час после того, как отъехал с заправки" 0 Источник:

38. "Нынче ветрено" 0 Источник:

39. "Отличное начало дня" 0 Источник: