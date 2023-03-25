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Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране

Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране

Автор:
25 марта 2023 13:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Exxon Mobile   Африка   Национализация   США   нефть   сделка   
2095
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"А почему бы и да!" - подумали власти Чада (страна в Африке) и забрали обратно себе все права на свои же месторождения нефти у американцев.

Эта занятная история началась много лет назад, когда американская нефтегазовая компания Exxon Mobile начала активно осваивать африканскую страну на предмет демократизации местных залежей черного золота, создала для этих дел дочернюю контору ESSO Exploration and Production Chad Inc. Месторождения "Доба" и трубопровод Чад-Камерун приносили хороший доход американцам, но не что не вечно под луной и ситуация стала меняться.

Правительство Чада стало задавать странные вопросы, типа "а почему господа американцы распоряжаются нашими природными ископаемыми как своими?". Поняв, что дальше вопросы станут еще более не удобными, руководство ExxonMobil решило сработать на опережение и продало в декабре 2022 года все свои активы британской компании Savannah за $407 млн. Причем проданы были не только активы африканского филиала, но и концессии в определенных областях, в частности, месторождение Доба на юге и возможность продавать добытую нефть, а также доля в трубопроводе Чад-Камерун, который позволяет транспортировать нефть в камерунский порт Криби.

Чад немедленно оспорил эту продажу, заявив, что она была «осуществлена, несмотря на явные возражения правительства Чада» и вопреки его «преимущественному праву». Но поняв, что иностранцы, в принципе, плевать хотели на все их возражения, решили пойти по другому пути. Запретили этой компании работать на территории Чада, аннулировали визы, а также вид на жительство восьми должностным лицам нефтяной компании Savannah Energy , а спустя пару месяцев и вовсе приняли решение вернуть все свое себе.


«Национализируются все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на исследования, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании Esso Exploration and Production Chad Inc.», — говорится в указе, подписанном временным президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.

Представители фирмы уже заявили, что подадут в суд на правительство страны, ведь кто сказал, что природные ресурсы должны принадлежать народу? И вообще, это нарушение международных конвенций и не демократично.


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Метки: Exxon Mobile   Африка   Национализация   США   нефть   сделка   
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46  комментариев
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4k
Денис 2 часа назад
Чад с ЦАР граничит,а там Вагнер сидит. Думаю на этой волне контингент ЧВК в этом регионе очень возрастёт. Ждём официальный запрос правительства Чада о помощи военных инструкторов из России.
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15k
info-kozirev 7 минут назад
Абсолютно правильное решение,американцы отродясь не выполняли взятых на себя обязательств,с чего б по отношению к ним соблюдать какие то договоренности.
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510
vtoroyshans 13 минут назад
чад мы с тобой
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24k
Влад 15 минут назад
Мне нравится.
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77
Евгений Полчаса назад
Ждём, когда возмущённые толпы общественности будут просить помощи у демократических западных стран, чтобы свергнуть такое не демократическое правительство
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10k
Костя Полчаса назад
у нас все тец не российские - мы хуже чада
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511
Миролюбивый бог войны 51 минуту назад
Если б все аыриканские государства так поступили, Африка вообще может стать богатейшей страной.
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2k
Jay Freeman Час назад
Вставили свою длинную африканскую елду америкосам с британцами в жопу. Надеюсь, остальные африканцы последуют этому благородному примеру.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
амеры всю Африку не перебомбят...силенок не хватит...поднимайте голову..братья африканцы...шлите накуй этих всех колонизаторов.
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39k
Example 6.2.6 Час назад
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25k
ПаганецЪ Час назад
Всё ясно. Там нет демократии.
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31k
Ashabad Час назад
Опаньки... это звоночек.
Главное, на фоне войны на Украине и завываний США про "недопустимость решения конфликтов военным путём", Штатам вторгнутся в Чад будет крайне неудобно. И сполитичекой точки зрения и с логистической - Чад находится в центре Африки, с Авианосцем туда не подплывёшь. Да, Самолётами долететь можно, но в любом случае затруднительно...
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11k
GROMOZEKA Час назад
Очень правильное решение
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11k
Shtoppi Час назад
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13k
котегRUS 2 часа назад
уже только самый ленивый в этом мере не кидает наглых пиндосов через кожаную палку
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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9k
au3 2 часа назад
Ну песец диктатору Чада ... Демократизуют
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