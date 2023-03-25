Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране

«Национализируются все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на исследования, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании Esso Exploration and Production Chad Inc.», — говорится в указе, подписанном временным президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.

Представители фирмы уже заявили, что подадут в суд на правительство страны, ведь кто сказал, что природные ресурсы должны принадлежать народу? И вообще, это нарушение международных конвенций и не демократично.