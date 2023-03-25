Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране

"А почему бы и да!" - подумали власти Чада (страна в Африке) и забрали обратно себе все права на свои же месторождения нефти у американцев.
Эта занятная история началась много лет назад, когда американская нефтегазовая компания Exxon Mobile начала активно осваивать африканскую страну на предмет демократизации местных залежей черного золота, создала для этих дел дочернюю контору ESSO Exploration and Production Chad Inc. Месторождения "Доба" и трубопровод Чад-Камерун приносили хороший доход американцам, но не что не вечно под луной и ситуация стала меняться.
Правительство Чада стало задавать странные вопросы, типа "а почему господа американцы распоряжаются нашими природными ископаемыми как своими?". Поняв, что дальше вопросы станут еще более не удобными, руководство ExxonMobil решило сработать на опережение и продало в декабре 2022 года все свои активы британской компании Savannah за $407 млн. Причем проданы были не только активы африканского филиала, но и концессии в определенных областях, в частности, месторождение Доба на юге и возможность продавать добытую нефть, а также доля в трубопроводе Чад-Камерун, который позволяет транспортировать нефть в камерунский порт Криби.
Чад немедленно оспорил эту продажу, заявив, что она была «осуществлена, несмотря на явные возражения правительства Чада» и вопреки его «преимущественному праву». Но поняв, что иностранцы, в принципе, плевать хотели на все их возражения, решили пойти по другому пути. Запретили этой компании работать на территории Чада, аннулировали визы, а также вид на жительство восьми должностным лицам нефтяной компании Savannah Energy , а спустя пару месяцев и вовсе приняли решение вернуть все свое себе.
«Национализируются все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на исследования, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании Esso Exploration and Production Chad Inc.», — говорится в указе, подписанном временным президентом Чада Махаматом Идрисом Деби.
Представители фирмы уже заявили, что подадут в суд на правительство страны, ведь кто сказал, что природные ресурсы должны принадлежать народу? И вообще, это нарушение международных конвенций и не демократично.
Источник:
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Лишь бы в сторону американцев плюнуть.
Главное, на фоне войны на Украине и завываний США про "недопустимость решения конфликтов военным путём", Штатам вторгнутся в Чад будет крайне неудобно. И сполитичекой точки зрения и с логистической - Чад находится в центре Африки, с Авианосцем туда не подплывёшь. Да, Самолётами долететь можно, но в любом случае затруднительно...
В Штатах власти публично наговорили столько, что теперь придётся самим же противоречить себе. если бы это была другая администрация, можно было бы списать на попередныкив. Но эти слова - про "международное право", про "недопустимость вмешательства" и т.д. и т.п. говорили эти же люди.
То есть физически они могут легко. А вот политически - тут уже начинаются проблемы.
Всяко будут продвигать своих марионеток в верха, иначе тут не вырулить.
Но согласен, сейчас им будет не до Чада. Хотя кусок прибыли отваливается солидный. И что самое хреновое - создается прецедент.
Муж приносит домой зайца.
- Жена, пожарь зайца на сали!
- Нема в нас сала...
- Ну то пожарь на масли!
- Нема в нас масла....
- Ну так пожарь просто так на газе!!!
- Та нема в нас газу!
Мужик в сердцах размахивается и выкидывает зайца в окно.
Заяц бежит и кричит: "Слава Украине! Героям слава!".