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Пьянству-бой: 25 шедевров антиалкогольной пропаганды наших бабушек

Пьянству-бой: 25 шедевров антиалкогольной пропаганды наших бабушек (25 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   агитация   алкоголизм   ностальгия   плакаты   
1327
25

А ведь уже давно доказано - агитация мощнейшая штука. Материальные поощрения идут наравне с моральными, а поддержка и наставления дают лучшие результаты, нежели запреты. И об этом знали во времена наших мам и бабушек - борьба с пьянством и прочими излишествами - на первом месте.

Советские художники по всей стране рисовали агитплакаты, предупреждавшие общественность об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Красочная графика и яркие метафоры, использовавшиеся в их создании, призывали народ к трезвому образу жизни.

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Метки: Исторические факты   СССР   агитация   алкоголизм   ностальгия   плакаты   
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Aleksandr Karin 19 минут назад
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981
vasilykopkov Минуту назад
Ну насчет "шедевров" автор погорячился.
Есть остроумные (но не все), есть хорошо нарисованные (но не все).

Надо сказать, что пропаганда ЗОЖ в СССР была поставлена масштабно, и не только против алкоголя, но и против куреня и за спорт и т.д.
На сколько она реально работала - другой вопрос, но она была...
А сейчас всем на всех на*рать, а жаль...
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27k
Альтист Данилов Час назад
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