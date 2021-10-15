Пьянству-бой: 25 шедевров антиалкогольной пропаганды наших бабушек

А ведь уже давно доказано - агитация мощнейшая штука. Материальные поощрения идут наравне с моральными, а поддержка и наставления дают лучшие результаты, нежели запреты. И об этом знали во времена наших мам и бабушек - борьба с пьянством и прочими излишествами - на первом месте.