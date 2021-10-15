Пьянству-бой: 25 шедевров антиалкогольной пропаганды наших бабушек

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А ведь уже давно доказано - агитация мощнейшая штука. Материальные поощрения идут наравне с моральными, а поддержка и наставления дают лучшие результаты, нежели запреты. И об этом знали во времена наших мам и бабушек - борьба с пьянством и прочими излишествами - на первом месте.
Советские художники по всей стране рисовали агитплакаты, предупреждавшие общественность об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Красочная графика и яркие метафоры, использовавшиеся в их создании, призывали народ к трезвому образу жизни.
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Есть остроумные (но не все), есть хорошо нарисованные (но не все).
Надо сказать, что пропаганда ЗОЖ в СССР была поставлена масштабно, и не только против алкоголя, но и против куреня и за спорт и т.д.
На сколько она реально работала - другой вопрос, но она была...
А сейчас всем на всех на*рать, а жаль...
Если в трезвом виде приходят такие мысли, это депрессия. Ну или человек настолько никчемный и тупой, что не может придумать себе занятие без бухла, и из-за этого впадает в эту самую депрессию.