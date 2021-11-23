В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян

Накануне прошла конференция диетологов «Паттерны питания – до эпидемии и после». Врачи пришли к интересным выводам о питании россиян и о том, что в конечном счете питомцы жителей столиц часто питаются лучше жителей глубинки.
Но прежде всего выяснилось, что бомж-пакеты, которые издавна считаются быстрым способом перекусить, оказались чем-то вроде кормов эконом-классов для кошек и собак. Так что те, кто любят перекусить дошиком или едят его из-за желания сэкономить, теперь смело могут сказать, что они питаются примерно так же, как и их кошки.
И дело даже не в стоимости, а в составе этих продуктов. Выяснилось, что полезности в них примерно столько же, сколько в Вискасе, а калорийность, химический состав и содержание БЖУ и вовсе идентичны друг другу.
Так что теперь, если вы любите перекусить растворимой лапшой или пюрешкой, можете смело делиться со своим котом. Пользы столько же.
А вот что касается питания животных из мегаполисов – здесь выясняется, что в принципе котики и собачки жителей столиц живут лучше, чем люди из глубинок. Так, на сегодняшний день сумма прожиточного минимума в России составляет 9 тысяч рублей, и пенсионеры на еду в среднем тратят от 6 до 10 тысяч рублей. И это только те суммы, которые они назвали в соцопросах.
Если же у бабушки из провинции есть кот или собака, то она покупает ему как правило дешевые корма «из рекламы», балуя любимца максимум на 5 тысяч рублей в месяц. Это включая ветеринарные услуги.
А вот жители столиц своих питомцев холят и лелеют. Выяснилось, что большинство из них покупают питомцам и корма премиум-класса, и ветеринарные услуги по высоким ценам. Так, оказалось, что в среднем на содержание домашнего животного в Москве и Петербурге тратят порядка 10-15 тысяч рублей в месяц.
Также чуть ранее выяснилось, что, согласно опросам ВЦИОМ, многие россияне уверены, что в магазинах их хотят обмануть, из-за чего уменьшают объемы упаковок продуктов. Помните те самые упаковки по 9 яиц и молоко по 0,9 литра? Производители считают, что такие уловки жители должны были воспринять позитивно. Но сейчас они говорят, что просто «вынуждены находить форматы, удовлетворяющие реальным располагаемым доходам потребителей».
Кроме того, выяснилось также и то, что потребители массово скупают искусственную икру «для украшения стола». А в колбасах и сосисках, которые производители стыдливо называют «мясосодержащим продуктом» содержится белок насекомых и корнеплоды вместо сои. О мясе речь уже и не идет.
К слову, скоро Новый год. И здесь тоже не все так радужно. В прошлом году жители страны массово брали кредиты на еду и микрозаймы для новогоднего стола. А кто-то в глубинке все еще берет продукты в долг, записываясь в тетрадку.
Также оказалось, что после выхода с дистанционки люди стали массово брать на работу «тормозки» с дешевой и вредной едой, чтобы не питаться в дорогих кафе и столовых. Ну или по старинке – все те же бомж-пакеты.
Источник:
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в вискасе содеожания мяса примерно 5% остольное зерно . с него они полнеют ! а некоторые коты и пукают ! пурина не самый топ корм есть и лучше типа монже ! и надо смотреть коллорийность . у меня Чаузи Ф1 его кормлю мясом + сухари без зерна .
Откуда у нас белок насекомых ? В ЕС есть такая хрень но они под санкциями .
Насчет покупки псевдо икры .Наверное есть такое, но ее от натуральной даже по фото можно отличить .
Короче очередной набор ОБС .
Бред. Полный.
Стыдно жрать при нём лапшу,
Соблюдаю БЖУ,
Жру овес и не жужжу.
Все правильно...Ведь и животные в большенстве своём лучше людей!