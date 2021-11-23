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В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян

В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян (8 фото)

Автор:
23 ноября 2021 19:42
Сообщество : Жить в России
Метки: бедность   доширак   еда   животные   колбаса   кошачий корм   новый год   
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8

Накануне прошла конференция диетологов «Паттерны питания – до эпидемии и после». Врачи пришли к интересным выводам о питании россиян и о том, что в конечном счете питомцы жителей столиц часто питаются лучше жителей глубинки.

Но прежде всего выяснилось, что бомж-пакеты, которые издавна считаются быстрым способом перекусить, оказались чем-то вроде кормов эконом-классов для кошек и собак. Так что те, кто любят перекусить дошиком или едят его из-за желания сэкономить, теперь смело могут сказать, что они питаются примерно так же, как и их кошки.

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И дело даже не в стоимости, а в составе этих продуктов. Выяснилось, что полезности в них примерно столько же, сколько в Вискасе, а калорийность, химический состав и содержание БЖУ и вовсе идентичны друг другу.

Так что теперь, если вы любите перекусить растворимой лапшой или пюрешкой, можете смело делиться со своим котом. Пользы столько же.


А вот что касается питания животных из мегаполисов – здесь выясняется, что в принципе котики и собачки жителей столиц живут лучше, чем люди из глубинок. Так, на сегодняшний день сумма прожиточного минимума в России составляет 9 тысяч рублей, и пенсионеры на еду в среднем тратят от 6 до 10 тысяч рублей. И это только те суммы, которые они назвали в соцопросах.

Если же у бабушки из провинции есть кот или собака, то она покупает ему как правило дешевые корма «из рекламы», балуя любимца максимум на 5 тысяч рублей в месяц. Это включая ветеринарные услуги.

А вот жители столиц своих питомцев холят и лелеют. Выяснилось, что большинство из них покупают питомцам и корма премиум-класса, и ветеринарные услуги по высоким ценам. Так, оказалось, что в среднем на содержание домашнего животного в Москве и Петербурге тратят порядка 10-15 тысяч рублей в месяц.

Также чуть ранее выяснилось, что, согласно опросам ВЦИОМ, многие россияне уверены, что в магазинах их хотят обмануть, из-за чего уменьшают объемы упаковок продуктов. Помните те самые упаковки по 9 яиц и молоко по 0,9 литра? Производители считают, что такие уловки жители должны были воспринять позитивно. Но сейчас они говорят, что просто «вынуждены находить форматы, удовлетворяющие реальным располагаемым доходам потребителей».

Кроме того, выяснилось также и то, что потребители массово скупают искусственную икру «для украшения стола». А в колбасах и сосисках, которые производители стыдливо называют «мясосодержащим продуктом» содержится белок насекомых и корнеплоды вместо сои. О мясе речь уже и не идет.

К слову, скоро Новый год. И здесь тоже не все так радужно. В прошлом году жители страны массово брали кредиты на еду и микрозаймы для новогоднего стола. А кто-то в глубинке все еще берет продукты в долг, записываясь в тетрадку.

Также оказалось, что после выхода с дистанционки люди стали массово брать на работу «тормозки» с дешевой и вредной едой, чтобы не питаться в дорогих кафе и столовых. Ну или по старинке – все те же бомж-пакеты.

Источник:

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Метки: бедность   доширак   еда   животные   колбаса   кошачий корм   новый год   
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6k
Ruk 2 часа назад
ну и? к чему это?
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28
nickolay Ruk 2 часа назад
Очередной натянутый на глобус вброс говна.
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−1
Igor Dimov Полчаса назад
zloykoyot
в вискасе содеожания мяса примерно 5% остольное зерно . с него они полнеют ! а некоторые коты и пукают ! пурина не самый топ корм есть и лучше типа монже ! и надо смотреть коллорийность . у меня Чаузи Ф1 его кормлю мясом + сухари без зерна .
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4k
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну как бы дощираки и проч перекус для вечно спешащих .Пенсионеры покупают обычные макароны они раза в 2 дешевле .
Откуда у нас белок насекомых ? В ЕС есть такая хрень но они под санкциями .
Насчет покупки псевдо икры .Наверное есть такое, но ее от натуральной даже по фото можно отличить .
Короче очередной набор ОБС .
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−1
Igor Dimov 36 минут назад
Ну не знаю . у мнея коту нельзя зерновой корм ! он ест в основном мясо и специальный корм без зерна
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48k
noName Час назад
"сумма прожиточного минимума в России составляет 9 тысяч рублей"-эт в каком году?
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4k
Petr Chernyshev Час назад
А сколько Вискаса можно купить на те монетки, которые в руках у воображаемого пенсионера?
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46k
zloykoyot Час назад
"...в среднем на содержание домашнего животного в Москве и Петербурге тратят порядка 10-15 тысяч рублей в месяц..." Да идите нахер, пакет влажного корма для кота - 20 рублей. Три пакета в день - 1800 в месяц. Плюс пусть три пакета сухого корма типа пурины, ещё 1000. На наполнитель для сортира и вкусняшки пусть ещё 3000. Итого 6000 максимум с громадным запасом, по факту - около 3 тыр. Где и для кого эти опросы проводили?
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15k
Corvus Corax Час назад
"дело даже не в стоимости, а в составе этих продуктов. Выяснилось, что полезности в них примерно столько же, сколько в Вискасе, а калорийность, химический состав и содержание БЖУ и вовсе идентичны друг другу."
Бред. Полный.
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8k
Злокрыс 2 часа назад
сравнение вискаса и лапши притянуто за уши. Питательная ценность ни о чем не говорит, они просто производятся по разным нормам: в одном больше тараканов, в другом меньше.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Туфта. Есть ли статистика домашних кошек и собак? При чем- породистых и беспородных! Породистым- намазано, но их в разы меньше на руках. У меня пес не ест на десятку штук в месяц. Он обычный БП. Ну вы еще стрижку припомните, а так же маникюр, педиККюр и тд. Корма для животных- закуска для "животных"!!!- это не указано в статистике! Короче- хрень! Пост в урну!
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Я взглянул в глаза коту,
Стыдно жрать при нём лапшу,
Соблюдаю БЖУ,
Жру овес и не жужжу.
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24k
Владимир 2 часа назад
Эта селюковская херь уде начинает доставать, вопли про "Москву и Россию" эпичный рагульский бред, бред от дегенератов, которые тупо осознать не могут что в стране бывает больше одного крупного и богатого города.
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64k
Нанук Паналык 2 часа назад
корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян (8 фото)

Все правильно...Ведь и животные в большенстве своём лучше людей!
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