В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян

Так что теперь, если вы любите перекусить растворимой лапшой или пюрешкой, можете смело делиться со своим котом. Пользы столько же.

А вот что касается питания животных из мегаполисов – здесь выясняется, что в принципе котики и собачки жителей столиц живут лучше, чем люди из глубинок. Так, на сегодняшний день сумма прожиточного минимума в России составляет 9 тысяч рублей, и пенсионеры на еду в среднем тратят от 6 до 10 тысяч рублей. И это только те суммы, которые они назвали в соцопросах.