Непропитый талант гениального гонщика

Эта история весьма наглядно демонстрирует, что истинное призвание пропить невозможно даже при активных попытках это сделать. Хотя во избежание проблем повторять подобный опыт категорически не рекомендуется.
Ирландец Дункан Хэмилтон (1920 - 1994) был гонщиком. Не сказать, чтобы прям выдающимся, но в пяти Гран-при чемпионата мира и 18 гонках «Формулы-1», не связанных с чемпионатом, он отметился. Хоть и без призовых мест. Но зато он успешно показал себя в других соревнованиях, а гонка на выносливость Ле-Ман 1953 года, которая ежегодно проходит во Франции с 1923 года, так и вовсе вошла в историю.
Командам приходится искать оптимальный баланс между скоростью и надёжностью машин, а также испытывать на прочность самих себя. Ведь в промежутке между пит-стопами им приходится проводить за рулём до 6 часов. Поэтому перед основным заездом команды выпускают затестить трассу.
Квалификацию Дункан вместе с напарником Тони Ролтом благополучно отъездил. Но кто-то из дотошных конкурентов заметил на двух машинах один и тот же номер, что регламентом строго запрещено. Экипаж дисквалифицировали.
Парни дико огорчились и отправились заливать горе в ближайший бар. А вот менеджер команды «Ягуар» Фрэнк Ингланд оказался парнем дотошным и насел на судей, чтобы они отменили слишком суровое наказание. Те долго спорили, но в итоге назначили довольно солидный штраф в размере 25 фунтов в надежде, что Фрэнк отстанет. Но владелец «Ягуара» спокойно внёс нужную сумму, и парней допустили до основного соревнования.
С утра пораньше радостный Ингланд рванул к своим гонщикам, чтобы порадовать их радостной же вестью. Но в отеле Тони и Дункана не обнаружил. По наводкам персонала он нашёл два совершенно невменяемых тела в баре, где они продолжали заливать горести мирские. Бедняга Фрэнк схватился за голову от ужаса: в 4 часа гонка, а на момент 10 утра у него на руках два тела, которые и на горшке-то не усидят, не то, что за рулём.
Но менеджер был парнем упорным и целеустремлённым и решил идти до конца. В ход пошли все доступные методы, начиная с ледяного душа и заканчивая литрами кофе.
До состояния бодрого огурца гонщиков, конечно, довести не удалось. Но в назначенное время они, не демонстрируя признаков опьянения, выдвинулись в путь.
После гонки Хэмилтон рассказывал, что на пит-стопах они пили. Кофе. Не просто пили, а заливали бодрящий напиток в себя в таких объёмах, что загнанный в стресс организм отреагировал тремором рук. А в состоянии перманентной мелкой дрожи вести машину со скоростью 250 км/ч было несколько проблематично. И гонщик решил, что оптимальнее будет бренди. И употреблял его на пит-стопах вместо кофе. Вместе с ним вернулись сила и уверенность.
Казалось, все испытания позади. Но судьба решила, что мешок с проблемами на сегодня ещё не полностью полон. На полном ходу в лицо бедняги Хэмилтона врезалась птица. И сломала гонщику нос. Было очень больно и тяжело. Но плескавшийся в Дункане бренди притуплял боль. И экипаж завершил гонку, заняв, что поразительно, первое место. Зато шампанское на пьедестале почёта стало истинным нектаром богов…
После гонки хитрюга-менеджер отрицал, что Хэмилтон с напарником были, мягко говоря, в неподобающем состоянии. Ведь они представляли прямую угрозу жизням зрителей и других участников. Да и имиджу «Ягуара» это наносило ощутимый удар.
Но победителей не судят. Да и доказать по прошествии нескольких дней факт опьянения было невозможно. Впрочем, это было некогда делать, ведь спустя неделю Дункан уже был в Порту и готовился к Гран-при Португалии. Надо сказать, специфическим образом: пройдя первый поворот, он вписался на своём Jaguar аккурат в опору электропередачи. Вылетел из машины, минуту провисел на дереве, после чего изящно спланировал на землю, краем глаза заметив, что в сантиметре от его ноги пронеслась другая машина.
Когда Дункан очнулся, то обнаружил себя на операционном столе. Грудная клетка вскрыта, и в неё чуть ли не падает пепел с сигареты склонившегося хирурга. Она так красиво тлела в темноте… Ведь Дункан, сваливший опору, благополучно лишил электричества весь город, включая больницу, где его оперировали.
При таком бешеном темпераменте гонщик ухитрился прожить довольно долгую жизнь, открыть собственный бизнес и войти в историю как эталон английского спортсмена старой школы.
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