Непропитый талант гениального гонщика

С утра пораньше радостный Ингланд рванул к своим гонщикам, чтобы порадовать их радостной же вестью. Но в отеле Тони и Дункана не обнаружил. По наводкам персонала он нашёл два совершенно невменяемых тела в баре, где они продолжали заливать горести мирские. Бедняга Фрэнк схватился за голову от ужаса: в 4 часа гонка, а на момент 10 утра у него на руках два тела, которые и на горшке-то не усидят, не то, что за рулём.

Но менеджер был парнем упорным и целеустремлённым и решил идти до конца. В ход пошли все доступные методы, начиная с ледяного душа и заканчивая литрами кофе.

До состояния бодрого огурца гонщиков, конечно, довести не удалось. Но в назначенное время они, не демонстрируя признаков опьянения, выдвинулись в путь.