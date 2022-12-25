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США на рубеже XIX-XX веков. Исторические фотографии в цвете

США на рубеже XIX-XX веков. Исторические фотографии в цвете

Автор:
25 декабря 2022 21:49
Метки: США   интересно   история   фото   
174
25
Жизнь Соединённых Штатов Америки в начале ХХ века.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: США   интересно   история   фото   
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1  комментарий
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salim777 Час назад
Очень здорово. В цвете вообще бомба. Спасибо.
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