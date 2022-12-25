США на рубеже XIX-XX веков. Исторические фотографии в цвете

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Жизнь Соединённых Штатов Америки в начале ХХ века.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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4.
Флорида, 1902 год. Пароход на реке Оклаваха.
Для преодоления более дальних расстояний местным жителям приходилось использовать более современные средства передвижения. Вот как например этот пароходик «Метамора», сновавший по флоридским болотам на манер современных маршрутных такси
7.
Флорида. Дом Натана Кобба, 1901 год.
Дом представляет собой жилое строение, построенное в 1897 году из спасенного груза и деревянных деталей, оставшихся после кораблекрушения шхуны Натана Ф. Кобба.
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