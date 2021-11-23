Дублерши знаменитых актрис рассказали, как в кино снимают откровенные сцены

К счастью, дни, когда карьера молодой актрисы оказывалась под угрозой, стоило той отказаться сниматься обнаженной, уже давно позади. Теперь на съемочной площадке почти всегда присутствует «координатор интимных сцен», а актеров в таких сценах зачастую заменяют специальные дублеры — и им есть что рассказать о своей работе.
В сериале «Тайный дневник девушки по вызову» Билли Пайпер запомнилась нам смелой, дерзкой и большой любительницей пошутить посреди постельной сцены, глядя прямо в камеру. Но если вы думали, что знаменитая актриса взаправду кувыркалась в самых непристойных сценах прямо на ваших глазах, подумайте еще раз.
Ко второму сезону сериала 2008 года, который рассказывал о жизни элитной проститутки Белль, Пайпер забеременела, и ее место заняла 23-летняя девушка из Сандерленда, для которой это была первая роль в качестве дублера.
«Я начала сотрудничать с агентством по найму актеров для массовки, потому что хотела поступить на театральное, и агентство связалось со мной, чтобы сказать, что мои параметры соответствуют требованиям для работы, и попросило отправить еще несколько фотографий кастинг-директору», — рассказала Шони Уилкинсон, которой сейчас 36 лет.
«Я не помню, чтобы меня спрашивали, комфортно ли мне быть полностью обнаженной в кадре — если бы я услышала это, я подумала бы о худшем. Вместо этого они сказали, что это очень «специфическая» работа и спросили, хочу ли я, чтобы они предложили меня на эту роль?».
По словам Шони, ее выбрали на роль дублера откровенных сцен благодаря тому, что она занималась танцами и могла следовать указаниям о том, как ей нужно двигаться, а также чувствовала себя «комфортно» в своем теле.
«Я согласилась, потому что уже по кастингу поняла, что это была очень профессиональная постановка, большая постановка, но я не знаю, говорили ли мне до того, как я оказалась на съемочной площадке, что я буду именно «дублером»: возможно, потому что такие роли окружает большая секретность».
«Когда я поняла, я подумала, что быть похожей на Билли Пайпер — это огромный комплимент, и я была очень рада, но при этом очень нервничала. Это странная работа».
Когда вам говорят, что вы — точная копия прекрасной актрисы с идеальной фигурой и безупречной кожей, это — «лестная» сторона работы так называемым «дублером» в фильмах и на телевидении, соглашается британская дублерша Керри Паркер. А вот другая сторона этой медали — необходимость приклеивать скотч к очень интимным местам, весь день ходить в одних стрингах телесного цвета и полностью раздеваться на глазах у десятков людей.
«Некоторые женщины очень и очень храбрые», — говорит 38-летняя Керри из Нориджа, которая работала и в качестве актрисы, и в качестве дублера для таких актрис, как Кейт Бланшетт, Меган Фокс и Лиз Херли.
Сообщается, что актриса Лили Джеймс тоже использует дублера, 26-летнюю Мариссу Хоффман, для более откровенных сцен в предстоящем сериале «Пэм и Томми». Сериал расскажет о браке Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу» и рок-барабанщика Томми Ли, в том числе и о первом «домашнем видео знаменитостей», снятом во время их медового месяца. Копию кассеты украл электрик, и она разошлась по всему Интернету.
После суда над голливудским продюсером Харви Вайнштейном и движения #MeToo, пролившего свет на широко распространенные сексуальные домогательства в киноиндустрии, за последние годы на съемочных площадках произошли значительные изменения.
Хотя ни один популярный сериал не обходится без череды откровенных сцен, такие сериалы, как «Нормальные люди», «Бриджертоны» и «Сексуальное просвещение» превратили то, что когда-то было мрачной, эксплуататорской и порой тревожащей стороной теле- и киноиндустрии, в некую форму искусства. Все благодаря «координаторам интимных сцен» — профессионалам, которые занимаются постановкой сцен секса и отвечают за то, чтобы актеры чувствовали себя комфортно. Сейчас во время съемок сексуальных сцен съемочная площадка чаще всего «закрывается», что означает, что количество людей, которые могут находиться по другую сторону камеры, ограничено.
Прошли те времена, когда от актрис требовали обнажаться перед камерой, а отказ мог поставить их карьеру под угрозу. Когда актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», призналась, что в 23 года рыдала перед «ужасающими» сценами, в которых ей предстояло обнажиться, киноиндустрия, хотя и неохотно, но прислушалась.
«Раньше у меня были конфликты на съемочной площадке, когда я говорила: «Нет, простыня остается», — сказала Кларк. — А они такие: «Ты же не хочешь разочаровать своих поклонников, которые смотрят «Игру престолов». А я такая: «Да пошли вы на ***».
Когда актрисы только начали использовать дублеров, у этих женщин, пожалуй, было еще меньше права голоса — некоторых, молодых и еще наивных, вынуждали соглашаться на тяжелые сцены.
«Когда ты молодая актриса и это твоя первая работа на съемочной площадке, ты хочешь, чтобы твой голос был услышан, но при этом не хочешь создавать проблемы, потому что хочешь, чтобы тебе перезвонили», — говорит Шони Уилкинсон.
«В этой отрасли наблюдается огромная текучесть кадров — это касается всех ролей на съемочной площадке — и говорить о долгих часах работы или неподобающем поведении на площадке не поощрялось».
Бывшая военнослужащая армейского резерва британской армии Керри решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы попытать счастья в качестве актрисы после того, как ее карьера модели пошла в гору. После небольшой роли в «Ультиматуме Борна» она стала дублером Джессики Рейн во франшизе «Робин Гуд», вышедшей в 2010 году.
«В откровенных сценах с участием принцессы Изабеллы Глостерской мне приходилось лежать на кровати, покрытой мехами, с дублером, которого я встретила всего десять минут назад, — говорит она. — Внезапно вы ложитесь в постель и шутите, что для первого свидания ваши отношения развиваются очень быстро». Керри объяснила, что такие сцены снимаются с помощью заклеенных лентой интимных мест, бежевого нижнего белья и других «барьеров».
«Между нами в самом интимном месте лежала «интимная подушка» — на тот случай, если актер перестанет себя контролировать. Это может случиться, поэтому такая подушка — это барьер для комфорта и личного пространства», — объяснила она.
От Керри не требовалось быть полностью обнаженной на съемочной площадке, но перед кастингом ее попросили прислать откровенные фотографии. «До того, как я получила работу, меня попросили отправить фотографии каждого дюйма моего тела кастинг-директорам — плеч, ног и всего остального».
Дублеры также должны постоянно следить за своим весом — большая часть работы состоит в том, чтобы быть такими же стройными и подтянутыми, как актрисы. По словам Керри, когда она работала дублером Элизабет Херли, сыгравшей королеву Хелену в «Членах королевской семьи», она «вообще ничего не ела на съемочной площадке, потому что [Херли] совсем миниатюрная».
Как почти у всего в киноиндустрии, у этой работы есть и гламурная сторона — часто у дублеров есть собственные трейлеры, и им неплохо платят за откровенные сцены. Однако, само собой, они редко получают общественное признание, и их работа может даже навредить начинающейся карьере.
«Я осторожно отношусь к образу, который создаю, потому что помимо этого я еще актриса и каскадер, и это может повлиять на то, куда еще меня позовут, — говорит Керри. — Меня спрашивают, готова ли я сниматься полностью обнаженной, и я отвечаю: «Нет, если на съемочной площадке есть массовка».
И если вам интересно, каково быть в постели, скажем, с Брэдом Питтом или Джорджем Клуни — что некоторые считают преимуществами этой работы, — к сожалению, дублеры не могут поделиться этими деталями. От них часто требуют подписать соглашения о неразглашении (NDA), которые не позволяют им рассказывать о своем опыте на съемочной площадке.
Дублер — непростая работа. Шони объясняет, что в обычный день встает в 3 часа ночи, чтобы добраться до съемочной площадки за пределами Лондона к 5 утра.
«В «Тайном дневнике девушки по вызову», когда приходило время снимать, мне давали халат, потом за мной приходили, и площадку загораживали, чтобы за сценой могли наблюдать всего около десяти или пятнадцати человек, а не 50 человек, как обычно».
«Задача состоит в том, чтобы твои движения точно соответствовали движениям актрисы [в предыдущей сцене], чтобы продюсеры могли их объединить. Когда ты снимаешь халат, ты на самом деле не чувствуешь, что все взгляды обращены на тебя. Но потом кто-то заходит и говорит, что у тебя блестит задница и можно ли немного ее припудрить», — смеется Шони.
«15 лет назад «костюмов скромности» не существовало, поэтому, в зависимости от сцены, либо моя грудь была обнажена, либо, если мне нужно было быть обнаженной ниже талии, я была в дешевых бежевых стрингах Primark, обрезанных по бокам и приклеенных ко мне, чтобы можно было снять меня сбоку так, чтобы казалось, будто на мне ничего нет», — говорит она.
По ее опыту и опыту других женщин, часто именно дублеры-мужчины, а не съемочная группа, заставляют женщин-дублеров чувствовать себя наиболее комфортно. Шони, например, во время съемок помогал более опытный коллега-мужчина.
«В одной сцене, в которой персонаж Билли была с клиентом и вспоминала об их прошлом опыте, я работала с парнем, которого называла «парнем с простыней», потому что он все время предлагал накрыть меня простыней, когда мы прекращали съемку».
«Все происходит по согласию, но это длинные сцены, которые снимают много раз, и это была полноценная сексуальная сцена, поэтому режиссеры хотели увидеть прелюдию: все, от снятия чулок до достижения оргазма. У меня не было опыта, так что этот очень спокойный парень, с которым я работала, действительно мне помог».
Хотя некоторые звезды неохотно признаются в использовании дублеров — в том числе из-за NDA, — другие актрисы публично благодарят своих дублерш за работу, которую они не смогли сделать сами.
Лена Хиди, сыгравшая Серсею в «Игре престолов» открыто похвалила Ребекку Ван Клив за то, что та заменила ее в длинной шестиминутной сцене в пятом сезоне, в котором ее персонаж шла совершенно голая сквозь толпу, и добавила, что, хотя Ребекка и прекрасно справилась, дублеру все равно «было очень тяжело«. Сцену снимали три дня.
Сама Ребекка описала это как «одно из самых страшных, самых чудесных и самых приятных событий из всех, что она могла себе представить», но призналась, что плакала от эмоций после просмотра этого эпизода. Сообщается, что на роль претендовали тысячи других актрис.
Соглашения о неразглашении часто имеют настолько жесткие формулировки, что дублеры даже с друзьями не могут обсудить то, чем они занимаются на работе.
«Я рассказала маме о том, что это была за работа, и она очень меня поддержала», — говорит Шони о «Дневнике девушки по вызову». «Потом, когда сериал вышел, мой дед сказал мне, что записал его, но не смотрел, — смеется она. — Они гордились мной, и мой парень тоже меня поддерживал. Он полностью доверял мне в том, что это просто работа».
Однако порой отношения дублеров могут пострадать из-за съемок.
«В прошлом мне было трудно поддерживать отношения, потому что неуверенным в себе мужчинам не нравилось то, что я делаю, — говорит Керри Паркер. — Один парень не дал мне сняться в продолжении фильма «Забыть Сару Маршалл», потому что мне нужно было поцеловать Рассела Брэнда, а он решил, что я сбегу с ним».
Интимность, конечно же, присутствует и в мире каскадеров, поскольку сцены близкого боя включают множество прикосновений.
29-летняя Люси Корк, каскадер из Суррея, заменявшая в кадре британских актрис Ванессу Кирби, Ребекку Фергюсон и Фелисити Джонс, говорит, что в ее работе тоже бывают неловкие моменты.
«Когда я впервые встретила Скалу (актера Дуэйна Джонсона), нас представили, и первым же моим трюком было запрыгнуть на стул, затем на стол, а затем обхватить его шею ногами — находясь лицом к нему — что для него, наверное, было довольно большим шоком», — говорит она.
«Я волнуюсь меньше [звезд]. Меня больше беспокоит то, чтобы с ними все было хорошо. Но все всегда спрашивают, все ли в порядке, и я уверена, что если бы кто-то сомневался, [трюк] бы делали».
Опыт Шони Уилкинсон на съемочной площадке вдохновил ее создать компанию под названием Intimask, которая специализируется на «костюмах скромности», которые защищают актеров и дублеров в постельных сценах.
С момента запуска компании в прошлом году продажи выросли на 170%, а специальную одежду использовали в проектах, снятых Netflix, BBC, Sky и Amazon.
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