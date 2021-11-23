Дублерши знаменитых актрис рассказали, как в кино снимают откровенные сцены

Дублер — непростая работа. Шони объясняет, что в обычный день встает в 3 часа ночи, чтобы добраться до съемочной площадки за пределами Лондона к 5 утра.

«В «Тайном дневнике девушки по вызову», когда приходило время снимать, мне давали халат, потом за мной приходили, и площадку загораживали, чтобы за сценой могли наблюдать всего около десяти или пятнадцати человек, а не 50 человек, как обычно».

«Задача состоит в том, чтобы твои движения точно соответствовали движениям актрисы [в предыдущей сцене], чтобы продюсеры могли их объединить. Когда ты снимаешь халат, ты на самом деле не чувствуешь, что все взгляды обращены на тебя. Но потом кто-то заходит и говорит, что у тебя блестит задница и можно ли немного ее припудрить», — смеется Шони.

«15 лет назад «костюмов скромности» не существовало, поэтому, в зависимости от сцены, либо моя грудь была обнажена, либо, если мне нужно было быть обнаженной ниже талии, я была в дешевых бежевых стрингах Primark, обрезанных по бокам и приклеенных ко мне, чтобы можно было снять меня сбоку так, чтобы казалось, будто на мне ничего нет», — говорит она.

По ее опыту и опыту других женщин, часто именно дублеры-мужчины, а не съемочная группа, заставляют женщин-дублеров чувствовать себя наиболее комфортно. Шони, например, во время съемок помогал более опытный коллега-мужчина.

«В одной сцене, в которой персонаж Билли была с клиентом и вспоминала об их прошлом опыте, я работала с парнем, которого называла «парнем с простыней», потому что он все время предлагал накрыть меня простыней, когда мы прекращали съемку».

«Все происходит по согласию, но это длинные сцены, которые снимают много раз, и это была полноценная сексуальная сцена, поэтому режиссеры хотели увидеть прелюдию: все, от снятия чулок до достижения оргазма. У меня не было опыта, так что этот очень спокойный парень, с которым я работала, действительно мне помог».

Хотя некоторые звезды неохотно признаются в использовании дублеров — в том числе из-за NDA, — другие актрисы публично благодарят своих дублерш за работу, которую они не смогли сделать сами.