"На это можно смотреть как угодно, но речь идет о моем теле, поэтому остальные точки зрения ничего не стоят!" - заявила актриса.

Как рассказала Стоун, после просмотра она была так возмущена, что дала Верховену пощечину. "Я пошла в режиссерсую кабину, ударила Пола по лицу и ушла. Я пошла в машину и позвонила моему юристу, Марти Сингеру. Он сказал мне, что они не имеют права выпускать фильм в таком виде. А кроме того, он сказал, что, по правилам Гильдии актеров, моего профсоюза, они вообще не могли снимать меня так. Я сидела и думала. Я думала долго. Я попробовала поставить себя на место режиссера. Предположим у меня есть этот кадр. Случайно он был снят или намеренно - он есть, и все. Что бы я сделала? Тут было, о чем задуматься. Я знала, что за фильм мы делали. В конце концов, я боролась за эту роль изо всех сил, и именно режиссер все время стоял за меня горой".