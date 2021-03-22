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Шэрон Стоун обвинила режиссера в том, что он обманом заставил ее снять трусы

Шэрон Стоун обвинила режиссера в том, что он обманом заставил ее снять трусы (3 фото)

Автор:
22 марта 2021 16:52
Сообщество : Кино
Метки: Основной инстинкт   Пол Верховен   актеры   без белья   голливуд   кино   шоу бизнес   шэрон стоун   
31843
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Шэрон Стоун заявила, что знаменитая сцена в "Основном инстинкте", где она в мини-платье демонстративно перекладывает ногу на ногу, демонстрируя отсутствие нижнего белья, была снята обманом и против ее воли. По словам актрисы, она не предполагала, что кадр будет сфокусирован у нее между ног.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Основной инстинкт   Пол Верховен   актеры   без белья   голливуд   кино   шоу бизнес   шэрон стоун   
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252  комментария
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1k
DVPET 18 часов назад
Статья кажется не полной. Где кадр, послуживший причиной раздора?
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12k
Объект реальности 14 минут назад
Я там ничего отвратительного не увидел. И вообще, пусть радуется, что именно так к ней пришла популярность, а не через первую часть слова.
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21k
Inter Полчаса назад
что эти шлюхи себе позволяют?
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9k
Kostick Полчаса назад
мдя, ещё одна бабужго глузду двинулась.
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178
Константин Полчаса назад
Сколько кнопок пауза было стерто на видаках ))
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13k
Hairy. 37 минут назад
Да и вообще, что за бред. Во время съёмок каждый отснятый эпизод съёмочная группа, от режа, до звуковиков, декораторов и естественно актеров просматривают по много раз в аппаратной.
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100
Vadim 46 минут назад
Обманом заставил снять трусы! Надо запомнить! Шерон Стоун должна быть всю жизнь благодарна за это!
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3k
Lola 48 минут назад
Женщина вышла в тираж и срочно нужно напомнить о своей пиз.д.е всему миру...
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12k
butata 48 минут назад
Шэрон Стоун обвинила режиссера в том, что он обманом заставил ее снять трусыПосмотреть
Шэрон Стоун обвинила режиссера в том, что он обманом заставил ее снять трусы
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3k
Майкл 50 минут назад
Ну вот, теперь любая шлюха будет с громким возмущением писать, что ее силой или хитростью сначала заставили выйти на панель, а потом хитростью затащили в кровать. И она, стоя на панели, знать не знала, что с ней будут делать.
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2k
Михаил 51 минуту назад
Эх, Шерон-Шерон ... И ты туда же.
Эротика моей молодости была. Зачем ты сейчас всё опошлила )
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401
EM Час назад
А вместо белых трусов, трусы телесного цвета надеть нельзя было? Ну что бы не бликовали)
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3k
Майкл EM 47 минут назад
Если бы там нужны были трусы, надели бы любого цвета. Повторять слова Верховена не буду, это и так очевидно. Также очевидно, что сейчас модно "миту", и любая престарелая шлюха пытается срубить очередных плюшек, рассказывая, как над ней издевались злобные мужланы
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12k
Объект реальности Майкл 11 минут назад
А раньше рассказывали что во время сьемки в комнате был только Пол и Шерон. и что она сама сняла трусы.
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324
Евгений Требухин Час назад
лживая раздолбанная тварь
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91
Мазай зайцев Полчаса назад
гореть ей в аду
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12k
Minos 2 часа назад
Ага, а то, что этот кадр ей поднял до небес рейтинг и принес ей хренову кучу бабла - об этом она не вспоминает. Когда бабки на кармане, то можно и повыё..
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2k
Гончаров Николай Minos 2 часа назад
*пересчитывая стопку баксов*
- Ой, как это было неприятно!
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60k
Андрей Minos Час назад
Она в этом же фильме сверкает какими только можно частями тела в других сценах, но это её ни капельки не тревожит. Я понимаю, если бы она строго отказывалась сниматься в ню сценах, а тут такая подстава, но в данном случае это явный закос на современные веянья. Дескать вот я бедная несчастная, меня обманули, пожалейте меня и залейте ещё бабла, а то, что я тогда заработала уже закончилось, да и сверкать больше нечем.
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13k
Hairy. 2 часа назад
И эта старая шаболда туда же.
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12k
хз 2 часа назад
Опять началось, ждем откровений Саши Грей, о том что она не тоже не ожидала и была возмущена, когда ее всю показали, да еще совали всякое туда и не туда.
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17k
Феникс 2 часа назад
Тема как всегда...
Я вообще забавно как голивудские ляди через 40 лет начинают спасать утерянную девственность...
Здорово, когда одно и то же можно продать дважды.
Сначала сверкнуть звездой в камеру что бы об этом написали журналисты.
Потом рассказать о как же ты была против что бы об этом тоже написали журналисты..

Тема как всегда... Я вообще забавно как голивудские ляди через 40 лет начинают спасать утерянную девственность... Здорово, когда одно и то же можно продать дважды. Сначала сверкнуть звездой в камеру что бы об этом написали журналисты. Потом рассказать о как же ты была против что бы об этом тоже написали журналисты..Посмотреть
Тема как всегда... Я вообще забавно как голивудские ляди через 40 лет начинают спасать утерянную девственность... Здорово, когда одно и то же можно продать дважды. Сначала сверкнуть звездой в камеру что бы об этом написали журналисты. Потом рассказать о как же ты была против что бы об этом тоже написали журналисты..
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2k
Евгений Степанов 2 часа назад
Актриса одного кадра
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8k
Андрей Ма-С 2 часа назад
всю жизнь прожила за счет полторы секундного показа своей мохнатки а теперь опомнилась)))
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Мне кажется что уже как-то поздновато в барабан бить по этому поводу.
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67
gaz10 2 часа назад
Очередная старая дура
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