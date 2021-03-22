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Шэрон Стоун заявила, что знаменитая сцена в "Основном инстинкте", где она в мини-платье демонстративно перекладывает ногу на ногу, демонстрируя отсутствие нижнего белья, была снята обманом и против ее воли. По словам актрисы, она не предполагала, что кадр будет сфокусирован у нее между ног.
Шэрон Стоун заявила, что режиссер Пол Верховен обманом заставил ее снять нижнее белье для съемок знаменитой сцены из "Основного инстинкта". По ее словам, ее заверили, что при финальном монтаже ее промежность не будет показана в кадре, а просьбу снять белье режиссер объяснил тем, что белая ткань бликует из-за подсветки.
Как рассказала Стоун, она не знала, как будет выглядеть эта сцена, пока не посмотрела смонтированный фильм. При этом, говорит актриса, демонстрация фильма была организована в официальном студийном просмотровом зале, в присутствии многочисленных агентов и юристов, большинство из которых не имели отношения к съемкам. Как утверждает актриса, в тот момент она ощутила отвращение к тому, что увидела на экране.
"В тот момент я впервые увидела, насколько откровенно показано мое тело в этой сцене, - пишет 62-летняя актриса в своих воспоминаниях. - С момента съемок прошло уже много времени. А ведь на съемках мне сказали: "Да ничего там не видно, просто сними белье - оно белое и отражает свет, и твои трусы сразу всем видны".
Как рассказала Стоун, она не знала, как будет выглядеть эта сцена, пока не посмотрела смонтированный фильм. При этом, говорит актриса, демонстрация фильма была организована в официальном студийном просмотровом зале, в присутствии многочисленных агентов и юристов, большинство из которых не имели отношения к съемкам. Как утверждает актриса, в тот момент она ощутила отвращение к тому, что увидела на экране.
"В тот момент я впервые увидела, насколько откровенно показано мое тело в этой сцене, - пишет 62-летняя актриса в своих воспоминаниях. - С момента съемок прошло уже много времени. А ведь на съемках мне сказали: "Да ничего там не видно, просто сними белье - оно белое и отражает свет, и твои трусы сразу всем видны".
"На это можно смотреть как угодно, но речь идет о моем теле, поэтому остальные точки зрения ничего не стоят!" - заявила актриса.
Как рассказала Стоун, после просмотра она была так возмущена, что дала Верховену пощечину. "Я пошла в режиссерсую кабину, ударила Пола по лицу и ушла. Я пошла в машину и позвонила моему юристу, Марти Сингеру. Он сказал мне, что они не имеют права выпускать фильм в таком виде. А кроме того, он сказал, что, по правилам Гильдии актеров, моего профсоюза, они вообще не могли снимать меня так. Я сидела и думала. Я думала долго. Я попробовала поставить себя на место режиссера. Предположим у меня есть этот кадр. Случайно он был снят или намеренно - он есть, и все. Что бы я сделала? Тут было, о чем задуматься. Я знала, что за фильм мы делали. В конце концов, я боролась за эту роль изо всех сил, и именно режиссер все время стоял за меня горой".
Как рассказала Стоун, после просмотра она была так возмущена, что дала Верховену пощечину. "Я пошла в режиссерсую кабину, ударила Пола по лицу и ушла. Я пошла в машину и позвонила моему юристу, Марти Сингеру. Он сказал мне, что они не имеют права выпускать фильм в таком виде. А кроме того, он сказал, что, по правилам Гильдии актеров, моего профсоюза, они вообще не могли снимать меня так. Я сидела и думала. Я думала долго. Я попробовала поставить себя на место режиссера. Предположим у меня есть этот кадр. Случайно он был снят или намеренно - он есть, и все. Что бы я сделала? Тут было, о чем задуматься. Я знала, что за фильм мы делали. В конце концов, я боролась за эту роль изо всех сил, и именно режиссер все время стоял за меня горой".
"Я сообщила Полу о том, что сказал мне Марти, о том, что могу это все запретить, - рассказывает актриса. - Разумеется, он все отрицал. Я была всего лишь женщина, всего лишь актриса, - о каком моем мнении могла идти речь? И все же у меня была возможность запретить выход этой сцены. Но я долго думала - и решила ничего не делать. Почему? Потому что эта сцена соответствовала и фильму, и персонажу, - и, в конце концов, я сама в ней снялась".
82-летний Пол Верховен, комментируя слова Стоун, заявил: "Шарон лжет. Любая актриса понимает, что будет показано на экране, если ее просят снять белье и направляют камеру ей между ног".
82-летний Пол Верховен, комментируя слова Стоун, заявил: "Шарон лжет. Любая актриса понимает, что будет показано на экране, если ее просят снять белье и направляют камеру ей между ног".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Эротика моей молодости была. Зачем ты сейчас всё опошлила )
- Ой, как это было неприятно!
Я вообще забавно как голивудские ляди через 40 лет начинают спасать утерянную девственность...
Здорово, когда одно и то же можно продать дважды.
Сначала сверкнуть звездой в камеру что бы об этом написали журналисты.
Потом рассказать о как же ты была против что бы об этом тоже написали журналисты..