FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10939 постов • 1271 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Криминал на подворье: пойман с поличным серийный птичий киллер

Криминал на подворье: пойман с поличным серийный птичий киллер (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 01:36
Сообщество : Животные
Метки: Охотнадзор   Россия   видео   дикий   кот   лесной   поимка   проверка   
581
2
1

Дикого лесного кота, охотившегося на домашних гусей, выловили и доставили в центр реабилитации диких животных.

Животное отловлено при попытке пробраться к птичкам сотрудниками Охотнадзора. Посмотрите на эту наглую физиономию: кот, какое-то время не давал покоя жителям села, умыкая, оставленные без присмотра вкусности, а особенно желанной добычей, для него была домашняя птица.

К счастью, задержание хищника прошло без напрасных жертв. Теперь ветеринары проверят состояние здоровья животного, а затем кота выпустят на волю, подальше, от его бывших охотничьих угодий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Охотнадзор   Россия   видео   дикий   кот   лесной   поимка   проверка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
403
bobobo 2 часа назад
Коты легко находят дорогу домой. Месть не заставит себя ждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 57 минут назад
Пацан к успеху шёл. А котейко шикарный. Долгих лет ему в лесу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER Час назад
это домашний одичавший.и ему покуй.
они не боятся людей.
придет туда где халява была легко.
хоть за 100 км отвози.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Star Link 2 часа назад
Живет он тут. А понаехавшие заперли его в клетку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрьевич 2 часа назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Наташа Гадова 2 часа назад
Свободу котику!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Сергей 3 часа назад
Клёвый котик))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пропавшие без вести: как ищут тех, кому не суждено было дожить до Победы Пропавшие без вести: как ищут тех, кому не суждено было дожить до Победы СК проверит постановку режиссёра Коца в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов СК проверит постановку режиссёра Коца в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева Задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева Питерский кот, якобы изводивший соседских собак, освобождён от ответственности Питерский кот, якобы изводивший соседских собак, освобождён от ответственности В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"
0
67
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии...
"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире
0
177
"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире
Набирающие популярность в сообществах
Военный билет: как получить в 2021 году
0
4
Военный билет: как получить в 2021 году
Правильный творог своими руками
0
5
Правильный творог своими руками
Пропавшие без вести: как ищут тех, кому не суждено было дожить до Победы
Пропавшие без вести: как ищут тех, кому не суждено было дожить до Победы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#Россия#автомобили#дтп#люди#фильм#приколы#истории
#Юмор#факты#животные#Ynews#автомир#картинки#авто аварии#новости#Москва#сарказм
#история#интересное#кино#прикол#аварии#фотографии#подборка#позитив#полиция#сша

На что жалуетесь?

Вернуться