Криминал на подворье: пойман с поличным серийный птичий киллер

Животное отловлено при попытке пробраться к птичкам сотрудниками Охотнадзора. Посмотрите на эту наглую физиономию: кот, какое-то время не давал покоя жителям села, умыкая, оставленные без присмотра вкусности, а особенно желанной добычей, для него была домашняя птица.