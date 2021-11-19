Криминал на подворье: пойман с поличным серийный птичий киллер

581
2
1
Дикого лесного кота, охотившегося на домашних гусей, выловили и доставили в центр реабилитации диких животных.
Животное отловлено при попытке пробраться к птичкам сотрудниками Охотнадзора. Посмотрите на эту наглую физиономию: кот, какое-то время не давал покоя жителям села, умыкая, оставленные без присмотра вкусности, а особенно желанной добычей, для него была домашняя птица.
К счастью, задержание хищника прошло без напрасных жертв. Теперь ветеринары проверят состояние здоровья животного, а затем кота выпустят на волю, подальше, от его бывших охотничьих угодий.
Источник:
Ссылки по теме:
- Питерский кот, якобы изводивший соседских собак, освобождён от ответственности
- В Москве офицер полиции покончил с собой, спрыгнув с моста
- В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка
- На учениях "Панцири" продемонстрировали уничтожение бронетехники на ходу
- СК проверит постановку режиссёра Коца в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов
16
Понравилось16
Новости партнёров
они не боятся людей.
придет туда где халява была легко.
хоть за 100 км отвози.