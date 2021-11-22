"Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая коронавирусом сибирячка выиграла приз среди вакцинированных

Курьезом закончился розыгрыш призов в городе Северске Томской области. Чтобы подтолкнуть народ к вакцинации, чиновники затеяли лотерею, поучаствовать в которой могли все, кто уже привился первым компонентом "Спутника V". Очередной звонок ведущей, объявившей, что женщина выиграла приз - и совершенно не та реакция, на которую рассчитывали организаторы.
Одна из победительниц лотереи чуть не сорвала розыгрыш, заявив, что находится в ковидном госпитале. Честь и хвала быстро сориентировавшейся ведущей, которая пожелала женщине выздоровления.
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А приз - сертификат в спортивный магазин, возможно, она получит после. Когда поборет инфекцию.
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Разве "Нимфа", туды ее в качель, кисть дает?(с)
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На кой он нужен это подарок-приз?
У вакцинированных "красная зона" не настолько красная как у антиваксеров?
Ну а воздушно-капельным передается грипп. Может расскажите мне о нем что-нибудь интересное, например, когда наступит коллективный иммунитет от гриппа?