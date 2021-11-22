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"Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая коронавирусом сибирячка выиграла приз среди вакцинированных

"Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая коронавирусом сибирячка выиграла приз среди вакцинированных (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 14:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   и так бывает   лотерея   неожиданность   розыгрыш призов   
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Курьезом закончился розыгрыш призов в городе Северске Томской области. Чтобы подтолкнуть народ к вакцинации, чиновники затеяли лотерею, поучаствовать в которой могли все, кто уже привился первым компонентом "Спутника V". Очередной звонок ведущей, объявившей, что женщина выиграла приз - и совершенно не та реакция, на которую рассчитывали организаторы.

Одна из победительниц лотереи чуть не сорвала розыгрыш, заявив, что находится в ковидном госпитале. Честь и хвала быстро сориентировавшейся ведущей, которая пожелала женщине выздоровления.


А приз - сертификат в спортивный магазин, возможно, она получит после. Когда поборет инфекцию.



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Метки: видео   и так бывает   лотерея   неожиданность   розыгрыш призов   
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1k
an-bask 2 часа назад
"Курьезом" - а почему курьезом ? Вакцина это не защита, а просто знакомит организм с вирусом и тогда организм уже борется быстрее. Только вот одного не пойму, я будучи привитым переболел дома и на все про все ушла неделя. Кстати вкус и обоняние не терял
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9k
Сергей Попов 8 минут назад
Кто-то обещал невозможность заболеть коронавирусом? Вроде нет. Автор, а в чем проблема-то была?
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879
Гремлин 17 минут назад
Надо было гроб разыгрывать...с кистями.
Разве "Нимфа", туды ее в качель, кисть дает?(с)
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680k
NAZARETH 36 минут назад
А не постанова ли это? Что-то не верится....
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878
poбт 37 минут назад
ну хорошо "лежит"
по телефону болтает, а так обычно трубка в глотке мешает...
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1k
Антон Штопаный Час назад
Противники вакцинации уходят из жизни, а привитые улетают на Спутнике-V, в том же направлении.
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12k
koleos72 Час назад
На всякий случай, венок бы разыграли или обелиск.
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2k
Sergius SPb Час назад
А приз - сертификат в спортивный магазин
================================================
На кой он нужен это подарок-приз?
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Бельгия - 87 0,% вакцинированный. Сейчас выдают вновь выявленных заболевших, больше, чем до вакцинации. По заявлениям редакции - такой рост выдают 13% не вакцинированных. 9
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ничего удивительного нет в том, что приз могут получить лица привитые фиктивно. Кстати, именно такой контингент является "неоспоримым аргументом" для антиваксеров в том, что "привитые болеют также как и не привитые". У меня родственники (супружеская пара, уже в годах 50+) решили перехитрить всех, но перехитрили сами себя. "Привились" у знакомой медсестры и пару месяцев спустя заболели. Вошли в статистику как заболевшие привитые. Слава Богу, выжили.
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1k
Андрей Манахов 2 часа назад
Страна победившая здравый смысл.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
В концовке пугает выражение "возможно получит"
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
потом скажут, что купила))))
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
вот опять, новость ради хайпа. Сколько раз еще нужно сказать, что ни одна вакцина не защищает на 100%? Это не отменяет необходимости вакцинации.
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430
Елизавета Медведева 2 часа назад
Вроде это фейк
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71
Xopc Елизавета Медведева 2 часа назад
Что, укольчик ёкнул? Видео посмотри!
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Да уж
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