Сан-Франциско: приёмы шопинга от BLM попали на видео

Сюжет показывает, как молодой человек с афроамериканским цветом кожи, скрывая загорелое лицо под маской, неуверенной походкой входит в один из магазинчиков, каких много на улицах Сан-Франциско. Убедившись, что в зале никого нет он заметно смелея, начинает хватать с полок товар и когда понимает, что больше уже не унесёт - стремительной походкой покидает торговое заведение не расплатившись.