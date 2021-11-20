Сан-Франциско: приёмы шопинга от BLM попали на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой уголёк обзавёлся обновками.
Сюжет показывает, как молодой человек с афроамериканским цветом кожи, скрывая загорелое лицо под маской, неуверенной походкой входит в один из магазинчиков, каких много на улицах Сан-Франциско. Убедившись, что в зале никого нет он заметно смелея, начинает хватать с полок товар и когда понимает, что больше уже не унесёт - стремительной походкой покидает торговое заведение не расплатившись.
Нечто похожее в России называли: тихо свистнул и ушёл - называется: нашёл!
Видео происшествия было опубликовано на Telegram-канале "Only Street Fighting".
Когда во вчерашнем материале об обиженных парнях кавказской наружности, которые без денег пожаловали в московский ТЦ и пытались пронести мимо кассы припрятанный и неоплаченный товар, были упомянуты ролики с BLM, автор имел в виду именно подобные сюжеты, разлагающе действующие на неокрепшее правосознание джигитов.
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