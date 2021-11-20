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Сан-Франциско: приёмы шопинга от BLM попали на видео

Сан-Франциско: приёмы шопинга от BLM попали на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 07:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Сан-Франциско   видео   кража   магазин   негр   сша   товар   
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Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой уголёк обзавёлся обновками.

Сюжет показывает, как молодой человек с афроамериканским цветом кожи, скрывая загорелое лицо под маской, неуверенной походкой входит в один из магазинчиков, каких много на улицах Сан-Франциско. Убедившись, что в зале никого нет он заметно смелея, начинает хватать с полок товар и когда понимает, что больше уже не унесёт - стремительной походкой покидает торговое заведение не расплатившись.

Нечто похожее в России называли: тихо свистнул и ушёл - называется: нашёл!

Видео происшествия было опубликовано на Telegram-канале "Only Street Fighting".

Когда во вчерашнем материале об обиженных парнях кавказской наружности, которые без денег пожаловали в московский ТЦ и пытались пронести мимо кассы припрятанный и неоплаченный товар, были упомянуты ролики с BLM, автор имел в виду именно подобные сюжеты, разлагающе действующие на неокрепшее правосознание джигитов.

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Метки: blm   Сан-Франциско   видео   кража   магазин   негр   сша   товар   
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18k
Егор 54 минуты назад
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3k
Parus59 38 минут назад
Уголек? Блин, как в голову приходят подобные эпитеты? Автор, а ты кто? Снежок? Хотя, судя по аватарке, - ты полено.
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64k
Доктор Джонс 46 минут назад
Паразитов нужно травить...
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152
Nаnе First NameLаst 46 минут назад
Почему продавщица не преклонила колено перед представитем негров или как их там политкорректно называть? Во! Перед чернокожим вором.
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2k
alex5450 Час назад
Отважно борется за свои права.
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5k
yahaomsk 2 часа назад
хуле, чёрные...
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