Заратустра и его учение: что рассказывал древний пророк и как он повлиял на современный мир

И вот этот человек, Зартошт, как его называли персы, или Зороастр, как позже его назовут греки, воспылал идеей. По его мнению, множество богов – как-то неправильно, поэтому поклоняться надо бы Ахуре Мазде, он же Властелин Мудрости. И это отдалило персов от индусов, и создало заодно первую религию с одним-единственным божеством.

Свою самую главную проповедь, которая проняла людей до глубины души, он произнес в 42 года, и с этого момента можно начинать отсчет существования религии как таковой. Привлекательной эта религия стала и благодаря ее открытости миру. Жрецом стать было легко, а верить в хорошее и доброе – и того легче.

А сам Заратустра, тем временем, становился чем-то вроде сверхчеловека и пророком-легендой. Постепенно появились истории о том, как дух пророка несколько раз при жизни покидал свое тело, чтобы побеседовать с божеством и постичь ту самую мудрость.