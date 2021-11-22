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Заратустра и его учение: что рассказывал древний пророк и как он повлиял на современный мир

Заратустра и его учение: что рассказывал древний пророк и как он повлиял на современный мир (18 фото)

Автор:
22 ноября 2021 11:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Меркьюри   восток   зороастризм   интересно   история   персия   религия   
1559
18

Волшебный, непознаваемый Восток. Когда мы говорим о Средней Азии или о Ближнем Востоке, откладывая политику в сторону, то нам представляются специи, мусульмане, ковры-самолеты и волшебные лампы. Но есть там еще кое-что загадочное – древняя религия зороастризм.

В принципе, нет ничего удивительного, что для человека, родившегося и выросшего под влиянием западных ценностей Восток действительно превращается в тонкое дело. Там, где цивилизация развивалась тысячу лет в отрыве от всего остального мира, не могло не появиться своих религий и пророков. Более того, иногда монотеистические религии появлялись задолго до того, как первые христиане отказались от верования в многочисленных богов.


Заратустра расскажет

Ярким примером такой религии стал зороастризм. Пророк Заратустра (который так и говорил), жил за 1500-1000 лет до н.э. До него древние персы поклонялись божествам древней ирано-арийской религии, разновидности индо-арийской веры, которая позже послужила фундаментом для индуизма.

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Сам он родился в богатой семье древнеперсидского чиновника, и, по преданию, был избран еще в утробе матери божеством. Более того, священнослужители этой религии рассказывают, что после рождения мальчик сразу начал смеяться. И уже тогда он умел отгонять демонов, и рядом с ним вообще не могло поселиться ничего темного или страшного. А когда мальчик подрос, божество даровало ему мудрость о том, как должны жить люди.

И вот этот человек, Зартошт, как его называли персы, или Зороастр, как позже его назовут греки, воспылал идеей. По его мнению, множество богов – как-то неправильно, поэтому поклоняться надо бы Ахуре Мазде, он же Властелин Мудрости. И это отдалило персов от индусов, и создало заодно первую религию с одним-единственным божеством.

Свою самую главную проповедь, которая проняла людей до глубины души, он произнес в 42 года, и с этого момента можно начинать отсчет существования религии как таковой. Привлекательной эта религия стала и благодаря ее открытости миру. Жрецом стать было легко, а верить в хорошее и доброе – и того легче.

А сам Заратустра, тем временем, становился чем-то вроде сверхчеловека и пророком-легендой. Постепенно появились истории о том, как дух пророка несколько раз при жизни покидал свое тело, чтобы побеседовать с божеством и постичь ту самую мудрость.

Сходства и различия

Но если бы все было так просто, то, наверное, зороастризм был бы не таким загадочным и далеким. Ведь единый бог есть и в трех основных религиях мира – христианстве, исламе и иудаизме. Но оказывается, что идею ада и рая, ангелов и демона, Судного дня и Апокалипсиса придумал тоже этот человек. Правда, в апокалипсисе у него будет окончательная победа света над тьмой, и после этого на земле воцарится рай.

Да и Сатану тоже придумал он. Если зороастризм – религия, то что-то должно быть в ее фундаменте. Вот и в фундаменте этой религии оказываются такие простые и понятные идеи борьбы добра со злом. Здесь этими силами становятся Спэнто Маньо, он же Святой Дух, и Ариман, предводитель сил тьмы и зла.

Но помните, например, христианство, где человека плохого бог не любит? Так вот, в зороастризме бог в любом случае не отвернется от человека, да и даже те, кто совсем уж грешил, попадут хоть и в ад, но все равно получат райское благословение.

В принципе, все основные категории данной религии отражены в священном тексте Авеста. И именно эта религия смогла распространиться очень и очень быстро.


Авеста

Вообще, Авеста – книга уникальная. Дело в том, что эта книга была написана значительно раньше, чем любой другой религиозный текст. И до нашего времени она дошла практически без изменений. Правда, до II-III веков нашей эры она доходила лишь устно. А за тысячелетие до этого все обряды передавались лишь от человека к человеку, и ответственны за это были жрецы.

Они даже использовали для сохранения религии специальный язык – авестийский, относящийся к иранской группе языков. А когда книгу записывали, на нем в повседневной жизни не говорил уже никто.

Книга сформирована тремя крупными блоками, где дополнительно написаны манускрипты о религиозных откровениях. Также существует малая Авеста – сборник молитв, использующиеся на практике.


Догматы

В основном религия базируется на проповедях того самого Заратустры, который говорил, что любой последователь должен сохранять чистоту своей души, и всякий человек должен стремиться к тому, чтобы на земле было больше добра, чем зла. Для того, чтобы человек обладал чистой душой, ему нужно творить добрые дела, безвозмездно участвуя в полезных работах и живя только честно.

Интересно, что поэтому-то последователей не хоронят в грунте и не сбрасывают в воду. Их, однако и не сжигают: скончавшихся оставляют на вершинах специальных башен. Правда, наших современников могут похоронить в склепах из бетона. Так, чтобы тело не контактировало ни с землей, ни с водой. А к смерти здесь, в принципе, отношение спокойное: нет ничего страшного в том, чтобы умереть, страшно не жить праведно.

Священным животным здесь, в отличии от мировых религий, является собака, и их разведение поощряется.

Также здесь люди верят, что тепло и свет созданы верховным божеством, а холод и тьма – творения злой силы. Поэтому-то огонь, как свет, играет здесь важную роль. Те храмы, которые строят зороастрийцы, как правило называют храмами огня из-за особого отношения к этой стихии. Там поддерживают очаги с огнем, которые могут не затухать не одну сотню лет.

Влияние

Почему же тогда все эти учения не так уж сильно отражаются в аврааимистических религиях? А все потому, что по преданиям, древние евреи были в плену не только у египтян, но и у персидского царя Кира Великого. И находясь в этих хитросплетениях религий и культуры, в конечном счете евреи взяли себе очень многое.

Но что еще интереснее, так это не влияние на вечнострадающих евреев. А на тех самых европейцев-греков, которые называли Заратустру Зорооастром.

На философию Древней Греции, которая была почти что религией, сильно повлияли пришедшие на их земли персы династии Ахеменидов.

До прихода персов в греческие земли, греки верили, что судьба человека полностью зависит и от богов, и от того, в каком они будут настроении. Вспомнить даже мифы – то тут то там какая-нибудь богиня во время месячных превратит кого-нибудь в паучиху или камень. Неприятно.

Но вот именно после того, как часть земель отбили персы и после того, как персидская культура стала для греков повседневной вещью, они начали осознавать, что в принципе-то их руками в судьбе можно сделать гораздо больше, чем под влиянием богов-самодуров.

Правда, сейчас, несмотря на былое величие, представителей этой религии почти не осталось. В Афганистане, Таджикистане, Иране и прочих местах, где раньше жили персы, в зороастризм верит крайне мало людей. По миру ее сторонников тоже мало – всего не более сотни тысяч.

Как зороастризм закреплен в европейской культуре

Но влияние все еще есть. Вспомним, например, «Божественную комедию» Данте Алигьери. Вот только за несколько веков до великого произведения подробное путешествие в ад и в рай было описано еще религией зороастризма в «Книге Арды-Вирафа». Сходство у текстов действительно впечатляющее, но уже вряд ли представляется возможным узнать, интересовался ли Данте древней религией персов.

Но вместе с расцветом Ренессанса в Европе проглядываются не только античные мотивы, но и мотивы зороастризма. Например, на фреске Рафаэля «Афинская школа» изображен Заратустра с сияющим глобусом в руках, а немецкий трактат по алхимии начала XVIII века Clavis Artis также посвящен Заратустре.

Философы эпохи Просвещения тоже были увлечены идеями зороастризма. Так, например, Вольтер написал роман о персидском герое-зороастрийце, который, несмотря на все неудачи женится на вавилонской принцессе. Книга называется «Задиг, или Книга судьбы».

Тематика зороастризма в принципе прослеживается в многих европейских произведениях. Например, в «Волшебной флейте» Моцарта. Там и священника зовут Зарастро, есть испытания огнем и водой, свет борется с тьмой.

Кстати, в современной культуре тоже есть отсылочки к древней религии. Один из самых влиятельных музыкантов прошлого века, Фредди Меркьюри, на самом деле при рождении носил имя Фаррух Булсара. И он гордился своей религией.

Кстати, как там говорил Заратустра? В симфонической поэме Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» весьма неплохо отражается наследие зороастризма. Эту же музыку можно услышать у Стэнли Кубрика в фильме «2001: Космическая Одиссея».

Сам Штраус написал музыку под впечатлением книги Фридриха Ницше, которая называется так же, но проповедует анти-зороастрийские идеи: отвергает деление мира на добро и зло. Правда, стоит отметить еще и то, что Ницше в принципе был атеистом и критиковал любую религию.

Кроме Меркьюри и некоторых брендов одежды, в современной культуре тоже есть отсылки. Бог Ахура Мазда, можно сказать, поделился именем с автомобильным брендом Mazda.

Кроме того, Джордж Р.Р. Мартин под вдохновением этим богом создал бога огня в «Песне Льда и Пламени» Азора Ахаи. Бога, который побеждает тьму.

Таким образом, зороастризм, хоть и практически перестал существовать в современном мире, стал чем-то вроде пророка для всех религий. При этом он все еще остается таинственным и загадочным.

Источник:

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Метки: Меркьюри   восток   зороастризм   интересно   история   персия   религия   
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4  комментария
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86
В-ий 2 часа назад
есть версия, что он родился у нас в Перми, на месте слияния Камы и Чусовой (мыс Стрелка).
так что видимо пацан был реальный, почти как Колян
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11k
Kucher 49 минут назад
Ну родился то он попозже. Примерно за 700-600 лет до начала нынешнего летоисчисления.
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5k
night_visitor Час назад
Больше бы таких отвлечённых разнообразных постов, а то всё про прививки и QR коды.
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Ссылка youtu.be
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