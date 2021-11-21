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Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых

Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых (2 фото)

Автор:
21 ноября 2021 22:41
Метки: аул   культура и бескультурие   мигранты   ползучая экспансия   
1011
2
Когда я смотрю французские фильмы, то всегда удивляюсь тому, что во Франции живёт много негров. А ещё арабов. Вроде и жизнь у них веселая, вроде как многокультурие, толерантность.

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Метки: аул   культура и бескультурие   мигранты   ползучая экспансия   
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Вот поэтому, так называемые диаспоры в городах России, надо разогнать, а особо несогласных - депортировать. Как правильно заметил автор, диаспоры создаются не для ассимиляции в общество страны, а наоборот. Поэтому, не хочешь принять культуру страны куда приехал - чемодан, вокзал, родной аул. Для надёжности ещё и при пересечении границы снимать биометрические данные, вплоть до ДНК.
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106
Дмитрий Семенов 12 минут назад
Что такое кишлак а что такое деревня? Это ведь одно и тоже.Там будет тупой Джамшут а здесь будет Иванушка дурачок,С единственной разницей что Ванька бухает и бездельничает а Джамшут не бухает и работает.
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23k
Ваня Час назад
мистер кольт ваш выход...
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12k
info-kozirev 2 часа назад
Так для того,что б Россия не превратилась в ипанный кишлак,надо этот кишлак отсюда выгнать нахрен,дать 72 часа на выход,а потом зачистить (просто не мешать местным чистить свою родную землю от этой мигрантской грязи) уверяю,через месяц в России ни одного черножопого не останется (кто то свалит,кого то закопают) и это правильно,Россия была и остается Великой Державой именно потому,что ассимилирует все входящие в нее народы,какой там был девиз у Императора России,Александра III "Россия для русских и по русски",это не про нацизм,это про ассимиляцию,не жедаешь быть русским (жить по русски,думать по русски) вали накуй отсюда пока голову не оторвали и не послали твоим родным по почте в целлофановом мешке.
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4k
Suvar_ 2 часа назад
грустно это всё
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9k
Andrei 2 часа назад
"...негры и арабы не умеют сдерживать эмоции и при малейшем конфликте мгновенно взрываются. Европейцы откровенно боятся такого и ретируются..."

А ведь когда-то именно французы затевали дуэли из-за косого взгляда или подозрения неучтивости в беседе, почти как испанцы задирами были. Бастилию брали, бошки королям рубили.
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633
BHU1004 2 часа назад
1 преступление в любом русском городе = -1 кишлак из которого приехал преступник. Если он не установлен, то рандомно -1 кишлак/аул деревня.
Могу лично нажимать кнопку, если у кого-либо какие моральные устои возникнут.
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862
Веселый Пук 2 часа назад
Всё можно решить приняв парочку правильных законов. Совершил преступление то сотню соплеменников в вагон и домой. Но власти этого не надо.
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