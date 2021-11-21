Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых

Наверное это хорошо для культуры, для туристов. Но вот те, кто побывал в Париже говорят, что он постепенно превращается в помойку. Он силами французов превращается в помойку? Нет, силами беженцев в метрополию.



Да, Франция имела массу колоний. После 60х годов прошлого века колоний стало меньше и в метрополии хлынул поток мигрантов. В нулеве этот поток стал практически не управляем.



Моя знакомая живёт в Лионе почти 30 лет. Мы с ней переписывались в соцсетях и она во фразах ностальгировала по старым временам, как был красив их город. Как было тихо, спокойно, была патриархалность. Тотальная безопасность и приветливость горожан. Так как знакомая музыкант, то все у них было хорошо.



До поры до времени, пока французское правительство не открыло шлюзы и в стране не хлынули чужие ей люди.



Сейчас, как она сказала, в городе много негров, арабов. И криминала. Знакомая говорит, что у них пока спокойно, благо они живут в местечке где много французов, причём таких, что умеют поддержать порядок на улицах.



Она поделилась по секрету, что старики французы помнят времена 2 мировой войны и помнят как надо порядок наводить. Местные мужчины по тихому самых буйных отлавливают. Полиция понимает, что сама она никогда не справится.



Из других районов французы уже бегут. Не негры ассимилируются, а белые. То есть идёт деградация.



Она говорит, что негры и арабы не умеют сдерживать эмоции и при малейшем конфликте мгновенно взрываются. Европейцы откровенно боятся такого и ретируются. Приезжие же считают, что это признак слабости.

Хотя это так и есть.

В России, по моему, начинается нечто похожее. Москва, если в неё приехать, изобилует мигрантами. И сколько преступлений они совершают?

Дело в том, что у мигрантов на родине есть сдерживающий факторы - старики, семьи, традиции. А в России они себя чувствуют свободными от правил приличия.

Они переносят культуру кишлака. Низкий уровень образования, чуждые обычаи, правила общения. Они кучкуются по своим, создают диаспоры.

Диаспора ведь создаётся не для ассимиляции пришлого населения. Она создаётся для сохранения культуры кишлака и следит за тем, чтобы приезжие не выпадали из поля зрения.



Моя знакомая как то сказала про Францию, что страна пропала. Её нет. Стало грязно, и не спокойно. Французского во Франции остаётся всё меньше. Причём приезжие её, страну, не считают своей, используют как одноразовый товар. Для них это как общежитие, в котором они не пытаются создать уют дома и не заботятся о его будущем. А так как они ещё и плохо управляются с собственными эмоциями, то жить во Франции стало совершенно неуютно.



Я не хочу чтобы Россия превратилась в один большой аул.