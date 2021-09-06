Подружка невесты пришла на свадьбу в виде голограммы

Свадьба изначально планировалась на конец мая, но из-за коронавирусных ограничений ее перенесли на август. Когда выяснилось, что лучшая подруга невесты не сможет прилететь, жених придумал способ решить эту проблему и удивить свою избранницу.



Да, это была идея жениха. Он нашел компанию, которая может сделать голограмму, и держал всю затею в секрете. Сюрприз удался!



"Я не знаю, как пришла в голову идея голограммы, но многие из нас знают, что эта технология существует, - рассказал он New York Times. - Мои тетки сказали мне, что чувствуют себя так, как будто участвуют в "Звездном пути".