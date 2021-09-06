Подружка невесты пришла на свадьбу в виде голограммы

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Из-за ограничений по Covid-19 жительница Лондона Сара Редингтон не смогла приехать на свадьбу лучшей подруги в Канаду. Но выход был найден и она все-таки поприсутствовала на мероприятии и произнесла торжественную речь!
Девушка появилась перед гостями виртуально, с бокалом шампанского в руках, пожелала молодоженам счастья, а затем исчезла во вспышке света - как будто телепортировалась. Выглядело все это довольно реалистично.
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Свадьба изначально планировалась на конец мая, но из-за коронавирусных ограничений ее перенесли на август. Когда выяснилось, что лучшая подруга невесты не сможет прилететь, жених придумал способ решить эту проблему и удивить свою избранницу.
Да, это была идея жениха. Он нашел компанию, которая может сделать голограмму, и держал всю затею в секрете. Сюрприз удался!
"Я не знаю, как пришла в голову идея голограммы, но многие из нас знают, что эта технология существует, - рассказал он New York Times. - Мои тетки сказали мне, что чувствуют себя так, как будто участвуют в "Звездном пути".
Да, это была идея жениха. Он нашел компанию, которая может сделать голограмму, и держал всю затею в секрете. Сюрприз удался!
"Я не знаю, как пришла в голову идея голограммы, но многие из нас знают, что эта технология существует, - рассказал он New York Times. - Мои тетки сказали мне, что чувствуют себя так, как будто участвуют в "Звездном пути".
На снимке: "муж года" Джеффри Галлант и его жена Бриттани Смит. Она счастлива.
Приятный сюрприз стал возможным благодаря ARHT Media, голографической компании из Торонто, которая обычно работает с ведущими и знаменитостями на мероприятиях.
"Вы снимаете на видео людей в одной части мира и передаете в любую другую, осуществляя двустороннее взаимодействие в режиме реального времени с очень небольшой задержкой", - сказал CBC Ларри О'Рейли, генеральный директор ARHT Media.
Приятный сюрприз стал возможным благодаря ARHT Media, голографической компании из Торонто, которая обычно работает с ведущими и знаменитостями на мероприятиях.
"Вы снимаете на видео людей в одной части мира и передаете в любую другую, осуществляя двустороннее взаимодействие в режиме реального времени с очень небольшой задержкой", - сказал CBC Ларри О'Рейли, генеральный директор ARHT Media.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Голографический виртуальное общение вот это да! голограмма современные технологии технологии
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