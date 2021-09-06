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Подружка невесты пришла на свадьбу в виде голограммы

Подружка невесты пришла на свадьбу в виде голограммы (6 фото)

Автор:
06 сентября 2021 15:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Голографический   виртуальное общение   вот это да!   голограмма   современные технологии   технологии   
357
6
Из-за ограничений по Covid-19 жительница Лондона Сара Редингтон не смогла приехать на свадьбу лучшей подруги в Канаду. Но выход был найден и она все-таки поприсутствовала на мероприятии и произнесла торжественную речь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Голографический   виртуальное общение   вот это да!   голограмма   современные технологии   технологии   
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6  комментариев
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544
Миша 21 секунду назад
Она теперь каждую лунную ночь так к ним прилетать на метле будет.
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Влад 5 минут назад
Какая же это голограмма? Она же в платье.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
а могла бы просто послать смс-ку
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RomaXz 2 часа назад
Хорошая идея. Надо воспользоваться
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1k
ah3007 3 часа назад
Первая брачная ночь скоро тоже будет с голограммой.
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