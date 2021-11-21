Антилопа-мать пожертвовала собой ради детёнышей. Объясняем, почему эта популярная история — фейк и враньё

А всё потому, что половозрелая особь куда ценнее детёнышей с точки зрения биологии. Взрослый может плодиться и размножаться, а вот детёнышам ещё расти и расти до момента X. К тому же, если мать-импала самовольно отдастся хищникам в лапы, её детёныша в любом случае ждёт гибель. Кроме родительницы за сироткой никто приглядывать не будет — не в традициях этого вида усыновлять беспризорников.