FISHKINET
Сообщество Юмор 13256 постов • 2758 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Антилопа-мать пожертвовала собой ради детёнышей. Объясняем, почему эта популярная история — фейк и враньё

Антилопа-мать пожертвовала собой ради детёнышей. Объясняем, почему эта популярная история — фейк и враньё (6 фото)

Автор:
21 ноября 2021 19:29
Сообщество : Юмор
Метки: животные   интересно   факты   
764
6

Природа удивительна, и благодаря фотографиям мы можем увидеть это своими глазами. Добрые орланы помогают рыбам в пересыхающих водоёмах. Дятлы катают на себе ласок. Вомбаты впускают в свои норы других животных во время пожара. Как жаль, что всё это фейки! В интернетах бродит много лживых мемов, и сегодня мы расскажем вам об одном из них под кодовым названием «миф о маме-импале».

Как-то раз одному удачливому фотографу удалось запечатлеть кадр, как антилопа импала, героически пожертвовавшая собой, провожала материнским взглядом своих детёнышей, спасающихся бегством от гепардов. Снимок помог фотографу завоевать награду в конкурсе, но после этого случая он пребывал в глубочайшей депрессии!

×
×

Если у вас не навернулись сентиментальные слёзки от этой истории, значит вы умеете мыслить аналитически и хоть как-то знакомы с биологией!

Антилопа импала — стадное травоядное жаркопекущей Африки. Как и многие копытные, данная зверюга способна разродиться одним детёнышем за раз. В редких случаях — двумя, один из которых в условиях саванны погибнет с вероятностью в 99,9%.

Единственное оружие крохотного телёнка в случае опасности — бегство. На помощь матери и сородичей по стаду при нападении хищников детёнышам надеяться не приходится. Самки импал лишены рогов — защитить своё чадо им просто нечем. А чужим самцам и дела особого до вас не будет — в стаде при бегстве каждый сам за себя.

А всё потому, что половозрелая особь куда ценнее детёнышей с точки зрения биологии. Взрослый может плодиться и размножаться, а вот детёнышам ещё расти и расти до момента X. К тому же, если мать-импала самовольно отдастся хищникам в лапы, её детёныша в любом случае ждёт гибель. Кроме родительницы за сироткой никто приглядывать не будет — не в традициях этого вида усыновлять беспризорников.

Так что же творится на фотографии? Что ж, здесь мы действительно видим материнский подвиг. Только не импалы, а гепарда. Взрослая самка удачно поймала антилопу и дала своим детям-подросткам оттачивать охотничьи навыки. Детёнышей у антилопы, как оказалось, не было вообще, а у фотографа возникли проблемы с хейтом из-за придуманной истории.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: животные   интересно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр Н. 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
В дикой природе много неожиданного.

К примеру, зебры - милые полосатые лошадки. Скачут по Африке, едят травку. Ага, щаз.

Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
crazyvantuz 2 часа назад
бегу я как-то в безопастность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS 4 часа назад
а как же тогда египетский бегунок ?+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628
BHU1004 4 часа назад
Зря вы не верите! У меня дома живут вот эти друзья, но мне тоже никто не верит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
все верно
дитеныш в природе не имеет ни единого шанса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого» Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого» Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3975150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
1
73
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
2
63
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
Набирающие популярность в сообществах
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
0
16
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса
0
51
Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#кино#смешные#фотографии#комментарии#Россия#знаменитости#коронавирус
#фото#история#люди#новости#сша#познавательно#сатира#фильм#позитив#прикол
#факты#подборка#животные#сарказм#СССР#интересное#Разное#забавно#приколы#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться