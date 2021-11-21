Антилопа-мать пожертвовала собой ради детёнышей. Объясняем, почему эта популярная история — фейк и враньё

Природа удивительна, и благодаря фотографиям мы можем увидеть это своими глазами. Добрые орланы помогают рыбам в пересыхающих водоёмах. Дятлы катают на себе ласок. Вомбаты впускают в свои норы других животных во время пожара. Как жаль, что всё это фейки! В интернетах бродит много лживых мемов, и сегодня мы расскажем вам об одном из них под кодовым названием «миф о маме-импале».
Как-то раз одному удачливому фотографу удалось запечатлеть кадр, как антилопа импала, героически пожертвовавшая собой, провожала материнским взглядом своих детёнышей, спасающихся бегством от гепардов. Снимок помог фотографу завоевать награду в конкурсе, но после этого случая он пребывал в глубочайшей депрессии!
Если у вас не навернулись сентиментальные слёзки от этой истории, значит вы умеете мыслить аналитически и хоть как-то знакомы с биологией!
Антилопа импала — стадное травоядное жаркопекущей Африки. Как и многие копытные, данная зверюга способна разродиться одним детёнышем за раз. В редких случаях — двумя, один из которых в условиях саванны погибнет с вероятностью в 99,9%.
Единственное оружие крохотного телёнка в случае опасности — бегство. На помощь матери и сородичей по стаду при нападении хищников детёнышам надеяться не приходится. Самки импал лишены рогов — защитить своё чадо им просто нечем. А чужим самцам и дела особого до вас не будет — в стаде при бегстве каждый сам за себя.
А всё потому, что половозрелая особь куда ценнее детёнышей с точки зрения биологии. Взрослый может плодиться и размножаться, а вот детёнышам ещё расти и расти до момента X. К тому же, если мать-импала самовольно отдастся хищникам в лапы, её детёныша в любом случае ждёт гибель. Кроме родительницы за сироткой никто приглядывать не будет — не в традициях этого вида усыновлять беспризорников.
Так что же творится на фотографии? Что ж, здесь мы действительно видим материнский подвиг. Только не импалы, а гепарда. Взрослая самка удачно поймала антилопу и дала своим детям-подросткам оттачивать охотничьи навыки. Детёнышей у антилопы, как оказалось, не было вообще, а у фотографа возникли проблемы с хейтом из-за придуманной истории.
Источник:
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К примеру, зебры - милые полосатые лошадки. Скачут по Африке, едят травку. Ага, щаз.
Мне вот эти очень нравятся. Маленькие длинненькие рыбки со светлыми неоновыми полосками - чистильщики.
Живут парами, держатся на одном месте. Туда подплывают рыбы, и большие хищные тоже. Подплывёт, расшиперится и замрёт. Чистильщики собирают с них паразитов.
Есть даже похожая рыбка, раскрашенная "под чистильщика", которая норовит у обманутого её раскраскрй клиента кусок мяса вырвать.
дитеныш в природе не имеет ни единого шанса