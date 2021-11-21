Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно

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Хорошие отношения в парах не возникают просто так. Приходится иногда прикладывать усилия, чем-то жертвовать, идти на компромиссы... И есть один элемент, который делает любой брак чуточку лучше: чувство юмора.
1. "Моя жена после родов выглядела настолько неприлично худой, что я больше был похож на роженицу. Так появился этот снимок"
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2. "Каждый раз, когда моя жена публикует в соцсетях какой-нибудь пейзаж, я вставляю туда Годзиллу"
3. "Муж установил датчик движения, который загорается, когда наша кошка ходит в лоток... Пожалуйста, возьмите его на работу - похоже, ему нечем заняться"
5. "Вот такие фотографии мне шлет муж, пока я на работе: "Готов идти на улицу в кромешную тьму"
9. "Год назад я начал отправлять жене такие фотографии каждый раз, когда она спрашивала, в порядке ли наш ребенок"
13. "У моей жены эта фоторамка долго висела без фотографий. Сегодня я это исправил, пока она спала. Надеюсь, завтра я буду все еще женат"
14. "Жена сказала, что я слишком толстый, чтобы быть пожарным, и могу быть только пожарной машиной. Я так и сделал на Хэллоуин"
15. "Мой муж сделал специальную подставку для бейсбольного мяча, который врачи достали из желудка нашего пса. "Самая дорогая игрушка Леннона. $3 056, 47"
17. "У нас есть чудесная семейная фотография. Но жена почему-то не хочет вешать ее на стену"
20. "Жене нечем было заняться и она меня дергала по любому поводу. Установил ей на ноут игрушку Sims. Уже три дня наслаждаюсь полной свободой"
23. "Жена уже во второй раз забыла повесить новый рулон туалетной бумаги взамен закончившегося. Я мастер тонких намеков!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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