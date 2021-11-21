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Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно

Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно (26 фото)

Автор:
21 ноября 2021 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Мужья   Юмор   мужья и жены   отношения   приколисты   приколы   смех продлевает жизнь   чувство юмора   
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Хорошие отношения в парах не возникают просто так. Приходится иногда прикладывать усилия, чем-то жертвовать, идти на компромиссы... И есть один элемент, который делает любой брак чуточку лучше: чувство юмора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мужья   Юмор   мужья и жены   отношения   приколисты   приколы   смех продлевает жизнь   чувство юмора   
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