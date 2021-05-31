Объяснительные записки, которые поднимут настроение

1931
18
Всем нам рано или поздно приходится писать объяснительные. Не стоит изобретать велосипед! Возьмите готовое решение!
1.
Показать 3 комментария / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
3 комментария
Показать ещё 1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
×
2.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
3.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
4.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
5.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
6.
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
7.
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
8.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
9.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
10.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
11.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
12.
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
13.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
14.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
15.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
16.
Показать 1 комментарий / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
1 комментарий
Показать все
Показать ещё (из _)
17.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Источник:
Ссылки по теме:
- 25 шутников, которые умеют как следует повеселить своих женщин
- Убойные объяснительные и служебные записки, которые насмешили многих кадровиков
- Женщина делает забавные пародии на знаменитостей, воспроизводя их пафос и гламур
- Служебные записки и объяснительные, которые довели до истерики отдел кадров
- 20 убойных объяснительных, благодаря которым их авторы сохранили работу
14
Понравилось14
Новости партнёров