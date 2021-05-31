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Объяснительные записки, которые поднимут настроение

Объяснительные записки, которые поднимут настроение (18 фото)

Автор:
31 мая 2021 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   весёлые работники   ни дня без приколов   объяснительная   приколы   чувство юмора   
1931
18
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Всем нам рано или поздно приходится писать объяснительные. Не стоит изобретать велосипед! Возьмите готовое решение!
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Метки: Юмор   весёлые работники   ни дня без приколов   объяснительная   приколы   чувство юмора   
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yahaomsk 2 часа назад
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Сергей 51 минуту назад
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Обычно, когда птицы поют "курлык-курлык", на дворе не лето, а осень и они летят на юг.
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Михаил Гвоздик Час назад
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А так же наделать ошибок, кучу.
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Тупняк Час назад
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Свиду Байдаков, а на деле Вудпеккер.
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dima423 Час назад
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ппц грамотность)) ...мне кажется дети в детском садике уже грамотнее пишут)
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Денис Час назад
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Самое грустное, что это может быть правдой. Работающий человек может быть нищим.
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RaiJu 2 часа назад
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Ну хрен знает, я бы всех уволил. Простота хуже воровства.
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Владимир 2 часа назад
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