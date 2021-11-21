«Или он, или я»: почему Михаил Ульянов отказывался сниматься с Иннокентием Смоктуновским

Бюджет картины был скромный и позволить такие гонорары Соловьёв не мог. В результате Иннокентий Смоктуновский в картине так и не снялся, а роль Вырина досталась Николаю Пастухову. Позже Смоктуновский очень жалел о своём поступке. «Станционный смотритель» ему так понравился, что он позвонил режиссёру и долго извинялся: «Какая это прекрасная картина! И как мне жаль, что я не сыграл одной из лучших в своей жизни ролей. Думал, тебя наказать. Но как я наказал себя!».