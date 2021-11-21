«Или он, или я»: почему Михаил Ульянов отказывался сниматься с Иннокентием Смоктуновским

В 1970 году недавний выпускник ВГИКа Сергей Соловьёв приступил к съёмкам своего первого полнометражного фильма «Егор Булычов и другие» по одноимённой пьесе Максима Горького. В главной роли начинающий кинематографист видел только Михаила Ульянова, который поразил его сильной драматической работой в картине «Председатель».
Перед встречей с легендарным актёром молодой Соловьёв очень боялся, что тому не понравится концепция нового фильма, однако Ульянов внимательно его выслушал и сам загорелся желанием сыграть принципиального промышленника.
Съёмки шли долго и тяжело. На протяжении нескольких месяцев Михаил Ульянов упорно искал нужные грани характера, оттачивая каждую деталь образа до мелочей. В картину он вложил все силы и рассчитывал на достойный результат. Когда работа над фильмом уже подходила к концу и нервы у всех были на пределе, Соловьёв обмолвился, что на эпизодическую роль трубача приглашён Иннокентий Смоктуновский. Едва услышав эту фамилию, Михаил Ульянов неожиданно встал с места и железным голосом произнёс: «Никогда Кеша не будет играть в этом фильме. Никогда. Ни за что. Или Кеша, или я».
В недоумении Сергей Соловьёв попытался выяснить, чем же Смоктуновский так не угодил обычно спокойному и сдержанному Ульянову. На что получил ответ: «Придёт Кеша, улыбнётся, дунет в трубу — и меня нет!». Почему Ульянов так боялся, что Смоктуновский затмит его даже в небольшом эпизоде, так и осталось загадкой.
Потерять Ульянова, на котором держалась вся картина, Сергей Соловьёв никак не мог. Ему ещё долго пришлось обманывать Иннокентия Смоктуновского, который то и дело звонил на студию узнать, когда же его вызовут на съёмки. Режиссёр придумывал всё новые оправдания — то разногласия с оператором, то съёмочный брак. Наивный Смоктуновский утешал молодого кинематографиста, что на съёмках всякое бывает, и продолжал ждать приглашения, даже когда картина уже была завершена. Увидев готовый фильм, Иннокентий Михайлович не подал виду, что расстроен. Но обида надолго засела внутри.
Следующей картиной Сергея Соловьёва стала экранизация пушкинского «Станционного смотрителя». Режиссёр всё ещё мечтал поработать со Смоктуновским и пригласил его на роль Самсона Вырина. Актёр сделал вид, что очень рад такому предложению, и согласился прийти на встречу. Когда договорились о съёмках, Смоктуновский вдруг повернулся и произнёс: «Хотелось бы получить компенсацию за нанесённую мне моральную травму!». С режиссёра он потребовал семь тысяч рублей. А потом просто развернулся и ушёл.
Бюджет картины был скромный и позволить такие гонорары Соловьёв не мог. В результате Иннокентий Смоктуновский в картине так и не снялся, а роль Вырина досталась Николаю Пастухову. Позже Смоктуновский очень жалел о своём поступке. «Станционный смотритель» ему так понравился, что он позвонил режиссёру и долго извинялся: «Какая это прекрасная картина! И как мне жаль, что я не сыграл одной из лучших в своей жизни ролей. Думал, тебя наказать. Но как я наказал себя!».
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