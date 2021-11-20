Что такое теория разбитых окон и как она обьясняет нарушения правопорядка

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Если на здании есть разбитое окно и никто не приложил усилий, чтобы его застеклить, то в ближайшее время на нем обязательно появятся другие разбитые окна. Чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе: "здесь нет хозяина, можно хулиганить".
Этот сигнал приведет к более серьезным преступлениям.
Наука о социальных эпидемиях утверждает, что человек нарушает закон не столько из-за плохого воспитания, сколько из-за окружения. На человека оказывает влияние то, что он видит вокруг.
Наука о социальных эпидемиях утверждает, что человек нарушает закон не столько из-за плохого воспитания, сколько из-за окружения. На человека оказывает влияние то, что он видит вокруг.
Социологи Нидерландов провели серию любопытных экспериментов:
- возле магазина убрали урны, а на рули припаркованных велосипедов повесили рекламные листовки. Стена магазина, возле которой были припаркованы велосипеды, выглядела идеально чистой. Листовки бросили на землю 33% велосипедистов.
- затем эксперимент изменили - нанесли на стену хаотичные рисунки. В этой ситуации намусорили уже 69 % велосипедистов.
- возле магазина убрали урны, а на рули припаркованных велосипедов повесили рекламные листовки. Стена магазина, возле которой были припаркованы велосипеды, выглядела идеально чистой. Листовки бросили на землю 33% велосипедистов.
- затем эксперимент изменили - нанесли на стену хаотичные рисунки. В этой ситуации намусорили уже 69 % велосипедистов.
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Исходя из теории, люди делятся на три категории (по степени соблюдения общественных норм поведения). Есть люди, которые будут нарушать установленный порядок всегда, при любых обстоятельствах. Есть люди, которые не будут нарушать установленный порядок никогда, ни при каких обстоятельствах. И есть люди колеблющиеся, которые будут нарушать порядок, когда они видят, что его нарушают другие, и не будут нарушать порядок, когда все вокруг его соблюдают и всюду чистота.
Таких колеблющихся в любом человеческом обществе подавляющее большинство. И достаточно кому-то начать нарушать порядок, как за ним тут же потянутся колеблющиеся. В результате порядок быстро перерастает в хаос.
Таких колеблющихся в любом человеческом обществе подавляющее большинство. И достаточно кому-то начать нарушать порядок, как за ним тут же потянутся колеблющиеся. В результате порядок быстро перерастает в хаос.
Верна и обратная зависимость. Если кто-то будет упорно «застеклять разбитые окна», уровень правонарушений и преступности быстро пойдет на спад. Это было доказано в крупном социальном эксперименте, который превратил американский город Нью-Йорк из «кромешного ада» в самый безопасный город в Америке.
В 80-е годы ХХ века нью-йоркское метро иначе как адом никто не называл. Расписанные вагоны, сломанные турникеты, горы мусора, разгул преступности. Платить за билет в те времена было моветоном, перепрыгнуть через турникет было куда проще, и за это ровным счетом ничего не грозило.
Руководство Нью-Йорка назначило нового управляющего нью-йоркским метрополитеном. Звали его Дэвид Ганн.
С чего он начал? С перекрашивания поездов, очистки их от граффити. Казалось бы, странно. Ан нет!
«Граффити – это символ краха системы. Если начинать процесс перестройки организации, то первой должна стать победа над граффити. Не выиграв этой битвы, никакие реформы не состоятся. Мы готовы внедрить новые поезда стоимостью в 10 млн долларов каждый, но если мы не защитим их от вандализма – известно, что получится. Они продержатся один день, а потом их изуродуют».
В 80-е годы ХХ века нью-йоркское метро иначе как адом никто не называл. Расписанные вагоны, сломанные турникеты, горы мусора, разгул преступности. Платить за билет в те времена было моветоном, перепрыгнуть через турникет было куда проще, и за это ровным счетом ничего не грозило.
Руководство Нью-Йорка назначило нового управляющего нью-йоркским метрополитеном. Звали его Дэвид Ганн.
С чего он начал? С перекрашивания поездов, очистки их от граффити. Казалось бы, странно. Ан нет!
«Граффити – это символ краха системы. Если начинать процесс перестройки организации, то первой должна стать победа над граффити. Не выиграв этой битвы, никакие реформы не состоятся. Мы готовы внедрить новые поезда стоимостью в 10 млн долларов каждый, но если мы не защитим их от вандализма – известно, что получится. Они продержатся один день, а потом их изуродуют».
С почти религиозным рвением работники подземки мыли и перекрашивали поезда. Все – и пассажиры, и работники метро – видели, что порядок наводится.
Еще одна важная мера – борьба с безбилетниками. Метрополитен отчаянно нуждался в деньгах, а за билеты платила лишь небольшая часть пассажиров. Ганн нанял управляющего безопасностью Уильяма Браттона, который поставил у турникета одетых в гражданскую одежду полицейских. Полицейские были там и раньше. Разница состояла в том, что раньше полицейскому было выгоднее не замечать нарушителя, т.к. правила предписывали при его поимке выйти из метро, оформить нарушение и отконвоировать нарушителя в суд. Потом составить подробный отчет. И всё это без всякой компенсации. И даже могло последовать наказание от начальства за то, что он покинул рабочее место или испортил статистику. Теперь же нарушителя достаточно поймать и поставить у края платформы. За нарушителями приезжает наряд полиции в форме, осматривает, оформляет нарушение, снимает отпечатки пальцев и проверяет на причастие к другим правонарушениям. Затем конвоирует к автобусу, который везет его в полицейский участок. И всё это на виду у пассажиров и работников метро. В итоге преступность и правонарушения в метро резко пошли на убыль.
Так «теория разбитых окон» была проверена в масштабе одного из крупнейших городов мира. Сначала навели порядок в нью-йоркской подземке. Затем постепенно стал снижаться уровень преступности во всем городе, и со временем Нью-Йорк стал самым безопасным мегаполисом Америки.
Еще одна важная мера – борьба с безбилетниками. Метрополитен отчаянно нуждался в деньгах, а за билеты платила лишь небольшая часть пассажиров. Ганн нанял управляющего безопасностью Уильяма Браттона, который поставил у турникета одетых в гражданскую одежду полицейских. Полицейские были там и раньше. Разница состояла в том, что раньше полицейскому было выгоднее не замечать нарушителя, т.к. правила предписывали при его поимке выйти из метро, оформить нарушение и отконвоировать нарушителя в суд. Потом составить подробный отчет. И всё это без всякой компенсации. И даже могло последовать наказание от начальства за то, что он покинул рабочее место или испортил статистику. Теперь же нарушителя достаточно поймать и поставить у края платформы. За нарушителями приезжает наряд полиции в форме, осматривает, оформляет нарушение, снимает отпечатки пальцев и проверяет на причастие к другим правонарушениям. Затем конвоирует к автобусу, который везет его в полицейский участок. И всё это на виду у пассажиров и работников метро. В итоге преступность и правонарушения в метро резко пошли на убыль.
Так «теория разбитых окон» была проверена в масштабе одного из крупнейших городов мира. Сначала навели порядок в нью-йоркской подземке. Затем постепенно стал снижаться уровень преступности во всем городе, и со временем Нью-Йорк стал самым безопасным мегаполисом Америки.
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