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Что такое теория разбитых окон и как она обьясняет нарушения правопорядка

Что такое теория разбитых окон и как она обьясняет нарушения правопорядка (6 фото)

Автор:
20 ноября 2021 21:25
Метки: Жизнь   дом   закон   новости   сделай сам   
324
6
Если на здании есть разбитое окно и никто не приложил усилий, чтобы его застеклить, то в ближайшее время на нем обязательно появятся другие разбитые окна. Чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе: "здесь нет хозяина, можно хулиганить".
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Метки: Жизнь   дом   закон   новости   сделай сам   
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4  комментария
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25k
Батончик с маком 59 минут назад
А у меня есть теория разбитых е.бальников. Надо просто жестоко е.башить нарушителей на глазах их подельников. У нас надо начинать с мочилова обезьян.
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6k
Ruk 2 часа назад
граффити - это попытка из города сделать гётто. что просто мазня, что багровы с цоями
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11
nickolay 2 часа назад
Нью-Йорк самый безопасный что за бред? Там сейчас полный пипец творится.
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