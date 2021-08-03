Незнакомец вколол 15-летней школьнице неизвестное вещество на улице столицы

Девочка около 18:00 гуляла с друзьями у военного училища на улице Головачева, когда к ней подошёл неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и спросил, как добраться до Краснодонской улицы. После этого незнакомец стал преследовать школьницу, и в какой-то момент "произвел укол в левую ягодицу". Эту историю рассказала девочка правоохранительным органам. Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но придя в себя смогла добраться до КПП военного училища, где ей вызвали скорую.

"Следов сексуального насилия не выявлено. Есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице", — сказал источник в правоохранительных органах РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что проводят проверку. Других деталей ведомство пока не приводит.