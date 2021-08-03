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Незнакомец вколол 15-летней школьнице неизвестное вещество на улице столицы

Незнакомец вколол 15-летней школьнице неизвестное вещество на улице столицы (2 фото)

Автор:
03 августа 2021 12:23
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   жизнь   неизвестное вещество   новости   укол   фото   шприц   
1779
2

Средь бела дня в Москве на улице неизвестный мужчина вколол школьнице неизвестное вещество из шприца. О случившемся рассказал отец девочки. По словам родителя, неизвестный стал приставать к подростку с расспросами, а после стал преследовать школьницу.

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Метки: в мире   жизнь   неизвестное вещество   новости   укол   фото   шприц   
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14  комментариев
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2k
Евгений Кондратьев 3 часа назад
Это были "черные вакцинаторы" А могли еще и QR код на лбу выжечь
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7k
Юрий 11 минут назад
Все оказалось выдумкой начинающей наркоманки. Ничего нового.
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1k
Roman Полчаса назад
Официальный ответ вроде уже был, что никаких следов уколов нет. Девочка в полном порядке. Ждут окончательные результаты анализов.
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
Aгa, aгa..)
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7k
vitenok 2 часа назад
Был такой маньяк, экспериментатор. В советское время. Хотел создать вещество, которое будет подчинять людей, в основном баб. Тоже поначалу колол, и потом наблюдал, что будет. Несколько человек убил таким образом, и дети там, в том числе.
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6k
Игорь 3 часа назад
Это был Спутник или Ковивак?
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14k
Мария Коненкова 3 часа назад
Честное слово, мама, все так и было!
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2k
Hunde Beißer2 3 часа назад
Как ещё родителям объяснить, что ты обдолбанная на улице свалилась?
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40k
Александр 3 часа назад
Нам уже полгода всем пытаются вколоть неизвестное вещество, от которого народ то болеет, то умирает - почему никого не арестовывают?
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366
Мурчелло 3 часа назад
Новый штамм ковида?
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