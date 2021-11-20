«Чувствуйте себя как дома!»: ужасные привычки гостей

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Приглашая кого-то к себе домой, надо быть готовым к неаккуратности, разрушениям и другим не самым приятным сюрпризам. Например, вот таким!
Что может быть приятней и веселей, чем визит гостей? Дружеские посиделки, вкусные угощения, задушевные беседы… Но, к несчастью, далеко не всегда гости — это источник радости, ведь порой они наоборот приносят только массу проблем, раздражения и головной боли!
После визита гостей уже два часа пытаюсь это распутать
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Две причины, почему я не люблю никого у себя принимать
Не успел даже сходить за тарелками
Наш гость использует беспроводную зарядку как подставку для чашки
Мы с папой начали собирать пазл во время каникул
Но потом приехали бабушка с дедушкой и решили навести порядок…
У нас были гости, которые играли в игру в виртуальной реальности
Когда к моему соседу приходит девушка, она вечно везде оставляет недоеденное мороженое
Как папа «моет посуду», когда заезжает
Кто-то из гостей напугал нашего пса
Пришёл друг и захотел испечь вафли, но забыл про них
Так вафельница выглядит после того, как ещё уже полчаса пытались чистить.
Сам бы я никогда такого не придумал
Как я сразу понимаю, что свекровь заходила в гости
За что так обходиться с посудой?
Вот почему другие люди никогда не должны загружать мою посудомойку
Когда семья приехала погостить…
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