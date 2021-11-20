«Чувствуйте себя как дома!»: ужасные привычки гостей

Что может быть приятней и веселей, чем визит гостей? Дружеские посиделки, вкусные угощения, задушевные беседы… Но, к несчастью, далеко не всегда гости — это источник радости, ведь порой они наоборот приносят только массу проблем, раздражения и головной боли!

После визита гостей уже два часа пытаюсь это распутать