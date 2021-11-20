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«Чувствуйте себя как дома!»: ужасные привычки гостей

«Чувствуйте себя как дома!»: ужасные привычки гостей (16 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   беспорядок   гости   подборка   привычки   срач   фото   
1140
16

Приглашая кого-то к себе домой, надо быть готовым к неаккуратности, разрушениям и другим не самым приятным сюрпризам. Например, вот таким!

Что может быть приятней и веселей, чем визит гостей? Дружеские посиделки, вкусные угощения, задушевные беседы… Но, к несчастью, далеко не всегда гости — это источник радости, ведь порой они наоборот приносят только массу проблем, раздражения и головной боли!


После визита гостей уже два часа пытаюсь это распутать

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Две причины, почему я не люблю никого у себя принимать

Не успел даже сходить за тарелками

Наш гость использует беспроводную зарядку как подставку для чашки

Мы с папой начали собирать пазл во время каникул

Но потом приехали бабушка с дедушкой и решили навести порядок…

У нас были гости, которые играли в игру в виртуальной реальности

Когда к моему соседу приходит девушка, она вечно везде оставляет недоеденное мороженое

Как папа «моет посуду», когда заезжает

Кто-то из гостей напугал нашего пса

Пришёл друг и захотел испечь вафли, но забыл про них

Так вафельница выглядит после того, как ещё уже полчаса пытались чистить.


Сам бы я никогда такого не придумал

Как я сразу понимаю, что свекровь заходила в гости

За что так обходиться с посудой?

Вот почему другие люди никогда не должны загружать мою посудомойку

Когда семья приехала погостить…

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Метки: Юмор   беспорядок   гости   подборка   привычки   срач   фото   
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9k
Cornho 2 часа назад
"Две причины, почему я не люблю никого у себя принимать"

Первую вижу - мыло неровно положили. А вторая какая?

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1k
АлексЮстасу 15 минут назад
Свекровь, кстати, не одна приезжала - пакетиков от чая 2, причём, разные. Наверное, со свёкром.
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6k
Trenzel2003 18 минут назад
А причем тут "заграница" Наши люди так не делают! даже в гостях.
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Дикие какие-то гости и родственники...
Хотя моей дочери однажды "помогла" бабушка мужа - жарила картошку и мешала ее ножом, наглухо испортив сковородку...Но это было единственный раз. Остальные как-то вроде в адеквате, даже если приходят с детьми...
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a_komolow Полчаса назад
Подборка америкоская!
А америкосы давно известны как свиньи!
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