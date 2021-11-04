Боги маркетинга: 17 забавных шедевров креативной рекламы

Чтобы продать товар или услугу, недостаточно просто знать законы экономики, тут нужен креатив. А как привлечь внимание клиентов, когда конкуренция на рынке так высока? Тут на помощь придут боги маркетинга.
Хороший маркетолог в наше время на вес золота. Ведь если вы хотите, чтобы ваше предложение было замечено среди огромного количества других предложений, заявлять о нём нужно очень громко и ярко. И сегодня мы собрали для вас подборку шедевров маркетинга, которые порой вызывают спорные чувства. Но зато они явно не остаются незамеченными! Наслаждайтесь!
Очень честно
Глядь!
Хорошие чебуреки
Лубочный, тёплый и ламповый кошачий наполнитель
На самом деле оформление наполнителя без шуток довольно крутое и продуманное. Можете прочитать, что на обратной стороне:
Краснодарский маркетинг
А может, лучше без градусов на дороге?
Коротко и ясно
Для геймеров
Как вам такой железный трон?
Туалетная бумага из Тюмени
Минутка поэзии
Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
Зачем ругаешься?
Особенности шикарного нейминга
Олицетворяет ли этот зуб счастье?
Серьёзно?
Убедительно
Источник:
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задолбал, Рон, сказала же что побрею