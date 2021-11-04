Боги маркетинга: 17 забавных шедевров креативной рекламы

Хороший маркетолог в наше время на вес золота. Ведь если вы хотите, чтобы ваше предложение было замечено среди огромного количества других предложений, заявлять о нём нужно очень громко и ярко. И сегодня мы собрали для вас подборку шедевров маркетинга, которые порой вызывают спорные чувства. Но зато они явно не остаются незамеченными! Наслаждайтесь!

Очень честно