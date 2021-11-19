Это Евгения. 39-летняя мать двоих детей из Москвы, и это она вчера заступилась за избитого уроженцем Таджикистана парня в Москве на Осеннем бульваре

Уже после этого на помощь поспешили прохожие, вызвали полицию — она забрала и Евгению, и уличного бойца, которым оказался 31-летний Михаил Грибшоев, уроженец Таджикистана, зарегистрированный в Ростовской области. Избитый с места скрылся. Сейчас Евгения на больничном, у неё перелом руки, распух глаз, чувствует себя плохо. О том, что видео разошлось по Сети, она знает — но смотреть его не хочет. Она считает, что нападавший опозорил её.