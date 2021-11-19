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Это Евгения. 39-летняя мать двоих детей из Москвы, и это она вчера заступилась за избитого уроженцем Таджикистана парня в Москве на Осеннем бульваре

Это Евгения. 39-летняя мать двоих детей из Москвы, и это она вчера заступилась за избитого уроженцем Таджикистана парня в Москве на Осеннем бульваре (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 19:14
Метки: драка   избиение   таджик   
2406
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По её словам, девушка вышла в магазин, оставив дома маленького ребёнка. Увидела драку возле метро "Крылатское": один мужчина пинал другого, не давая подняться с земли. Она попыталась помочь парню встать — в ответ на это гость столицы ударил её кулаком в глаз и обматерил.

Уже после этого на помощь поспешили прохожие, вызвали полицию — она забрала и Евгению, и уличного бойца, которым оказался 31-летний Михаил Грибшоев, уроженец Таджикистана, зарегистрированный в Ростовской области. Избитый с места скрылся. Сейчас Евгения на больничном, у неё перелом руки, распух глаз, чувствует себя плохо. О том, что видео разошлось по Сети, она знает — но смотреть его не хочет. Она считает, что нападавший опозорил её.


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Метки: драка   избиение   таджик   
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40  комментариев
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3k
A 4 часа назад
Он себя опозорил. Не мужик чмо черн@ж@пое! А девушку он наоборот прославил. Не зря у неё ВДВшный берет на фото! Умница -девчонка , пример для мужиков. Осталось надеяться ,что обезьянку надолго закроют в вальере за сломанную руку и синяки!
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26k
Мойша Полчаса назад
Гостю столицы - 6 лет и 100К в пользу пострадавшей. И выпустить с зоны после всех выплат.
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10k
booz223 38 минут назад
вы уж меня простите, трижды не понимаю:
- в чём был конфликт, суть непонятна...
- почему самокат пострадавшего стоит на парковочной подпорке?
- как при таком падении можно сломать руку? (понятно, что она считает себя опозоренной - не она уложила дебошира, а наоборот). Респект смелой даме!
А этому пьяноту-уроженцу - гореть в аду, сцуке!
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8k
*Сергей* 51 минуту назад
Симпатичная и смелая
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11k
Taximaxi 4 часа назад
Берет к лицу красотке,
Позиция верна,
Не стыдно смелой быть,
Кто,если не она?
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31
Golos 5 часов назад
Если животное зарегистрировано в Ростовской области, то что делал в Москве? Давно пора сделать Москву закрытым городом. Пускать пузыри и минусить не надо, я не москвич и живу оче6нь далеко от неё.
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328
Папай Дмитрий 24 минуты назад
Как тебе на это ответить? Если у тебя мозгов нет.. совсем((
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3k
Egoro 5 часов назад
Я только не понял - зачем она пьяному чму "фак" показала?
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Комментарий удален. Причина: флуд
48k
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
RomaXz 5 часов назад
Вывод - не стоит лезть в чужие драки.
А вот как она додумалась до того, что ее опозорили, я не понял.
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4k
tamin 5 часов назад
От пьяное чмо. Выслать из страны всех его родственников до 10 колена. Тварь.
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