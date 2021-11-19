Это Евгения. 39-летняя мать двоих детей из Москвы, и это она вчера заступилась за избитого уроженцем Таджикистана парня в Москве на Осеннем бульваре

По её словам, девушка вышла в магазин, оставив дома маленького ребёнка. Увидела драку возле метро "Крылатское": один мужчина пинал другого, не давая подняться с земли. Она попыталась помочь парню встать — в ответ на это гость столицы ударил её кулаком в глаз и обматерил.
Уже после этого на помощь поспешили прохожие, вызвали полицию — она забрала и Евгению, и уличного бойца, которым оказался 31-летний Михаил Грибшоев, уроженец Таджикистана, зарегистрированный в Ростовской области. Избитый с места скрылся. Сейчас Евгения на больничном, у неё перелом руки, распух глаз, чувствует себя плохо. О том, что видео разошлось по Сети, она знает — но смотреть его не хочет. Она считает, что нападавший опозорил её.
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Авторский пост
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- в чём был конфликт, суть непонятна...
- почему самокат пострадавшего стоит на парковочной подпорке?
- как при таком падении можно сломать руку? (понятно, что она считает себя опозоренной - не она уложила дебошира, а наоборот). Респект смелой даме!
А этому пьяноту-уроженцу - гореть в аду, сцуке!
Позиция верна,
Не стыдно смелой быть,
Кто,если не она?
Займитесь вакцинацией внуков и собственным образованием. Это Ваша задача, а не язвить и исходить желчью.
А вот как она додумалась до того, что ее опозорили, я не понял.