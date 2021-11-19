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Подвиг женщины: как водолаз Нина Соколова спасала блокадный Ленинград

Подвиг женщины: как водолаз Нина Соколова спасала блокадный Ленинград (8 фото)

Автор:
19 ноября 2021 14:26
Метки: Блокада Ленинграда   ВОВ   СССР   водолазы   история   как это было   
1384
8
Благодаря этой героической женщине в блокадный город доставили десятки тысяч тонн грузов, и, тем самым, спасли тысячи жизней.
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Метки: Блокада Ленинграда   ВОВ   СССР   водолазы   история   как это было   
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6  комментариев
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65k
Viktor 10 часов назад
Вечная слава и память героине!
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319
Снежный Барс 2 часа назад
Честь и Слава
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37
Денис Барысау 3 часа назад
И почему такой великой женщине героя не дали? Хотя бы героя Соцтруда....неблагодарная у нас страна(((((
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5k
КремлеКот 5 часов назад
"Гвозди бы делать из этих людей !" (В.В. Маяковский)
Вот о ком надо рассказывать молодёжи, а не об этих самых милохиных, моргенштернах и т.п. существах, едят их мухи с комарами !
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7k
Siddis 8 часов назад
Это кстати первый в мире подводный топливопровод, в Кобоне (рядом с местом его начала) есть музей посвященный блокаде Ленинграда и там снаружи очень познавательный стенд есть про Нину соколову и её детище
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205
capbutt 8 часов назад
Это больше чем подвиг, помимо того, что водолазные работы очень тяжелы физически, ленинградцы были истощены от постоянного недоедания. Низкий поклон героям.
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