Подвиг женщины: как водолаз Нина Соколова спасала блокадный Ленинград

Уже весной 1942 года в Ленинграде создали оперативную группу из водолазов и нефтяников для разведки дна - сама Соколова активно участвовала в исследовании места будущего трубопровода. Сначала начали работать на ленинградской стороне у Осиновецкого маяка - здесь водолазы были плотно укрыты лесом, который подступал прямо к воде. Все разведывательные операции проводили в темное время суток, чтобы не провоцировать немцев. Даже одиночный бомбардировщик смог бы моментально сорвать бы всё предприятие, ведь в этом случае было невозможно укрыть сотни людей, суда, сами трубы и всё оборудование.



Чтобы испытать готовые секции, через них прогоняли под утроенным рабочим давлением керосин. В первый же день укладки, 26 мая, шторм сорвал участок только что смонтированной трубы, но это не помешало протянуть трубопровод всего за 43 дня. Максимальная глубина закладки труб доходила до 35 метров. Помимо этих коммуникаций были установлены насосные станции, резервуары для приема топлива. Можно лишь догадываться, каких усилий стоило обычным советским людям совершить этот подвиг.



За время осады через этот трубопровод прокачали более 40 тысяч тонн горючего. С одной стороны, это не очень много, но если посмотреть непредвзято, то цифра вырисовывается значительная. Вспомним, сколько весил блокадный паек хлеба - если отталкиваться от этого, то каждая тонна горючего, прокачанного по дну, означала, что соответствующее количество хлеба доставят в город баржами.