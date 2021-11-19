"Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов

Совсем недавно вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, рассуждая об антипрививочниках, не церемонился и объяснил, как следует с ними поступать: "Нужно просто ловить этих баранов и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол". После общественного резонанса, вызванного этой речью, господин Леонтьев внезапно осознал, что "ляпнул" лишнего и поторопился извиниться.