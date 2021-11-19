"Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов

Похоже, ситуация "ляпнул лишнего - извинился" становится трендом не только в среде безмозглых подростков-пранкеров, но и у людей, которые по определению должны сначала думать, и лишь потом - говорить.
Совсем недавно вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, рассуждая об антипрививочниках, не церемонился и объяснил, как следует с ними поступать: "Нужно просто ловить этих баранов и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол". После общественного резонанса, вызванного этой речью, господин Леонтьев внезапно осознал, что "ляпнул" лишнего и поторопился извиниться.
Источник:
Теперь Леонтьев говорит, что россиян баранами не считает. Только кто ж ему поверит? Кстати, читает текст по бумажке. Даже извиняется написанными спичрайтером словами.
А может просто боится, что отгонят от кормушки?
Источник:
- Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии
- Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair
- "Два удара по башке — обездвижил и уколол!": вице-президент "Роснефти" высказался о вакцинации, назвав россиян баранами
- "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам
- "Прививка святыми водами Ганга": в соцсетях высмеяли вакцинацию Зеленского индийским препаратом
Понравилось39
Помню, раньше он засветился тем, что смело громил зарубеж (безопасно же!), ни слова не говоря о внутренних проблемах - т.е. был обычной заурядной говорящей головой "ни о чём".
Кто за ним стоит?
Не понимаю в чем смысл таких раскаяний? Ну считает он их баранами и что? Мои представления об окружающих может даже похлеще будут. И от того, что я их в глаза буду называть молодцами моё представление о них не изменит.
Не корректно излагаете.
простите господа меня за то что вы бараны
А, через Госуслуги - это перед другим