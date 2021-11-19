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"Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов

"Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 11:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вакцинация   Леонтьев   бараны   извинения подъехали   мнение   политика   
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Похоже, ситуация "ляпнул лишнего - извинился" становится трендом не только в среде безмозглых подростков-пранкеров, но и у людей, которые по определению должны сначала думать, и лишь потом - говорить.

Совсем недавно вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, рассуждая об антипрививочниках, не церемонился и объяснил, как следует с ними поступать: "Нужно просто ловить этих баранов и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол". После общественного резонанса, вызванного этой речью, господин Леонтьев внезапно осознал, что "ляпнул" лишнего и поторопился извиниться.

Теперь Леонтьев говорит, что россиян баранами не считает. Только кто ж ему поверит? Кстати, читает текст по бумажке. Даже извиняется написанными спичрайтером словами.


А может просто боится, что отгонят от кормушки?


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Метки: Вакцинация   Леонтьев   бараны   извинения подъехали   мнение   политика   
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37  комментариев
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144
Виктор Глущенко 2 часа назад
Не надо заправляться на роснефти . Пусть этого сидора уволят за убытки .
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5k
Leo Sun 19 секунд назад
Однако до свидания, БАРАН...
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931
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Этот деятель давно оборзел. Залез на прибыльную должность и людей поносить почём зря. Наверное давно по мордасам не получал!
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296
bylbatarasich 6 минут назад
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10k
Шурум-бурум 15 минут назад
почему не указали национальную принадлежность этого мудака, исповедующего человеконенавистнические принципы доктора менгеле?
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653
Kruma Полчаса назад
да ладно вам его бомбануло что винарни закрыли бухнуть чуваку негде теперь.
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Говорящая голова, из рта которой, воняет не только перегаром, но и говном.
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6
Ветренный Кот 47 минут назад
Мне даже странно, что Леонтьев так поднялся...
Помню, раньше он засветился тем, что смело громил зарубеж (безопасно же!), ни слова не говоря о внутренних проблемах - т.е. был обычной заурядной говорящей головой "ни о чём".
Кто за ним стоит?
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25k
Vazari 48 минут назад
Однако д.о.п.и.з.д.е.л.с.я
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1k
AGold 49 минут назад
заднее однако
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15k
Hairy. 51 минуту назад
пархатое грызло
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86
ManA108 53 минуты назад
Это же бандитская рожа!Уголовник!Они всех считают баранами.А себя волками в овчарне.
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392
Salomon 57 минут назад
давайте назовём всей страной етого "законно" избранного [мат], а потом легитимно извинимся!
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660
liveevil Час назад
Сам баран! Однако здравствуйте.
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2k
elf2000 Час назад
От его извинений россияне не перестали быть баранами.
Не понимаю в чем смысл таких раскаяний? Ну считает он их баранами и что? Мои представления об окружающих может даже похлеще будут. И от того, что я их в глаза буду называть молодцами моё представление о них не изменит.
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695
luber0206 Час назад
Самое главное что так сказал он не один раз!Даже после замечания журналиста.Соответственно он так и думает по сей день. Тогда какой смысл от его извинений? Как сказал Невзоров - что этот самый Леоньтьев хочет считать себя пастухом а на самом деле он привитый баран.
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12k
Eltiftel Час назад
очень удобно:
простите господа меня за то что вы бараны
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1k
Димарик Час назад
Я могу поверить человеку случайно сказавшему, на эмоциях. Но этот человек, не из тех, кто может сказав не подумав. Это целенаправленный призыв к насилию. Да и за человека его вряд ли можно считать. Раньше он власть ругал, а теперь он с ней в одной упряжке. Ловко он переобулся. Только одно это вызывает отвращение. Не мужик он. Баба визжащая.
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10k
Шурум-бурум Час назад
вот за такое отношение к Людям подобный биомусор сжигался в печках!
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2k
lekha-fil Час назад
А новый мэр Краснодара: "От нас ждут РАЗГОВОРОВ, а не конкретных дел!" Это стало в порядке вещей.
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33k
Опаньки Час назад
А чего он на камеру извинялся? Вроде через Госулуги можно было извиниться.
А, через Госуслуги - это перед другим
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