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"Прививка святыми водами Ганга": в соцсетях высмеяли вакцинацию Зеленского индийским препаратом

"Прививка святыми водами Ганга": в соцсетях высмеяли вакцинацию Зеленского индийским препаратом (18 фото)

Автор:
03 марта 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вакцинация   Зеленский   коронавирус   политика   реакция соцсетей   соцсети   твиты   
3909
18
Президент Украины недавно публично привился от коронавируса. Правда, сделал это в эксцентричной манере, оголившись по пояс. Пользователи соцсетей недоумевают: что за демонстрация силы и игры "бицухой" на камеру? Или потому что вакцина была волшебной, индийской?
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Метки: Вакцинация   Зеленский   коронавирус   политика   реакция соцсетей   соцсети   твиты   
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58  комментариев
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591
Злодей 3 часа назад
ни один нормальный здравомыслящий человек не будет колоться индийско-китайскими вакцинами. Мало того, я бы даже американо-европейскими не кололся.
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60k
Доктор Джонс 7 минут назад
Брутальный лилипут... В том числе и политический...
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19k
pssst 9 минут назад
даже если вакцина для стран третьего мира - ее все равно надо на ком-то тестировать.
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577
Симплекс 10 минут назад
Ну что за ушлёпки эти статьи пишут?

Сovishield является точной копией AstraZeneca. Об этом сказала сама AstraZeneca. Но мы-то знаем, что это не так! Откуда? Какая разница! Просто знаем! Изготавливает её КРУПНЕЙШИЙ в мире производитель вакцин. 50 миллионов доз в месяц!
Даже такая отсталая страна как Канада заказала себе 2 миллиона доз у индусов. Просто они где-то на уровне Бутана и Бангладеш находятся. Хотя, подождите... Канада выше РФ в любом рейтинге по благосостоянию. Ну это детали. У Индусов заказывают только отсталые страны!

Где взяли информацию, что у Украины не срослось с COVAX? Это про задержки в поставках от Пфайзера и АстраЗенеки? Так у Европейцев у самих задержки с производством и поставками. Отстают от графика. Получается западные фармкомпании не собирались осваивать европейский рынок???
Просто европейцы делят вакцину на справедливых началах. У какой страны ситуация хуже - та и получит раньше и больше, хотя эта страна может в производстве никакого участия не принимать. В этом и прикол COVAX. И там не идёт речь про осваивание рынка.

Россия предлагала Украине Спутник, но те отказались! А сколько доз выпускается в нашей стране, сколько привито? Мы в лидерах по избыточной смертности в мире! У нас вообще есть возможность отдавать вакцину другим странам? Своё население уже обеспечили полностью?

Зеленский без рубашки сидит! Понтуется! Автор рубашку хоть раз надевал? Пусть попробует закатать рукав офисной рубашки до плеча) В любом случае придётся её снимать почти полностью. А то, что Зеленский в такой хорошей физической форме - ну молодец!

Президент страны делает прививку, чтобы своим примером показать населению, что никакой опасности нет, так как у них даже многие врачи отказались колоться, опасаясь за здоровье. Опять молодец! Таким и должен быть глава. Разве нет?

Короче: автор - мудак, статья - убогий высер!
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2k
Запускайте Берлагу! 18 минут назад
(к слову о надеждах на западную вакцину): у меня один знакомый немного либеройд - всё шарманку заводит - вот, мол, пересрались со всем цивилизованный миром и т.д. и т. п.
А я смотрю западный мир крепко "помогает" - что хохлам с деньгами и вакцинами, что армянам с коллегами по НАТО из Турции и деньгами, что Грузии, что нищающей прибалтике. В Молдавии вон железную дорогу закрыли (!!21 век!!)
Нам вон тщатся всё химерами наговнить. Ну-ка нахер таких друзей.
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163
Василий Петрович 20 минут назад
перед прививкой размялся, упал, отжался 15 раз за Украину и еще 5 раз за спецназ
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39
Андрей Шпак 20 минут назад
Даааа Только вот медикаменты оттуда на 3 месте после США и Евросоюза...
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39
Андрей Шпак 18 минут назад
Да и Спутник в Индии производят))
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2k
Запускайте Берлагу! Полчаса назад
Очередной самостийный образ Путина перенимать полез
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4k
Vadim Запускайте Берлагу! 18 минут назад
Порошенко это другой человек. На Украине президентов было несколько.
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2k
Запускайте Берлагу! Vadim 14 минут назад
Я же и говорю: очередной всё туда же.
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−122
--- 41 минуту назад
Ну этот хотя бы всё же вакцинировался, а не в бункере отсиживается.
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163
Василий Петрович --- 18 минут назад
чмо безымянное, усохни!
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10k
Великий Кормчий 42 минуты назад
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2k
александр Час назад
глюкозой укололся, а торс бы подкачать не мешало, прежде чем его демонстрировать.
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2k
Слава Андреев Час назад
Поржал над комментариями ))))))) проподьезд про тату ))))))))
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5k
Андрей Крылов Час назад
Как был клоуном, так им и остался.
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135
Племянник Путина 2 часа назад
судя по тому, что он полуголый, на прививку он уже пришёл вмазанным..
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2k
Слава Андреев Племянник Путина Час назад
Ржу
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
Да он каждый день себе что то колет, систематично.
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118k
arek14 2 часа назад
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135
Племянник Путина arek14 2 часа назад
а где макака с ковишилдом?
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163
Василий Петрович arek14 17 минут назад
Зелёнкой привейся
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118k
arek14 Василий Петрович 14 минут назад
Иди бояры вмажь, сразу полегчает.
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212
bagerovo86 arek14 4 минуты назад
Уже вмазался, чмырёныш?
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Да витаминку ему поставили. Зе хоть и клоун, но не дурак.
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135
Племянник Путина Хью́берт 2 часа назад
сбу за тобой уже выехало. 15 получишь за раскрытие гос тайны
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4k
TirAn 2 часа назад
Индия кажется не осудила АГРЕССОРА.
как можно использовать ихнюю вакцину?
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1k
zenon 2 часа назад
В Израиле переболевших вакцинируют.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
вколол жид себе витаминчики, обманул хохлозадых обезьян

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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3k
TPECKOED 2 часа назад
Нисколько не защищаю Зеленского, но хотелось бы узнать, кто-нибудь из комментаторов пытался закатать рукав пиджака и рубашки. Так, чтоб прям всё плечо оголить.
С бабами-то всё понятно, но и мужики-комментаторы скорее всего ни разу пиджака не надевали. Им явно ближе заплёванные в диванных боях майки-алкоголички.
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1k
просто программист TPECKOED 2 часа назад
Согласен, это нереально, но мог бы подготовить футболку для фотосессии. Впрочем, над этим заморочился бы адекватный человек, а он на такого не похож)
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3k
TPECKOED просто программист Час назад
Его может силком прямо из кабинета PR-менеджеры привезли.
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15k
Юрий TPECKOED 54 минуты назад
Байден надо полагать пиджак надевал и не раз. А вот почему Хриплый пример с хозяина не взял - вопрос.
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