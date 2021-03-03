Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021
Украинский журналист Олеся Медведева в своем Твитере задалась вопросом: " А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?" К публикации была прикреплена фотография, на которой вакцинируется министр здравоохранения Украины Максим Степанов - он в джемпере с закатанным рукавом в отличие от главы государства.
А зачем Зеленский полностью оголил торс во время вакцинации? https://t.co/NulvYDIa4P pic.twitter.com/UtGgawaxUc— Леся из СТРАНЫ (@by_Medvedeva) March 2, 2021
Да-да, демонстративно разделся,бицепс напряг, еще небось и поотжимался,перед фотосессией))— LindaLed (@Alenush57808435) March 2, 2021
А Зачем Зеленский и Степанов делают вид что вакцинируюся? Они же говорили что переболели ковидом. Зеленский 9 ноября 2020 года, то есть прошло 4 месяца. Степанов 14 ноября 2020. Еще меньше. Если тогда не врали, то у них антитела. Они тогда врали или сейчас врут? Коммуникаторы.— Роман Донік (@donikroman) March 2, 2021
Зеленский упоролся индийской вакциной...— ✗นтթыйЁж Виктор (@slyhedge) February 25, 2021
Чувствует он себя - просто замечательно
😏 pic.twitter.com/ZhpTyjn8UF
Зеленский и его компания после индийской вакцины 😆😂😆 pic.twitter.com/9XFXNqhIkQ— Татьяна ДНР (@DnrTatiana) March 2, 2021
Заходишь в подъезд, а там Зеленский без рубашки pic.twitter.com/iHWIEaYrin— ilya (@ilyablagoderov) March 3, 2021
Источник:
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Сovishield является точной копией AstraZeneca. Об этом сказала сама AstraZeneca. Но мы-то знаем, что это не так! Откуда? Какая разница! Просто знаем! Изготавливает её КРУПНЕЙШИЙ в мире производитель вакцин. 50 миллионов доз в месяц!
Даже такая отсталая страна как Канада заказала себе 2 миллиона доз у индусов. Просто они где-то на уровне Бутана и Бангладеш находятся. Хотя, подождите... Канада выше РФ в любом рейтинге по благосостоянию. Ну это детали. У Индусов заказывают только отсталые страны!
Где взяли информацию, что у Украины не срослось с COVAX? Это про задержки в поставках от Пфайзера и АстраЗенеки? Так у Европейцев у самих задержки с производством и поставками. Отстают от графика. Получается западные фармкомпании не собирались осваивать европейский рынок???
Просто европейцы делят вакцину на справедливых началах. У какой страны ситуация хуже - та и получит раньше и больше, хотя эта страна может в производстве никакого участия не принимать. В этом и прикол COVAX. И там не идёт речь про осваивание рынка.
Россия предлагала Украине Спутник, но те отказались! А сколько доз выпускается в нашей стране, сколько привито? Мы в лидерах по избыточной смертности в мире! У нас вообще есть возможность отдавать вакцину другим странам? Своё население уже обеспечили полностью?
Зеленский без рубашки сидит! Понтуется! Автор рубашку хоть раз надевал? Пусть попробует закатать рукав офисной рубашки до плеча) В любом случае придётся её снимать почти полностью. А то, что Зеленский в такой хорошей физической форме - ну молодец!
Президент страны делает прививку, чтобы своим примером показать населению, что никакой опасности нет, так как у них даже многие врачи отказались колоться, опасаясь за здоровье. Опять молодец! Таким и должен быть глава. Разве нет?
Короче: автор - мудак, статья - убогий высер!
А я смотрю западный мир крепко "помогает" - что хохлам с деньгами и вакцинами, что армянам с коллегами по НАТО из Турции и деньгами, что Грузии, что нищающей прибалтике. В Молдавии вон железную дорогу закрыли (!!21 век!!)
Нам вон тщатся всё химерами наговнить. Ну-ка нахер таких друзей.
как можно использовать ихнюю вакцину?
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
С бабами-то всё понятно, но и мужики-комментаторы скорее всего ни разу пиджака не надевали. Им явно ближе заплёванные в диванных боях майки-алкоголички.