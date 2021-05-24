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Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair

Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Nexta   Ryanair   Белоруссия   журналист   мнение   пилоты   политика   самолет   
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Оба эксперта в один голос называют действия своих коллег крайне странными. Они должны были направить самолет в ближайший аэропорт, и это не "Минск".

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Метки: Nexta   Ryanair   Белоруссия   журналист   мнение   пилоты   политика   самолет   
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29k
Netyn 2 часа назад
Странно, действующий пилот Аэрофлота, а Конвенцию о международной гражданской авиации не знает.
Ведь согласно ей самолеты сажают (ст. 1; 3-bis) в зоне "диспетчерской ответственности" страны, в воздушном пространстве которой находятся.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/chicago_conv.pdfhttps://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/chicago_conv.pdf
И насчет мига, согласно протоколу IСAO (коды 7500-7700) военное сопровождение в случае наличия потенциальной угрозы считается обязательным
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4
MC Минуту назад
Вот бы Ходорковского так поймать...
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310
робт 2 минуты назад
вопрос экспертам аэрофлота

летит значица самолет из мексики в канаду, над сышыа, типа с бонбой на борту и истребителем за окном, варианты:
1) сядем где скажут
2) летим как считаем нужным
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403
анатолий горленко 6 минут назад
Почему все молчат о других людях на борту, каково им?
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119k
arek14 8 минут назад
Смертная казнь грозит парню, который никого не убил, не изнасиловал, не устраивал терактов, не выдал никаких гостайн иностранным разведкам. Он всего лишь назвал кусок говна куском говна, чем он, к слову, и является.

Ё&аное зазеркалье
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119k
arek14 11 минут назад
Ён ябанувсця.
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119k
arek14 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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119k
arek14 21 минуту назад
Два международных террориста.
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4
MC Полчаса назад
Все правильно сделали пилоты и самое главное, что выловили это ублюдка. Надеюсь ему там вломят по самое не хочу!
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4k
KonstantinK Полчаса назад
Ну, то, что в Беларуси как в принципе и в России, у власти преступники находятся, для меня давно не новость. Вот то, что теперь на международный уровень вышли и даже не пытаются какое-то легальное объяснение найти своим действиям- это что-то новенькое.
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4
Андрей Ы. KonstantinK 16 минут назад
То ли дело в США: отлавливают тех, кого считают нужным по всему миру, плевав на законодательства других стран.
А у нас да - типа преступники.
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−53
Bhaal Полчаса назад
Два брата акробата - один в сортире мочит и зубы обещает выбить, а другой самолёты на абордаж берет.
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8k
Sasa 37 минут назад
Я бы посмотрел на этих экспертов, когда бы они сами сидели за штурвалом этого самолета. А советы давать после драки всяк может, тут и экспертом не надо быть!
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4k
Elf_80_Lvl 43 минуты назад
В действиях экипажа Ryanair нет ничего странного.
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33k
Гёз Уленшпигель 45 минут назад
Литвинов видимо забыл , что его спрашивают не про чиновника который устроил кипешь в его самолёте. Зарапортовался.
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109
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
Да всё правильно сделал пилот. Поднимать себе проблем на ровном месте? Зачем? Сказали садиться сел.
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706
Олег 52 минуты назад
Эти "эксперты" в деменции что ли? Или автор сам эту бредятину придумал?
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11k
ss 57 минут назад
"...а несчастного журналиста задержали..."
-
В данной фразе меня смущают два термина: "Несчастного" и "журналиста".
Во-первых, какой он журналист? Он блогер какой-то. Причём продажный.
Во-вторых, он не несчастный. Это полновесный "поп Гопон". Только ещё хуже. Тот хоть сам среди народа толокся, а этот πидорок из-за бугра подставлял людей, выманивая их на улицу. Сам он сидел в тёплом помещении на своём диванчике в Польше и срал в телегу лозунгами и призывами, подставляя белорусов. Так что он получает сейчас "откат" вполне заслуженно. Заработал - на тебе.
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8k
arhshed Час назад
На самом деле все мы понимаем: решающую роль сыграли три буквы. Те самые, заветные: KGB. Хитрый батька еще на заре президетства знал, как раскрученные бренды использовать. Наши ГРУ и ФСБ еще когда запомнят и начнут узнавать, а тут просто взял и пользуйся. До сих пор работает!
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27k
winergy2012 Час назад
Смотреть на обосравшегося либераста-это бесценно.
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32k
Йожык Час назад
"Действующий пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов тоже считает, что экипаж Ryanair поступил неправильно." (С)
Да что он знает о настоящих пилотах!? И как правильно!?
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17k
Vital Idol Час назад
видимо, пилоту сказали - либо лети в Минск, либо MH - 17....но, остаётся вопрос! А, что так ДОЛГО ждали, пока самолёт пролетит всю Белоруссию?! проспали?! катавасия в полёте долго продолжалась?! наезды начали сразу после пересечения границы Белоруссии?! значит пилоту угрожали взрывом, если самолёт не повернёт в Минск.... подождём подробностей происходящего на борту...
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