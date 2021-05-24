Оба эксперта в один голос называют действия своих коллег крайне странными. Они должны были направить самолет в ближайший аэропорт, и это не "Минск".
Вчера в небе на Белоруссией произошел инцидент, поставивший на уши едва ли не всех политиков европейских стран. Самолет ирландской компании Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс - и в момент когда борт находился над территорией Белоруссии диспетчеры из Минска сообщили пилотам о возможном минировании самолета. Экипажу предложили сесть в белорусском аэропорту, хотя до пункта назначения лететь было гораздо ближе, а заботливый
батька Александр Лукашенко даже распорядился сопроводить пассажирский лайнер истребителем Миг-29.
Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair, что служба безопасности аэропорта "Минск" получила электронное письмо с сообщением о бомбе на борту. Вот этот разговор:
Источник:
Диспетчеры также совершили второй звонок в ожидавший прибытия рейса Ryanair аэропорт Вильнюса, и сообщили не о бомбе, а о потасовке между пассажиром и членом экипажа.
Злые языки говорят, что никакого сообщения о бомбе на самом деле не было - все это спецоперация КГБ по поимке журналиста Романа Протасевича, главреда и основателя оппозиционного ТГ-канала Nexta. В родной Белоруссии журналист обвиняется по целому вороху статей - от призывов к свержению власти до сотрудничества с иностранной разведкой.
По словам пассажиров, Протасевич сразу все понял после разворота самолета - начал паниковать и даже обратился к пилотам с просьбой не сажать лайнер в Минске, поскольку там его ждет смертельная опасность. Но самолет все-таки посадили в столице Белоруссии, а несчастного журналиста задержали вместе с девушкой. Также сообщается об исчезновении с борта четверых неназванных граждан России.
В связи с резонансным инцидентом журналисты решили узнать у экспертов, насколько правильно поступили пилоты Ryanair, приняв предложение о посадке от белорусской стороны.
На карте маршрута самолета видно, что во время маневра на белорусский аэропорт, до пункта назначения оставалось совсем ничего. Но пилоты все же приняли решение лететь в Минск
Бывший начальник Главного штаба Войск противовоздушной обороны заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев назвал действия командира воздушного судна более чем странными, поскольку он должен был проигнорировать любые требования и продолжить двигаться заданным курсом.
«Пилот Ryanair как командир воздушного судна мог запросто проигнорировать все требования как летчика МиГ-29 ВВС Белоруссии, так и белорусских наземных служб», - заявил Мальцев, напомнив, что до приземления в пункте назначения оставались считанные минуты и никакой необходимости совершать огромный крюк и лететь в Минск не было.
«Таким образом, поведение командира воздушного судна компании Ryanair в этой ситуации кажется мне более чем странным. Поэтому невольно возникает впечатление — не поработали ли с этим пилотом спецслужбы еще до вылета? Ничем другим его поведение объяснить нельзя. Ну, подошел к нему истребитель, а что дальше? Само приближение истребителя к рейсовому самолету ничем этому рейсовому самолету не грозит. Что он его, таранить что ли собирался? При этом командир воздушного судна Ryanair находился на связи с аэродромом вылета, прилета, пунктами единой системы управления воздушным движением. Словом, темная история», - поделился мнением генерал-полковник авиации.
Действующий пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов тоже считает, что экипаж Ryanair поступил неправильно.
В подобной ситуации он действовал бы иначе:
В свете последних событий,мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого "минируют",а потом перехватывает истребитель?— Андрей Литвинов (@pilot_litvinov) May 23, 2021
Отвечаю:
1.Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2.Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме,а это Вильнюс.
обстановке,метео прогноза,годности аэродрома,минимума и т.д.— Андрей Литвинов (@pilot_litvinov) May 23, 2021
6.Если возникает реальная угроза,то следую за истребителем,но на земле требую консула и СМИ.
7.Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
Ещё Минтранс Беларуси: приславшие письмо о бомбе назвали себя солдатами Хамас.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 24, 2021
Картина маслом: солдаты Хамас пишут письмо Лукашенко. Начинают словами "Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк..."
Самолет Александра Лукашенко экстренно сел в Гааге из-за сообщения о минированииhttps://t.co/nWBqaWEAeF— ИА «Панорама» (@ia_panorama) May 24, 2021
Источник:
- Бортпроводница в шпагате закрыла багажную полку
- Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих
- Пилот пролетел на истребителе со скоростью 2100 км/ч без крыши в кабине
- Как выглядит дозаправка самолетов в воздухе
- «Победа» выполнила полёт полностью женским экипажем, но в сети этого не оценили
Понравилось38
Ведь согласно ей самолеты сажают (ст. 1; 3-bis) в зоне "диспетчерской ответственности" страны, в воздушном пространстве которой находятся.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/chicago_conv.pdfhttps://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/chicago_conv.pdf
И насчет мига, согласно протоколу IСAO (коды 7500-7700) военное сопровождение в случае наличия потенциальной угрозы считается обязательным
летит значица самолет из мексики в канаду, над сышыа, типа с бонбой на борту и истребителем за окном, варианты:
1) сядем где скажут
2) летим как считаем нужным
Ё&аное зазеркалье
А у нас да - типа преступники.
-
В данной фразе меня смущают два термина: "Несчастного" и "журналиста".
Во-первых, какой он журналист? Он блогер какой-то. Причём продажный.
Во-вторых, он не несчастный. Это полновесный "поп Гопон". Только ещё хуже. Тот хоть сам среди народа толокся, а этот πидорок из-за бугра подставлял людей, выманивая их на улицу. Сам он сидел в тёплом помещении на своём диванчике в Польше и срал в телегу лозунгами и призывами, подставляя белорусов. Так что он получает сейчас "откат" вполне заслуженно. Заработал - на тебе.
Да что он знает о настоящих пилотах!? И как правильно!?