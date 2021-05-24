Вчера в небе на Белоруссией произошел инцидент, поставивший на уши едва ли не всех политиков европейских стран. Самолет ирландской компании Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс - и в момент когда борт находился над территорией Белоруссии диспетчеры из Минска сообщили пилотам о возможном минировании самолета. Экипажу предложили сесть в белорусском аэропорту, хотя до пункта назначения лететь было гораздо ближе, а заботливый батька Александр Лукашенко даже распорядился сопроводить пассажирский лайнер истребителем Миг-29.





Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair, что служба безопасности аэропорта "Минск" получила электронное письмо с сообщением о бомбе на борту. Вот этот разговор: