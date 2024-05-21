«Умысла задевать чувства верующих у меня не было»: общественника из Ханты-Мансийска вызвали в полицию из-за фото в стиле «Тайной вечери»

Снимки увидели местные православные активисты и написали заявление в полицию. По их словам, Адаменко «занимается богохульством» и в «наше нелёгкое время такое издевательство и глумление над верующими людьми не должно никому сходить с рук».

Мужчину вызвали на беседу в участок:

В полицию поступило сообщение от общественников, которые проживают в Когалыме. Они обратились и попросили проверить этого гражданина на наличие в его действиях правонарушения. Мы сообщение зарегистрировали, сейчас проводим проверку. Его приглашали, чтобы он дал пояснения по этой ситуации.

В заявлении написано, что якобы в его действиях присутствуют признаки оскорбления чувств верующих. Мы сейчас проверяем, действительно ли, так оно есть или нет. Соответственно пригласили его, чтобы он нам рассказал, как он сам всю эту ситуацию видит. Это просто его пояснения по данной ситуации. В рамках проверки назначим необходимые экспертизы, которые смогут показать, действительно ли в этой фотографии есть состав правонарушения. Сначала одно заявление было, потом появились посты в соцсетях, их дополнительно зарегистрировали и приобщили к материалам проверки, - сообщили в МВД.