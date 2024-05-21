«Умысла задевать чувства верующих у меня не было»: общественника из Ханты-Мансийска вызвали в полицию из-за фото в стиле «Тайной вечери»

Православные активисты заявили, что мужчина «занимается богохульством».
Вадим Адаменко - общественный деятель из Когалыма (ХМАО).
Недавно он был в Москве, сходил на игру «Квиз» (викторина в стиле вопрос-ответ) и там сделали несколько фото. Одно из них приглянулось Адаменко, он посчитал его похожим на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». И опубликовал в соцсетях.
Снимки увидели местные православные активисты и написали заявление в полицию. По их словам, Адаменко «занимается богохульством» и в «наше нелёгкое время такое издевательство и глумление над верующими людьми не должно никому сходить с рук».
Мужчину вызвали на беседу в участок:
В полицию поступило сообщение от общественников, которые проживают в Когалыме. Они обратились и попросили проверить этого гражданина на наличие в его действиях правонарушения. Мы сообщение зарегистрировали, сейчас проводим проверку. Его приглашали, чтобы он дал пояснения по этой ситуации.
В заявлении написано, что якобы в его действиях присутствуют признаки оскорбления чувств верующих. Мы сейчас проверяем, действительно ли, так оно есть или нет. Соответственно пригласили его, чтобы он нам рассказал, как он сам всю эту ситуацию видит. Это просто его пояснения по данной ситуации. В рамках проверки назначим необходимые экспертизы, которые смогут показать, действительно ли в этой фотографии есть состав правонарушения. Сначала одно заявление было, потом появились посты в соцсетях, их дополнительно зарегистрировали и приобщили к материалам проверки, - сообщили в МВД.
В отделении Адаменко объяснил, что ничьих чувств задевать не собирался - просто совпадение на фото показалось ему интересным.
Адаменко продолжает бурно обсуждать эту ситуацию у себя в соцсетях. И одни комментаторы советуют ему наконец успокоиться. Другие считают иначе.
А последнее слово будет за полицией. Она и выяснит - богохульствовал ли данный гражданин или нет.
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Вот распятие имеет исторический факт. Но не картина.
Мало ли что там нарисовано. Где документы подтверждающие, что персонажи на картине сидели именно так, в таких одеждах и в таком количестве?
Кстати и количество людей на картине и на фото не совпадают, как и позы.
Короче, эти активисты причину из пальца высосали.
Меня вот оскорбило, что они фамилию известного художника-изобретателя безграмотно написали! Причём ДВАЖДЫ! Тоже в суд подать?
В кабинет Римского папы входит секретарь и говорит:
-- Ваше святейшество, в приёмной сидит какой-то старый еврей и просит аудиенции.
Папа удивлённо:
-- С чего бы это мне принимать у себя еврея? А если уж так просит, то пусть подаёт заявку как положено.
-- Я всё понимаю, -- отвечает секретарь, -- но дело в том, что он реально очень старый, в нём еле душа держится. А он уже третий день приходит сюда утром и сидит до вечера. Помрёт ещё, потом хлопот не оберёшься.
-- Ну ладно, пусть войдёт.
В кабинет вплывает ну реально древний еврей. Подходит к столу, расстилает перед папой репродукцию "Тайной вечери" Да Винчи и глядя ему в глаза спрашивает:
-- Таки это ваши люди?
-- Да, -- отвечает папа солидно, -- это наши люди. А в чём дело?
-- Они со мной за ужин не рассчитались...
И православная церковь НЕ является правообладателем на картины Да Винчи.
А на самой фотографии отсутствуют христианские мотивы.
Одно дело плясать в церкви - это просто хулиганство, а другое дело - подобная фотография. Ничем это никакие чувства не задевает.
ТАм по любому поводу склочники готовы в суд подать.
У нас то же такая хрен началась.
(Я считаю себя верующим.)
Когда на Рождество вертепы где только ни устраивают, это никого не оскорбляет, а фото в стиле картины, не являющейся иконой, оскорбило...
PS У нас касса уже не работает, можете на сбер скинуть? (Я чувства налоговой не задел :)