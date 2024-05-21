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«Умысла задевать чувства верующих у меня не было»: общественника из Ханты-Мансийска вызвали в полицию из-за фото в стиле «Тайной вечери»

«Умысла задевать чувства верующих у меня не было»: общественника из Ханты-Мансийска вызвали в полицию из-за фото в стиле «Тайной вечери»

Автор:
21 мая 2024 16:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Леонардо да Винчи   Тайная Вечеря   ХМАО   игра   квиз   когалым   оскорбление чувств верующих   полиция   
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Православные активисты заявили, что мужчина «занимается богохульством».

Вадим Адаменко - общественный деятель из Когалыма (ХМАО).

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Недавно он был в Москве, сходил на игру «Квиз» (викторина в стиле вопрос-ответ) и там сделали несколько фото. Одно из них приглянулось Адаменко, он посчитал его похожим на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». И опубликовал в соцсетях.

Снимки увидели местные православные активисты и написали заявление в полицию. По их словам, Адаменко «занимается богохульством» и в «наше нелёгкое время такое издевательство и глумление над верующими людьми не должно никому сходить с рук».

Мужчину вызвали на беседу в участок:

В полицию поступило сообщение от общественников, которые проживают в Когалыме. Они обратились и попросили проверить этого гражданина на наличие в его действиях  правонарушения. Мы сообщение зарегистрировали, сейчас проводим проверку. Его приглашали, чтобы он дал пояснения по этой ситуации.

В заявлении написано, что якобы в его действиях присутствуют признаки оскорбления чувств верующих. Мы сейчас проверяем, действительно ли, так оно есть или нет. Соответственно пригласили его, чтобы он нам рассказал, как он сам всю эту ситуацию видит. Это просто его пояснения по данной ситуации. В рамках проверки назначим необходимые экспертизы, которые смогут показать, действительно ли в этой фотографии есть состав правонарушения. Сначала одно заявление было, потом появились посты в соцсетях, их дополнительно зарегистрировали и приобщили к материалам проверки, - сообщили в МВД.

В отделении Адаменко объяснил, что ничьих чувств задевать не собирался - просто совпадение на фото показалось ему интересным.

Адаменко продолжает бурно обсуждать эту ситуацию у себя в соцсетях. И одни комментаторы советуют ему наконец успокоиться. Другие считают иначе.

А последнее слово будет за полицией. Она и выяснит - богохульствовал ли данный гражданин или нет.


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Метки: Леонардо да Винчи   Тайная Вечеря   ХМАО   игра   квиз   когалым   оскорбление чувств верующих   полиция   
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34  комментария
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960
DuckTales Час назад
И чем это могло задеть чувства верующих ?
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5k
Артур Минуту назад
Пусть сначала докажут, что они веруют. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас (Мф. 17:20). А если их обвинить в оскорблении чувств верующих - верующих в то, что бога нет?
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3k
Звёздный странник 9 минут назад
Ну, активистам нужно для начала понять, что картина Леонардо да Винчи - это вольная фантазия автора на религиозную тему и по сути ТАКОЙ сцены в реальности не было.
Вот распятие имеет исторический факт. Но не картина.
Мало ли что там нарисовано. Где документы подтверждающие, что персонажи на картине сидели именно так, в таких одеждах и в таком количестве?
Кстати и количество людей на картине и на фото не совпадают, как и позы.
Короче, эти активисты причину из пальца высосали.
Меня вот оскорбило, что они фамилию известного художника-изобретателя безграмотно написали! Причём ДВАЖДЫ! Тоже в суд подать?
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20k
Дмитрий 14 минут назад
Походу, эти "активисты" бегают в прокуратуру чаще, чем в церковь.
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7
alexey al 15 минут назад
Плагиат не засчитан.
И православная церковь НЕ является правообладателем на картины Да Винчи.
А на самой фотографии отсутствуют христианские мотивы.
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2k
ОТДЕЛ К 19 минут назад
А, ну да, давайте, давайте...
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21k
anpetrof 19 минут назад
Пора уже ввести понятие Оскорбление чувств неверующих. Сколько можно этой фигнёй страдать? Если человек по настоящему верит, то ем у плевать на все подобные дела.
Одно дело плясать в церкви - это просто хулиганство, а другое дело - подобная фотография. Ничем это никакие чувства не задевает.
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11k
Доктор 20 минут назад
А активисты не хотят храм какой нибудь востанавливать начать или церквушку старенькую в деревушке далёкой подремонтировать ?
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28k
Влад 23 минуты назад
Активисты? Погрязли в о грехе гордыни, возомнили что имеют право судить и карать. Хайпожеры обыкновенные
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2k
Вик Тор Полчаса назад
Как говорил Задорнов всяких хрень у нас с Запада.
ТАм по любому поводу склочники готовы в суд подать.
У нас то же такая хрен началась.
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
"Мужики" в чёрных платьях снова оскорбились.
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1k
Александр 38 минут назад
Чувства верующих НЕ задеты, а чувства алчных бездельников задеты, но нет такого закона. Хотелось написать жёстче, но дюже они чувствительны.
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33k
Владимир 38 минут назад
Чёт верующие уже как педерасты - на всё оскорбляются. И на этот каммент оскорбятся.
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31k
Serg2001 44 минуты назад
Меня терзает вопрос. Откуда у этих активистов столько свободного времени, чтобы подобную фигню по сетям разыскивать? Потом правоохранителям стучать. И не лень же. Сами же от церкви такими "активизмом" людей отвращают. Воистину хуже дурака только инициативный дурак.
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52k
Элек Мек 45 минут назад
П.и.з.д.е.ц какие ранимые.
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15k
..: Атеист :.. 48 минут назад
Совсем уже.. скоро вообще за любое слово будут оскорбляться.
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3k
Дмитрий 50 минут назад
а давайте теперь любое фото где сидят люди за длинным столом считать похожими на картину Да Винчи и обижаться? Кстати наше правительство тоже сидит за длинным столом, может активисты на него тоже заяву в полицию напишут?
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408
Влад 50 минут назад
Черт,надо срочно удалять все мои фотки из музея восковых фигур в Одессе. Я там улыбался возле статуи папы и "тайной вечери"..
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41k
АнтонПолднев 52 минуты назад
РПЦ головного мозга. Какое отношение имеет картина к вере? Хоть и на библейскую тему, но это всего лишь картина. Она не является предметом культа.
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12k
hairov 54 минуты назад
Я никого не задел? -
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40k
Александр 55 минут назад
Верующие совсем крышей тронулись. Ниче, пару поколений и выродятся как класс.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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