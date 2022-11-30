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«Я верю - ты существуешь»: появился список «требований» к идеальному мужу

«Я верю - ты существуешь»: появился список «требований» к идеальному мужу

Автор:
30 ноября 2022 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   идеал   кандидат   муж   парень   список   спутник жизни   требования   
1589
8

В нём 53 пункта. Найдётся ли хоть один человек на планете, который ему соответствует - большой вопрос.

В сети появился список «требований» к кандидату в спутники жизни. Девушка  расписала бытовые потребности, интимную жизнь и даже компьютерные игры.

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Правда, промашка вышла - 38 пункт почему-то отсутствует. Ну или он настолько невыполним, что девушка решила его убрать. Но остальные «требования» вызвали немало вопросов. Особенно пункты «про импотента», алкоголь, и про то, что «не имеешь жену, девушку, парня».

Но всё становится понятней, когда девушка рассказывает о себе. Ей 22 года.

Если найдётся такой кандидат - будет здорово, без всяких шуток. Его можно будет выставить в музее показывать во всяких передачах как идеального человека.

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Метки: Девушка   идеал   кандидат   муж   парень   список   спутник жизни   требования   
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31  комментарий
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1k
Росомаха Полчаса назад
Ну , думаю, всё кончится этим...
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13k
Социум 16 секунд назад
Советую ей начать заводить котов (кошек).
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2k
Jay Freeman Минуту назад
В общем-то можно представить, что у женщин есть свои ожидания, которые при желании можно вот так классифицировать и выдать в виде списка. Но меня напрягает не это, а то, что все пункты какие-то поверхностные. Такое впечатление, что она ищет не человека, а домашнюю утварь, которая в первую очередь не будет причинять неудобств.
Есть хорошее выражение, гласящее, что любят не за что-то, а вопреки чему-то (или всему). Если она сойдётся с кем-то, кто соответствует всем этим пунктам - что вполне реально на самом деле - то откроет для себя, что счастья и радости это не приносит. А вот если встретит "своего" человека, то выяснит, что с ним классно, даже если он не подходит ни под один из этих пунктов.
Так что главное - найти "своё", а остальное решается при наличии обоюдного желания или вообще забывается.
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2k
LK 3 минуты назад
она описала дядьку лет 35-40
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14k
Элитный тигр 6 минут назад
Алкоголь чаще, матерюсь, есть ассоциальные знакомые
, в компьютере конечно больше 12 часов в месяц, курю иногда, что такое газлайтер не знаю (и знать не желаю), в остальном идеал, надо жене сказать.
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13k
Бляяяястяще! 8 минут назад
38 пункт пустой. Какая коварная девка - любое потом сможет туда записать.
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5k
пропеллер 10 минут назад
я парила в небесах и не важно что в трусах
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5k
Slv01 11 минут назад
по 17 пункту уже не прошел!
Ржу над этой хренью вголос!!!
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28k
Андрей Иванов 14 минут назад
Короткий мужской ответ:

Сосите куй
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152
Никудатор 20 минут назад
Такой список при наличии звезды и двух собако-крыс?
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13k
Antique computer 22 минуты назад
44 противоречит 53.
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3k
Старичок Полчаса назад
38 пунктом будет: чтобы любил моих 2-х деток и баловал их.
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15k
Виталий Касандров Полчаса назад
Таки тут все просто.Говоришь мадам да я такой, а потом убеждаешь ,ее в собственной неадекватности что она дура и что ей надо работать над собой. Обычно они сами догадываются но нужен мужик что бы все объяснил .
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60
СуньВЧуньХань или просто Волк Полчаса назад
Отлично, подхожу, кроме:
п.0. - никогда не поеду в мск на пмж, нет, не люблю большие города.
п.51. Друзья это друзья, не стоит кидать все в одну кучу или получается что муж для неё - личная игрушка.
В остальном все норм или можно договориться :))
Эх, почти. Не судьба))
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22k
Слепой Пью 44 минуты назад
Мышь белая, маменькина. С жизнью не сталкивалась. Интересно, если найдется подходящий организЬм - тестировать по всем пунктам его будут в начале знакомства или еженедельно? На соответствие техническому заданию?
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60
СуньВЧуньХань или просто Волк Слепой Пью Полчаса назад
Будет устраивать ежегодную проверку на проф.пригодность))
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13k
Antique computer 46 минут назад
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16k
Александр 47 минут назад
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