«Я верю - ты существуешь»: появился список «требований» к идеальному мужу

В нём 53 пункта. Найдётся ли хоть один человек на планете, который ему соответствует - большой вопрос.
В сети появился список «требований» к кандидату в спутники жизни. Девушка расписала бытовые потребности, интимную жизнь и даже компьютерные игры.
Правда, промашка вышла - 38 пункт почему-то отсутствует. Ну или он настолько невыполним, что девушка решила его убрать. Но остальные «требования» вызвали немало вопросов. Особенно пункты «про импотента», алкоголь, и про то, что «не имеешь жену, девушку, парня».
Но всё становится понятней, когда девушка рассказывает о себе. Ей 22 года.
Если найдётся такой кандидат - будет здорово, без всяких шуток. Его можно будет
выставить в музее показывать во всяких передачах как идеального человека.
Источник:
- Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек
- «А что, так можно было?»: в Краснодаре девушка встала на колени перед своим молодым человеком и сделала ему предложение
- Фатальные ошибки женщин, которые они допускают на первых свиданиях
- Трогательные и смешные фото помолвки
- Кавказец напал на парня с девушкой за то, что на него «не так посмотрели»
Есть хорошее выражение, гласящее, что любят не за что-то, а вопреки чему-то (или всему). Если она сойдётся с кем-то, кто соответствует всем этим пунктам - что вполне реально на самом деле - то откроет для себя, что счастья и радости это не приносит. А вот если встретит "своего" человека, то выяснит, что с ним классно, даже если он не подходит ни под один из этих пунктов.
Так что главное - найти "своё", а остальное решается при наличии обоюдного желания или вообще забывается.
Ржу над этой хренью вголос!!!
Сосите куй
Я же читаю формулировки автора этих пунктов, и в них нигде не указаны условия их исполнения.
Если что то не устраивает-говори.
53. Не жаловаться 3им лицам.
Как вы поняли эти пункты?
Только жене? Или любому, поведение кого не устраивает?
Вы будет отстаивать свое право быть наркоманом, ссать мимо унитаза или иметь парня или жену при знакомстве с ней?
Написаны вполне очевидные вещи, которые люди просто не озвучивают, а они разумеются сами собой.
Какие пункты вас возмутили?
п.0. - никогда не поеду в мск на пмж, нет, не люблю большие города.
п.51. Друзья это друзья, не стоит кидать все в одну кучу или получается что муж для неё - личная игрушка.
В остальном все норм или можно договориться :))
Эх, почти. Не судьба))