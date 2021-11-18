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Гидравлика решает: для чего в СССР создавались гидравлические компьютеры

Гидравлика решает: для чего в СССР создавались гидравлические компьютеры (10 фото)

Автор:
18 ноября 2021 12:58
Метки: СССР   вычислительная машина   гидроинтегратор Лукьянова   моделирование   строительство   
1114
10
Это вам не электрический комплюктер, а гидроинтегратор Лукьянова! Который успешно решал дифференциальные уравнения с частными производными. Благодаря этой чудо-машине был построен БАМ, Саратовская ГЭС и до кучи других масштабных и сложных проектов.
Современный компьютер появился сравнительно недавно. Но мы уже начали забывать, что вычислительная машина может выглядеть иначе и, более того, ей совершенно необязательно работать на электричестве. Вспомним историю. Первый в мире компьютер, который был механическим, изобрел англичанин Чарльз Бэббидж в XIX веке. А в первой половине XX века советский ученый Владимир Лукьянов представил миру не менее удивительную машину, которая была способна решать дифференциальные уравнения в частных производных. Принцип ее работы основывался на перетекании воды по системе стеклянных трубок.
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Метки: СССР   вычислительная машина   гидроинтегратор Лукьянова   моделирование   строительство   
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Yura Filatoff 5 часов назад
МЫ в институте в 90-х годах изучали пневмо- и гидро-логические (И, ИЛИ , НЕТ) схемы...
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29k
Юр21 Полчаса назад
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3k
ДК 2 часа назад
Первая половина 80х. На военной кафедре тоже моделировали на аналоговых компьютерах - хотя и электронных! Главный элемент - операционные усилители, вот только были они на лампах, каждый из них - совсем не маленький блок, вставлялся в панель. А программирование было просто песней: соединяли проводками эти самые операционные усилители, добавляя нагрузки... Потом на осциллографе наблюдали результат моделирования. Все это под грифом совершенно секретно, хотя вернувшись с военки работали уже с нормальными комьютерами, да и о лампах в электронике уже почти забыли, тем более для ОУ. Для нас была просто дикая экзотика. Но всем было понятно что это все осталось из прошлого, когда цифры еще не было.
Но представить себе "программирование" не в виде присоединения проводков (как у нас), а трубок с потоками жидкости - это вообще полный мрак! Уважаю тех ученых...
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10k
Lynx 2 часа назад
сжимаемость жидкостей - гидросопруха штоле?
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4k
qap 3 часа назад
Позже разрабатывались еще аналоговые компьютеры на лампах/транзисторах, которые так же могли решать системы дифур. Я даже лабу делал на одном из таких.
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11
Golos 5 часов назад
Это трудно представить. Что бы такое придумать надо быть очень одаренным.
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