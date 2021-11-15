Ты то, что ты ешь: устрицы и черная икра на столах тех, кто нами правит

Сколько людей, столько и мнений. Об этом мы слышим каждый день, но ведь это касается не только политики, событий или взглядов на жизнь, но и пристрастий еды. Рассказываем, какие гастрономические предпочтения были у разных правителей.
Перловка Петра
Российский новатор и император прославился не только Северной войной и введением русского платья (ну и основанием Санкт-Петербурга), но еще и своими нетривиальными привычками.
И среди них есть гастрономические предпочтения. Царь Всея Руси не любил сложных заморских кушаний, а предпочитал простую пищу. Например, кислые щи и кашу. Среди его любимых блюд были манка, овсянка и прочие. Но особую страсть царь питал к каше из ячневой крупы. Ее он мог есть хоть весь день – и на завтрак, и на обед, и даже на ужин.
Уже гораздо позже кашу переименуют из-за моды на все английское. В XIX веке ее назовут «перловой» (от английского pearl – жемчужина).
Анна Иоанновна и бужениновая страсть
Императрица славилась не только способностью выбирать фактических правителей, но и любовью к охоте.
Часто она приезжала с очередного развлечения с дичью, и с удовольствием кормила всех своих гостей. Это были и рябчики (привет буржуям), и вальшнепы (тоже птички), приготовленные на открытом огне и без всяких специй.
Но больше всего правительница все-таки любила сочный кусок буженины.
Елизавета Петровна
Как и ее отец, Елизавета Петровна очень ценила русскую культуру. Особенно она славилась своим аппетитом.
Например, на масленицу царица могла съесть сразу две дюжины блинов. А один из ее фаворитов, граф Разумовский, познакомил ее со щами, бужениной и кулебякой.
И императрица поддалась. В конечном счете кулебяка стала ее любимой едой. Что, к слову, отражается и на портретах. Зато не голодная.
Екатерина II и ее изыски
Принцесса, приехавшая из немецких земель в российские, в конечном счете стала почти русской – любила охоту, мужчин, и, конечно, русскую еду.
Но по советам врачей в конечном счете она начала ограничивать себя в еде. Она не ужинала, а разные приемы пищи сопровождали фрукты. В большом количестве. Но иногда все-таки она позволяла себе что-то из ряда вон, то, что врачи бы точно не оценили.
Например, императрица любила вареную говядину с квашеной капустой и солеными огурчиками. И чтобы сделать еду еще вкуснее, повара поливали мясо соусом из вяленых оленьих языков.
Чтобы правильно приготовить такой соус, язычки коптили оленину на углях, а затем тушили, чтобы появился сок. После их мелко резали и добавляли в жидкость и немного крахмала для лучшего загустения.
И такая еда даже ни разу не надоела Екатерине, более того, она предпочитала его изысканным заморским блюдам, которые сама же продвигала среди дворян: паштеты, ростбифы и прочие вкусности.
Ко всему прочему, императрица предпочитала еще и традиционную еду и кофе. Так, например, она любила расстегаи, холодец, дичь, грибы и рыбу.
Павел I и отказ от старого
Император практически сразу после прихода к власти отказался от всего, что ввела его мать, Екатерина II. В том числе он отказался от всех поваров, которые обслуживали его мать. Вместо них он нанял совершенно новых – они готовили самые простые блюда.
Среди фаворитов царя были квашеная капуста и сосиски, а простую пищу подавали императору на тарелке из дорогого фарфора. Среди напитков были красное сухое вино.
Также Павел любил щи, каши, жаркое, котлеты или битки. Но, пожалуй, гречневая каша с молоком была его «любимицей».
Александр I и его странности
Этот император запомнился своей демократичностью и победой в войне над Наполеоном. Но было кое-что еще – его необычный образ жизни.
Он вставал в 7 утра, завтракал зеленым чаем и гренками, в 10 часов полдничал фруктами, в 16 – обедал, а после 19 часов вечера пил чай с медом. Перед сном, как и сейчас заведено у многих совсем не царственных особ, монарх пил простоквашу.
Но были у него и свои фавориты – ботвинья. То есть холодный суп на отваре из свекольной ботвы. И такой суп он ел в любое время года на обед.
Не обошлось и без икры – ее он любил совершенно разную. От зернистой до кетовой. И именно благодаря ему Европа познакомилась с этим продуктом. Правда, не обошлось и без конфузов – французские повара Наполеона подали ему зернистую икру сваренной.
Николай I и любовь к котлетам
Существует легенда, согласно которой царь как-то раз ехал из Петербурга в Москву, и по пути решил поесть в Торжке, в трактире местного воеводы Пожарского и его жены Дарьи.
Там он заказал на обед котлеты из рубленой телятины, но такого мяса не оказалось у хозяина заведения, и он решил выкрутиться – подал котлеты из рубленого мяса курицы. И императору… понравилось. С тех пор эти котлеты готовили в Петербурге, и они часто появлялись на званых приемах и обедах при дворе.
Также император любил соленые огурчики – ему их подавали по 5 штук на дню, а если не котлеты, что может помочь лучше капустного супа с салом?
Александр II и медведи
Да-да, этот император был не прочь полакомиться медвежатиной.
Он часто выезжал на охоту и считал ее удачной только тогда, когда ему удавалось подстрелись несколько крупных животных: лосей, зубров или медведей. А после туши отправлялись вместе с царем в местное лесничество, и там подавались к обеду.
Особенно император жаловал медвежью печень, которую готовили на углях. И такое блюдо до сих пор подают в некоторых заведениях.
Александр III и рыбка
Российский вседерживец не любил каких-то изысков.
Он предпочитал щи, каши и квас, а больше всего он любил рыбалку. Пожалуй, самой известной его фразой была: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».
И, конечно, заядлый рыбак не мог не любить обедать рыбой. Часто он с домочадцами ел жареную форель в соусе из трюфелей.
Николай II и нелегкая судьба голубей
Последний российский император, как и его предшественники, о которых мы говорили, не очень любил деликатесы. Как правило, он предпочитал простые блюда, без всяких излишеств.
Но были в его меню и голуби. Царь предпочитал питательную еду, а об этом блюде известно, что порой человек может наесться им на два дня вперед. Птицу подавали к столу с пшеничной лапшой и картофелем.
Пить император предпочитал простую воду и иногда чай. Если он не ел лапшу с голубями, то обедал щами, блинами и прочими простыми блюдами.
Ленин и жаркое
Хоть часть своей жизни вождь пролетариата провел в ссылке за рубежом, все же он любил русскую еду.
Так, например, когда он находился в ссылке в Шушенском, теща готовила ему жаркое из тех продуктов, которые тогда было реально раздобыть в Сибири. Она тушила баранину в горшочках с картофелем, сельдереем, морковью, петрушкой и луком, и все это заливала сметаной.
Теперь у этого блюда даже есть название – жаркое «по-шушенски». Гурманы рекомендуют употреблять его с различными соленьями.
Сталин и его личные предпочтения
Иосиф Сталин терпеть не мог запаха еды в процессе приготовления.
Мать вождя зарабатывала готовкой на заказ, и эти запахи окружали его с самого детства. А для того, чтобы вождь ничего не учуял, приходилось ухищряться и выкручиваться.
Больше всего Сталин любил русскую и грузинскую кухню, но главное – это наличие овощей на обеденном столе.
Чаще всего он ел щи, хаш, солянку и борщ. Ходили даже слухи, что лидер страны умел готовить вкуснейший шашлык по собственному рецепту.
Никита Хрущев и… кальмары
Удивительно, но Хрущев не так уж любил кукурузу.
Именно при нем из Охотского моря начали вылавливать кальмаров в огромных количествах, и сразу по всей стране появились книги, в которых описывалось, как приготовить этого морского зверя.
А сам Хрущев особенно любил этот продукт в составе салата.
Фидель Кастро и кофе
О том, что Кастро любил выпить кофе, известно каждому. Но у него были свои особенности.
В его чашках был кофе по собственному рецепту: очень мало воды, растворимый и натуральный кофе, и много сахара.
Все это, конечно, сдобрено неплохой порцией рома и сигарой. Более того, если повар хотел работать с Кастро, он был обязан уметь готовить напиток так, как хочет лидер.
Брежнев и дичь
Леонид Брежнев запомнился многим. Но среди всего этого есть и кухня.
Так, например, Брежнев любил дичь, которую сам же добывал на охоте, холодцы и супы.
Но больше всего он любил яичницу с салом.
Андропов и винегрет
Андропов обладал слабым здоровьем.
Из-за этого ему приходилось ограничивать себя в употреблении соли, поэтому приходилось питаться правильно: яблоками, фруктами, кислыми блюдами (которые очень любил и сам), и винегретом.
Горбачев и сыр
Не секрет, что первого и последнего президента СССР в основном к хорошей еде подталкивала супруга, Раиса.
Бывший глава страны любит икру, сыр, а на завтрак – кашу. Но есть и одна слабость – белый хлеб.
Елизавета II и сладости
В целом, за здоровьем королевы Великобритании следят очень пристально и целая орда врачей – возраст, как-никак.
Но есть одна вещь, от которой отказаться она все же не может – каждый день королева ест тортики, приготовленные лично для нее.
Не любит же королева креветки и морепродукты, но также любит овсянку и картошку.
Ким Чен Ын и сыр
Как поговаривают, причиной лишнего веса одного из самых опасных лидеров мира стал сыр «Эмменталь».
Именно им он увлекся больше, чем бомбами, женщинами и коммунизмом. Его здоровье даже пошатнулось из-за этой страсти. Еще, по словам бывшего шеф-повара семьи Кимов Кенджи Фуджимото, нынешний глава КНДР обожает акульи стейки.
А в 14 лет он мог и вовсе хряпнуть водочки, а то и целую бутылку. Но на последней встрече с Фуджимото он пил саке.
Обама и фастфуд
Экс-президент США Барак Обама очень непривередлив.
Так, например, на встрече с Дмитрием Медведевым в 2010 году президент США ел бургер с сыром чеддер, луком, салатом, помидорами и солеными огурцами. Также оба лидера тогда заказали картошку фри – правда, только одну на двоих.
Кроме того, президент любит пиво. Когда он был хозяином Белого дома, на территории обосновалась пивоварня, где варили специальный сорт Обамы – «Медовый эль Белого дома».
Меркель и ее открытость
Бывший канцлер ФРГ оказалась самой открытой для обсуждения своего меню.
Она оказалось очень хозяйственной женщиной, и любит готовить сама. Особенно хорошо у нее получается картофельный суп, шницель и рыбные блюда.
На рождество в доме госпожи Меркель как правило появляются традиционный картофельный салат и жаркое из гуся.
Сама она больше всего любит есть свиную колбасу с капустой, а предпочитает на обед пасту болоньезе и супы. И, как и любой другой немец, любит иногда выпить кружечку пива.
Батька и драники
Ну и куда, конечно, без главного любителя белорусской кухни.
Лучше всех за себя расскажет сам Александр Григорьевич Лукашенко.
«Рыбу я предпочитаю мясу, черный хлеб — белому, в меню обязательно входят фрукты, соки… очень люблю выпечку и мороженое. Но вот с последними лакомствами сложно: приходится себя ограничивать. Съел пирожное — будь добр, отпаши 3-4 километра на роликах или лыжах», - говорил он в одном из своих интервью.
Теща Лукашенко Елена Желнерович рассказывала, что во время коротких визитов кормила зятя блинами, яичницей, молочными супами и драниками.
Борис Ельцин и его предпочтения
Ельцин особо вообще ничего не скрывал.
Он очень любил мясо диких животных – кабанов и оленину. Семье президента нравилось есть пельмени с черной икрой.
Также он ценил телячью колбасу с фисташками, а заморские кушания и экзотические блюда решительно отвергал. Не отвергал он правда, водочку и коньяк, но это уже другой разговор.
Владимир Путин и особенности национальной кухни
О том, что любит есть российский президент, доподлинно неизвестно.
Сам он в интервью говорил, что в еде не очень привередлив.
«Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю», — рассказывал Путин.
По утрам, как выяснилось, президент любит завтракать кашей и творогом с медом, а запивать все это сырыми перепелиными яйцами. Дополняет плотный завтрак смузи по собственному рецепту, среди которых есть свекла и хрен.
Кроме того, согласно сведениям СМИ, он любит есть карельские калитки, осетинские пироги, чак-чак и татарские беляши.
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Это дело вкуса и организма конечно
Но зеленый чай все же полезен проверил ,это однозначно и зеленый редко подделывают
Никто не переименовывал. Ячка и перловка - две большие разницы...
"благодаря ему Европа познакомилась с этим продуктом"
Европа с икрой познакомилась лет так на двести раньше...
В Израиле школы явно слабее наших, да, Крабик? А к Моссаду ты точно никоим образом, там люди образованнее...