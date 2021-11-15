Ты то, что ты ешь: устрицы и черная икра на столах тех, кто нами правит

И среди них есть гастрономические предпочтения. Царь Всея Руси не любил сложных заморских кушаний, а предпочитал простую пищу. Например, кислые щи и кашу. Среди его любимых блюд были манка, овсянка и прочие. Но особую страсть царь питал к каше из ячневой крупы. Ее он мог есть хоть весь день – и на завтрак, и на обед, и даже на ужин.

Уже гораздо позже кашу переименуют из-за моды на все английское. В XIX веке ее назовут «перловой» (от английского pearl – жемчужина).

Анна Иоанновна и бужениновая страсть

Императрица славилась не только способностью выбирать фактических правителей, но и любовью к охоте.