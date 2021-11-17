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"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе": мужчину в Казахстане держат в рабстве

"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе": мужчину в Казахстане держат в рабстве (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   Россия   интересное   мужчина   рабство   спасение   фото   
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Вот уже двадцать лет мужчину по имени Алексей Котов из Ярославской области держат в рабстве в посёлке Акжал, что в Казахстане. Мужчине удалось записать ролик и распространить его в соцсетях. На видео он обратился к своим родителям за помощью.

Душераздирающее видео появилось в сети. На нём мужчина обращается к родителям за помощью, рассказывая о том, что уже два десятка лет живет в положении самого настоящего раба XXI века.

"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе. Помогите, если сможете, помогите выбраться из Казахстана. Карагандинская область, поселок Акжал, зимовка "Мухтар". Батя, помоги, если можешь", - говорит он.

Ролик мужчина записал сам и выложил в соцсети. Страшно подумать, в каких условиях он жил.

На место выехали полицейские. Они освободили 44-летнего мужчину, который оказался уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя», — рассказали в пресс-службе полиции Карагандинской области.

Сейчас мужчина находится в полиции, правоохранители ищут его родных. Эта история имеет хороший конец, но страшно подумать, сколько ещё людей могут находиться в таких же условиях...


Источник:

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Метки: Ynews   Казахстан   Россия   интересное   мужчина   рабство   спасение   фото   
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18  комментариев
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14k
Совранский Час назад
Уверен, будет справедливо: если "удерживающая" сторона - также отработает 20 лет на Алексея, по приговору!
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5k
disevenvis 22 минуты назад
Родители попавшего в рабство в Казахстане россиянина просили о помощи гадалок
https://lenta.ru/news/2021/11/17/magic_help/https://lenta.ru/news/2021/11/17/magic_help/
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25k
Батончик с маком 36 минут назад
В 90- про такое беженцы из казахстана рассказывали. Даже не верилось.
Просто муслимы не способны вырасти дальше феодального строя. У них религия такая. Мирная
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3k
leto2016 44 минуты назад
раньше за это войны начинали. дадут пи.ды окружающим, и сразу народ перестают трогать. суки давно пора возобновить практику. благо дело народ посылать на бой уже не нужно, ракеты прислал. за один доказанный факт похищения в рабство бомбардировка села, за пять сразу столицы. за десять бомба у которой что-то там про мегатонны какие-то.
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25k
Vazari 48 минут назад
Какая-то мутная история. Невозможно продержать в рабстве нормального человека такое время. Это манкурт какой-то. Может его на наркоту подсадили, может на алкоголь. Х.з
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4k
RRK 52 минуты назад
Что-то мне кажется у чела шиза))
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36k
Alex 53 минуты назад
Ублюдочные казахи
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36k
Alex 54 минуты назад
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−31
ульрих Час назад
путин - твой выход
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340
udok7856 ульрих Полчаса назад
У зеленского, порошенко, коломойского иди ноги облизывай ботва хохлятская.
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561
SilentBob Час назад
44-летнего местного жителя неизвестной национальности из Казахстана, предварительно оскопив, выслать в Ярославскую область, пусть тоже 20 лет побатрачит.
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3k
Kozlodoev Час назад
Приходи в себя, мужик! У тебя ещё много дел.
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12k
Евгений Час назад
>>> уроженцем деревни Горе-Грязь
Ну тут сама судьба намекала, что в жизни легко не будет
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