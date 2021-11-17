"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе": мужчину в Казахстане держат в рабстве

Душераздирающее видео появилось в сети. На нём мужчина обращается к родителям за помощью, рассказывая о том, что уже два десятка лет живет в положении самого настоящего раба XXI века.

"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе. Помогите, если сможете, помогите выбраться из Казахстана. Карагандинская область, поселок Акжал, зимовка "Мухтар". Батя, помоги, если можешь", - говорит он.

Ролик мужчина записал сам и выложил в соцсети. Страшно подумать, в каких условиях он жил.