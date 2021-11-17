"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе": мужчину в Казахстане держат в рабстве

Вот уже двадцать лет мужчину по имени Алексей Котов из Ярославской области держат в рабстве в посёлке Акжал, что в Казахстане. Мужчине удалось записать ролик и распространить его в соцсетях. На видео он обратился к своим родителям за помощью.
Душераздирающее видео появилось в сети. На нём мужчина обращается к родителям за помощью, рассказывая о том, что уже два десятка лет живет в положении самого настоящего раба XXI века.
"Мама, папа, я уже 20 лет в неволе. Помогите, если сможете, помогите выбраться из Казахстана. Карагандинская область, поселок Акжал, зимовка "Мухтар". Батя, помоги, если можешь", - говорит он.
Ролик мужчина записал сам и выложил в соцсети. Страшно подумать, в каких условиях он жил.
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На место выехали полицейские. Они освободили 44-летнего мужчину, который оказался уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя», — рассказали в пресс-службе полиции Карагандинской области.
Сейчас мужчина находится в полиции, правоохранители ищут его родных. Эта история имеет хороший конец, но страшно подумать, сколько ещё людей могут находиться в таких же условиях...
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https://lenta.ru/news/2021/11/17/magic_help/https://lenta.ru/news/2021/11/17/magic_help/
Просто муслимы не способны вырасти дальше феодального строя. У них религия такая. Мирная
Не слышал про дагестанские кирпичные заводы?
Ну тут сама судьба намекала, что в жизни легко не будет