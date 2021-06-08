В Казахстане сотрудники ТЦ выгнали бывшего работника, сменившего пол

Сотрудники ТЦ даже вызвали сотрудника полиции, чтобы он проверил документы у посетителя. В разговоре с порталом BaigeNews.kz Виктория рассказала, как всё было.

"Мы с подружкой сидели, обедали, когда мы увидели, что в нашу сторону движется толпа. Мы встали, я расплатилась, хотели развернуться, чтобы уйти. И тут он хватает меня за руку и говорит: "Выходи отсюда". Я ему ответила: "Ты кто, чтобы мне говорить, где мне стоять и что делать?". Мы начали препираться. И эта толпа стала мне что-то доказывать. Сотрудники торгового дома встали на мою сторону, стали защищать меня. В итоге вызвали полицию, нас увезли. Там этот человек извинился передо мной за себя и за свою толпу", - рассказала Виктория.

Девушка не стала писать заявление в полиции на бывших работодателей.