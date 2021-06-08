В Казахстане сотрудники ТЦ выгнали бывшего работника, сменившего пол

Виктория (которая в прошлом была Юрием) пришла в торговый центр с подругой, чтобы пройтись по магазинам и перекусить. Сотрудники ТЦ ещё помнят, что когда-то девушка была парнем и их сотрудником. Бывшие коллеги не потерпели такого гостя, попытались выгнать Викторию из кафе и вызвали полицию.
В одном из торговых центров Караганды разразился скандал на фуд-корте. Толпа мужчин пытались выгнать из торгового центра трансгендера Викторию, которая раньше, будучи ещё Юрием, подрабатывала там. Девушка настаивала на разговоре с директором, а сотрудники кафе требовали документы и отказывались обслуживать гостей.
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Сотрудники ТЦ даже вызвали сотрудника полиции, чтобы он проверил документы у посетителя. В разговоре с порталом BaigeNews.kz Виктория рассказала, как всё было.
"Мы с подружкой сидели, обедали, когда мы увидели, что в нашу сторону движется толпа. Мы встали, я расплатилась, хотели развернуться, чтобы уйти. И тут он хватает меня за руку и говорит: "Выходи отсюда". Я ему ответила: "Ты кто, чтобы мне говорить, где мне стоять и что делать?". Мы начали препираться. И эта толпа стала мне что-то доказывать. Сотрудники торгового дома встали на мою сторону, стали защищать меня. В итоге вызвали полицию, нас увезли. Там этот человек извинился передо мной за себя и за свою толпу", - рассказала Виктория.
Девушка не стала писать заявление в полиции на бывших работодателей.
После скандала тайна Виктории раскрылась. До этого момента о смене пола знали только самые близкие. По словам девушки, родители поддержали её решение сменить пол.
"Я всегда как девочка была. У меня есть подтверждение моего диагноза от психолога. Я не какой-то больной или непонятно какой человек. Я девочка, которая сейчас в своем теле. А ходить кому-то что-то доказывать: кто я, что я… До вчерашнего дня я хранила в тайне все. У меня очень много знакомых парней. Но даже когда они узнали обо мне, у них не было ко мне негатива. Они так же продолжают со мной общаться. Потому что они видят меня настоящую, а не того, кем меня пытаются выставить в обществе. Врач подтвердил мой диагноз, что я девочка на 98 процентов. Мне было 12 лет. Мне тогда уже начали делать гормональные уколы. Тогда я решила, что поменяю пол в будущем и имя", - рассказала девушка.
В разговоре с журналистом Виктория рассказала, что получить справку о смене пола не так просто. Для этого нужно пройти много тестов, которые покажут правду.
"Получить справку о транссексуальности в Казахстане нелегко. Очень много специалистов нужно пройти. И специалисты же тоже не дураки. Не бывает так, что я к ним пришла и лапши навешала, а они поверили. Нет. Они проверяют каждую мелочь: психику, насколько человек адекватен, как ты себя ведешь в определенной ситуации, как работает твое мышление. Я прошла много тестов. Никто просто так не даст справку. Без этой справки тебе не сделают операцию по смене пола. Если бы у меня были психические отклонения, то меня давно бы забрали в соответствующее учреждение. Но, как видите, я абсолютно адекватный человек", - говорит жительница Караганды.
Об операции Виктория рассказывать не стала, заявив, что это конфиденциальная информация. Девушка призналась, что никогда не было проблем с мужчинами. Даже в полиции после инцидента в ТЦ никто не позволил себе грубости и оскорбления.
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вот тут беда, не сходится.
Это значит, сотрудникам ТЦ(посетителям?)больше не чем занятся как отслеживать посетителей,
а отследив собираться толпой и прогонять "противных".
Да и вообще, кто кого защищал, кто прогонял? Ничего не ясно.
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Где где разразился скандал? А, в Казахстане.
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Психолога? А разве такими не психиатр занимается?