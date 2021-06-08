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В Казахстане сотрудники ТЦ выгнали бывшего работника, сменившего пол

В Казахстане сотрудники ТЦ выгнали бывшего работника, сменившего пол (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 13:30
Сообщество : Истории
Метки: transgender   девочка в мальчике   интересное   казахстан   караганда   фото   
4296
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Виктория (которая в прошлом была Юрием) пришла в торговый центр с подругой, чтобы пройтись по магазинам и перекусить. Сотрудники ТЦ ещё помнят, что когда-то девушка была парнем и их сотрудником. Бывшие коллеги не потерпели такого гостя, попытались выгнать Викторию из кафе и вызвали полицию.

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Метки: transgender   девочка в мальчике   интересное   казахстан   караганда   фото   
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21  комментарий
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1k
Чучело Мяучело 38 минут назад
Щас минусов хватану, но если он/она не пропагандирует это и никому не мешает, то и пусть живет как хочет. Зачем камнями бить? Как говАривала Раневская - каджый волен сам своей жопой распоряжаться. А после таких вот случаев это всплывает и уже как бы реклама какая то получается...
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64k
Максим 2 минуты назад
Блин.. я конечно пидаргов не люблю.. Но, извините это не транс, не гей и не другие меньшинства.. такие операции делались и в СССР по медицинским показаниям.. И если человек полностью стал женщиной (без возможности рожать конечно), то удачи ему в жизни. Он /она же не пропагандирует какие-то там отношения неестественные. Стал девушкой, об этом знало полтора человека (что нормально в таких случаях, а не как с это девкой, что в игре последней популярной (Ласт оф Юс 2 вроде) была девушка, стала мужиком и это прямо на весь мир трубили. И там вот как раз не факт, что полноценный мужик)). Нет бля высосали из пальца взрыв интернета.
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110
Liberman 21 минуту назад
не, ну никому не говорила и держала в тайне, это её(его) крест по жизни. другое дело что как баба красивая... и можно напороться....
вот тут беда, не сходится.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 22 минуты назад
Оно.
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Нет,все-таки желательно видео с места. А то "толпа"...
Это значит, сотрудникам ТЦ(посетителям?)больше не чем занятся как отслеживать посетителей,
а отследив собираться толпой и прогонять "противных".
Да и вообще, кто кого защищал, кто прогонял? Ничего не ясно.
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33k
Антон Полчаса назад
Оно еще и разговаривает!?
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2k
Mellivora Полчаса назад
Теперь может просить убежище в Европе.
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
афтар - "Девушка не стала писать заявление в полиции на бывших работодателей" - это не ДЕВУШКА, это просто 3,14дорас. если ты несогласен - желаю тебе такую жену
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8k
Фантом 47 минут назад
БЛеванул от души
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1k
просто программист 53 минуты назад
Автор, почему этого мутанта девушкой называешь?
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82
Nane First NameLast 53 минуты назад
В одном из торговых центров разразился ... скандал на фуд-корте
=========
Где где разразился скандал? А, в Казахстане.
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237
Семен 54 минуты назад
Справедливости ради отметим, что существо получилось относительно женоподобное, что в таких случаях редкость.
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5k
Мистер Фикс 55 минут назад
Колени и кадык тоже поправилО?
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13k
Агент Безопасной Национальности 57 минут назад
"У меня есть подтверждение моего диагноза от психолога."
=============
Психолога? А разве такими не психиатр занимается?
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4k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Хорошо,что фото отрезанных при операции яиц "Юрия" не показали и на том спасибо
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2k
Nyash 59 минут назад
красотка
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14k
Serg2001 Час назад
"У меня очень много знакомых парней. Но даже когда они узнали обо мне, у них не было ко мне негатива". А в это время...
"У меня очень много знакомых парней. Но даже когда они узнали обо мне, у них не было ко мне негатива". А в это время...Посмотреть
"У меня очень много знакомых парней. Но даже когда они узнали обо мне, у них не было ко мне негатива". А в это время...
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54
Olvin Dane Час назад
Повезло, что просто выгнали (пытались выгнать), а могли и камнями побить и были бы правы.
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5
Aleksix Al Час назад
Автор такое же? Зачем продвигает это .... больное уродство?
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2k
Нуи Хусим Час назад
Пи-дор устроил себе пиар-акцию!
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