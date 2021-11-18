В Москве задержали блогеров, пробежавших с дымовыми шашками по патрульному автомобилю ДПС

Два сверхразума не придумали ничего лучше, чем запалить дымовые шашки и пробежать с ними у стен Кремля. Подростки (один из Перми, другой - из Зеленограда) похвалились "смелым" видео в соцсетях, однако уже через некоторое время записывали новый контент - с извинениями.
Юные блогеры в поисках славы пробежали с дымовыми шашками прямо по авто с сидящим внутри сотрудником ДПС. Он очень обиделся на выходку пацанов и незамедлительно составил протокол о нарушении порядка.
Найти героев оказалось проще пареной репы - современные детишки о всех своих подвигах тут же рассказывают в соцсетях. Вскоре подростки были задержаны полицией и давали признательные показания. В отношении блогеров составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф в размере до 1,5 тыс. рублей штрафа 15 суток административного ареста.
Источник:
- Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик
- Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз
- "Он выполнял свою работу": новосибирцы требуют освободить инспектора ДПС, убившего азербайджанца
- В Винницкой области фермер наказал рабочего, замуровав его в зернохранилище без еды и воды
- Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу
Понравилось21
Фига мразь.... это уже даже не покемонов в храмах ловить
"Уголовное дело против Шендакова возбудили по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Правоохранители увидели состав этого преступления в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца и хирурга"
"Красногорский городской суд приговорил к трем годам условно полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова за анекдот про росгвардейца. "
Уложить их на брусчатку, включить мигалки и переехать; в матюгальник напевая "не сталевары мы, не плотники; а всего лишь тупые блохеры..."
Кто выжил, тот молодец.