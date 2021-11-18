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В Москве задержали блогеров, пробежавших с дымовыми шашками по патрульному автомобилю ДПС

В Москве задержали блогеров, пробежавших с дымовыми шашками по патрульному автомобилю ДПС (3 фото)

Автор:
18 ноября 2021 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДПС   блогеры   дымовые шашки   извинения   наказание   нарушение порядка   полиция   
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Два сверхразума не придумали ничего лучше, чем запалить дымовые шашки и пробежать с ними у стен Кремля. Подростки (один из Перми, другой - из Зеленограда) похвалились "смелым" видео в соцсетях, однако уже через некоторое время записывали новый контент - с извинениями.

Юные блогеры в поисках славы пробежали с дымовыми шашками прямо по авто с сидящим внутри сотрудником ДПС. Он очень обиделся на выходку пацанов и незамедлительно составил протокол о нарушении порядка.


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Найти героев оказалось проще пареной репы - современные детишки о всех своих подвигах тут же рассказывают в соцсетях. Вскоре подростки были задержаны полицией и давали признательные показания. В отношении блогеров составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф в размере до 1,5 тыс. рублей штрафа 15 суток административного ареста.


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Метки: ДПС   блогеры   дымовые шашки   извинения   наказание   нарушение порядка   полиция   
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12  комментариев
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1k
Укротитель 6огдашек 7 минут назад
Б.л.я.д.ь, кто этот БИОМУСОР воспитывает вообще?
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1k
Алксандр Шевченко 2 минуты назад
Да уж, молодо-зелено. Мозгов нет.
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1k
Игорь 7 минут назад
мозг отсутствует в принципе
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7k
Миха 16 минут назад
Писец, это что там в самом конце видео было, уже не про машину и шашку - это он пошел с мячом в магазин и давай по понту там все крушить??? И это все такое на свой канал выложивает??
Фига мразь.... это уже даже не покемонов в храмах ловить
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1k
Лёха 16 минут назад
Вот что надо было применять в этом случае:
"Уголовное дело против Шендакова возбудили по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Правоохранители увидели состав этого преступления в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца и хирурга"
"Красногорский городской суд приговорил к трем годам условно полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова за анекдот про росгвардейца. "
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1k
Лёха 19 минут назад
Маловато грозит. Неужели пару деталей машины не поцарапал и не погнули?
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16k
homerchik Полчаса назад
К сожалению, они получили именно то, что и собирались. По всем каналам их прорекламировали. А пару тысяч штрафа и даже 15 суток ареста их не пугают, это так себе наказание. Поэтому ждите новых героев. И их так же прорекламируют в СМИ, а они извинятся шаблонными фразами.
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12k
Alex Полчаса назад
другими словами, пробежать по патрульной машине стоит всего 1500 рублей, не так уж и дорого.....вот и бегают.
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−62
ульрих Полчаса назад
а в чем они не правы?
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57k
pynh Полчаса назад
пристрелите и дело с концом
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