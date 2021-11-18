15 питомцев, которых поймали прямо на месте преступления

Несмотря на то, что питомцы живут в домашней обстановке и комфортных условиях, их охотничьи инстинкты никуда не деваются. И потому эти очаровательные сорванцы могут позволить себе различные шалости. Самое забавное, что иногда мохнатые хулиганы действуют весьма неумело, из-за чего могут попасться прямо на месте преступления!

Поймала эту парочку прямо на месте преступления