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15 питомцев, которых поймали прямо на месте преступления

15 питомцев, которых поймали прямо на месте преступления (16 фото)

Автор:
18 ноября 2021 09:06
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   место преступление   милота   подборка   фото   хулиганы   
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Они не сумели остаться незамеченными в своих проказах.

Несмотря на то, что питомцы живут в домашней обстановке и комфортных условиях, их охотничьи инстинкты никуда не деваются. И потому эти очаровательные сорванцы могут позволить себе различные шалости. Самое забавное, что иногда мохнатые хулиганы действуют весьма неумело, из-за чего могут попасться прямо на месте преступления!


Поймала эту парочку прямо на месте преступления

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Отлучилась буквально на пару секунд, а по возвращении застала преступника на месте преступления

Эти негодники всегда работают в паре

Поймали местного котика за совершением преступления

Мы с соседями приглядываем за ним и подкармливаем его, но он всё равно не упускает возможности проникнуть в чужой дом за какими-нибудь вкусняшками.


Застала на месте преступления

Тянет на особо тяжкое преступление

Главный подозреваемый даже не попытался скрыться с места преступления

Не зря говорят, что преступники всегда возвращаются на место преступления

И это не первое его хулиганство

Не смотрите на то, что он выглядит так мило. На самом деле он тот ещё хулиган!


Кто же это мог сделать, я даже не знаю…

Делает вид, будто не понимает, что тут произошло

Этот пёс выглядит очень подозрительно

Улики налицо

Этот маленький преступник, видимо, надеялся остаться незамеченным

Она даже не сожалеет о своём хулиганстве

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Метки: домашний питомец   животные   место преступление   милота   подборка   фото   хулиганы   
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