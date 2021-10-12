Россиян «успокоили»: дефицита продуктов не будет, но и прежних цен тоже

Минсельхоз и Минпромторг обещают отважно сражаться с посредниками, накручивающими цены. Похвально. Но почему раньше-то не сделали? Давно пора переходить, вернее, возвращаться к системе прямых контрактов торговых сетей с производителями. Выиграют все! Кроме спекулянтов, конечно.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оправдывает рост цен природными катаклизмами, на которые было щедро нынешнее лето. Отчасти так, но и стимулировать производителя, и изымать цепочки посредников тоже важно для налаживания ситуации.

Министерство экономического развития «порадовало» прогнозом инфляции по итогам 2021 года. Если раньше речь шла о вероятных 5,8%, то теперь ожидают инфляцию к концу года уже в 7,4%. Причем, именно продовольственные товары становятся «виновниками» ее раскручивания. А в структуре продуктов главные возмутители спокойствия: плодоовощная продукция и мясо.