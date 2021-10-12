Россиян «успокоили»: дефицита продуктов не будет, но и прежних цен тоже

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Минсельхоз заверил соотечественников, что прилавки супермаркетов не опустеют. По поводу наполненности наших кошельков оптимизма не прибавилось.
Министерство сельского хозяйства вновь озаботилась переписыванием ценников в магазинах продуктов и пессимистическими ожиданиями населения по поводу грядущего дефицита. Продуктов хватит, заверяют в ведомстве. А Рамблер транслирует эти обещания потребителям.
Но мы все равно в недоумении: осенью овощи и фрукты традиционно должны бы дешеветь. А оптимистичных ценников пока что не наблюдается. Помнится, летом кто-то из чиновников «порадовал» россиян, мол, цену морковки снизили аж вдвое: со 140 рубликов до 70. Ну да, прогресс! Спасибо партии за это! Но морковка таки остается дороже бананов. Кто-то может внятно объяснить, почему? Только не надо про волатильность международных рынков, у меня тут свой местный рынок рядом, и там тоже ценовой шабаш.
Но мы все равно в недоумении: осенью овощи и фрукты традиционно должны бы дешеветь. А оптимистичных ценников пока что не наблюдается. Помнится, летом кто-то из чиновников «порадовал» россиян, мол, цену морковки снизили аж вдвое: со 140 рубликов до 70. Ну да, прогресс! Спасибо партии за это! Но морковка таки остается дороже бананов. Кто-то может внятно объяснить, почему? Только не надо про волатильность международных рынков, у меня тут свой местный рынок рядом, и там тоже ценовой шабаш.
Минсельхоз и Минпромторг обещают отважно сражаться с посредниками, накручивающими цены. Похвально. Но почему раньше-то не сделали? Давно пора переходить, вернее, возвращаться к системе прямых контрактов торговых сетей с производителями. Выиграют все! Кроме спекулянтов, конечно.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оправдывает рост цен природными катаклизмами, на которые было щедро нынешнее лето. Отчасти так, но и стимулировать производителя, и изымать цепочки посредников тоже важно для налаживания ситуации.
Министерство экономического развития «порадовало» прогнозом инфляции по итогам 2021 года. Если раньше речь шла о вероятных 5,8%, то теперь ожидают инфляцию к концу года уже в 7,4%. Причем, именно продовольственные товары становятся «виновниками» ее раскручивания. А в структуре продуктов главные возмутители спокойствия: плодоовощная продукция и мясо.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оправдывает рост цен природными катаклизмами, на которые было щедро нынешнее лето. Отчасти так, но и стимулировать производителя, и изымать цепочки посредников тоже важно для налаживания ситуации.
Министерство экономического развития «порадовало» прогнозом инфляции по итогам 2021 года. Если раньше речь шла о вероятных 5,8%, то теперь ожидают инфляцию к концу года уже в 7,4%. Причем, именно продовольственные товары становятся «виновниками» ее раскручивания. А в структуре продуктов главные возмутители спокойствия: плодоовощная продукция и мясо.
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Вот не знаю, утешит ли это россиян, но в Британии, по сообщениям западных источников, дефицит уже наступил.
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Можно увидеть ссылку на этот западный источник?
Автор а кто посредники на кого ты все *скинул * ? Как для примера любой магазин подойдет .( в интрнете легко проверить )
А как Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев собирается ..... стимулировать производителя, и изымать цепочки посредников тоже важно для налаживания ситуации...???? Я думаю это заинтересует миллионы фермеров на всей планете .
Модернизация промышленности (происходит, но с отстающими темпами).
Инновационное развитие (доля России в мире на рынке инновационных технологий упала с 1,6% в 2010м году до менее 1% в 2019м.
Зависимость РФ от импортных технологий возросла в десятки раз…
Жо-а в развитии авиации (гражданской и военной)
Провален план модернизации флота на 2010-2030 года…
Но это все не главное! Главное, что есть Крым, Донбасс и величие … кушайте на здоровье
Помню также рыдали по хамону и пармезану.
Ну, что, на хамон денег хватает, а на морковку нет?
Или вы так за бедный русский народ переживаете?
Про бабушку с куриными шеями и деда с двумя картошками сердце болит?
Всё, выборы закончились, можете отдыхать до следующих выборов!
Разве это деньги?
Это нищета!!!!!
- А теперь мы на блюдаем, как отец семейства объясняет молодому выводку вкус колбасы. Он активно жистикулирует руками и плюётся. Теперь они подошли к витрине с рыбой, и отец несколько раз сказал слово, которое можно замаскировать фразой "уху ели".
Посмотрите на уровне госдолга омерики и скажите, чем они будут его разруливать? Это же гиганстких размеров пузырь. И они не дадут сделать дефолт - это ниже их уровня. Сейчас будет цифровой юань, затем будет цифровой рубль, а когла омерика сделает цифровой бакс что будет с баксом бумажным?