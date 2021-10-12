FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4900 постов • 786 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Россиян «успокоили»: дефицита продуктов не будет, но и прежних цен тоже

Россиян «успокоили»: дефицита продуктов не будет, но и прежних цен тоже (3 фото)

Автор:
12 октября 2021 17:54
Сообщество : Жить в России
Метки: дефицит   инфляция   катаклизмы   посредники   прилавки   продукты   супермаркеты   цены   
1834
3
Минсельхоз заверил соотечественников, что прилавки супермаркетов не опустеют. По поводу наполненности наших кошельков оптимизма не прибавилось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: дефицит   инфляция   катаклизмы   посредники   прилавки   продукты   супермаркеты   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Kozlodoev 3 часа назад
Да хрен с ценами и их ростом, если зряплата растёт. А она у нас с 2013 года ни на копейку не подросла... Вот где зашквар...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−27
Жид 7 минут назад
В ватастане совсем все е№нулись! В тюрьмах насилуют и пытают, людей в рабство продают. Собственно, ничего удивительного. А теперь еще один повод для гордости овощ, корм для скота по цене курятины. И что там у хохлов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Колесо 8 минут назад
Цитата;
Вот не знаю, утешит ли это россиян, но в Британии, по сообщениям западных источников, дефицит уже наступил.
____________________________________________
Можно увидеть ссылку на этот западный источник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Вальдемар 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
да пох 39 минут назад
Ну судя по фото с Британии, у них дефецит с водой и напитками
.Потому что на продовольственных полках аж до крыши.
Автор а кто посредники на кого ты все *скинул * ? Как для примера любой магазин подойдет .( в интрнете легко проверить )
А как Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев собирается ..... стимулировать производителя, и изымать цепочки посредников тоже важно для налаживания ситуации...???? Я думаю это заинтересует миллионы фермеров на всей планете
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Till Lindemann 44 минуты назад
Развитие экономики и, как следствие, рост благосостояния граждан происходит на уровне около 0% в год с 2013 года
Модернизация промышленности (происходит, но с отстающими темпами).
Инновационное развитие (доля России в мире на рынке инновационных технологий упала с 1,6% в 2010м году до менее 1% в 2019м.
Зависимость РФ от импортных технологий возросла в десятки раз…
Жо-а в развитии авиации (гражданской и военной)
Провален план модернизации флота на 2010-2030 года…
Но это все не главное! Главное, что есть Крым, Донбасс и величие … кушайте на здоровье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
sivanov1079 Час назад
100% бенефициаров ритейлеров в офф-шорах. Конечные цены в сетях высокие из-за цепочек посредников и аппетита сетей. Производитель получает буй от перекупов. Цена продуктов в России определяется не себестоимостью производства и издержек на поставку.... а спросом. Пока люди могут платить - с них будут драть. Отдельный разговор о качестве продуктов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
Рапунцель sivanov1079 36 минут назад
Уже несколько лет цепочка посредников от производителя до сети максимум 1-2 компании. Зачастую производители не желают работать с сетками напрямую. Сеть (любая) пытается выжать от поставщика максимум. Опоздал-штраф, %брак-всегда завышен, хочешь сдать-плати приемщикам или возврат и снова штраф. А штрафы прогрессирующий. 15-20-30% от стоимости заказа. Плюс вынь и положь каждый месяц ретро бонус 5% (у всех сеток по разному, но вроде 5) от оборота с сетью. И конечно отсрочка платежа от сети поставщику за поставленный товар. И зачем это надо производителю если приходит покупатель (перекуп) и платит сразу на адекватных условиях? Ясное дело, что дальше уже при поставке в сеть продавец закладывает все эти издержки. Иногда вообще до абсурда доходит, привезти томаты/капусту из Узбекистана дешевле чем из Дагестана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
771
zenon 2 часа назад
Вот, если бы коту не делали клизмы, то урожай и цены были бы нормально высокие и даже выше, так положено, когда работает система феодализма. Разделяй, обворовай и властвуй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AVATAR 2 часа назад
В СССР у нас был дефицит, а сейчас всё есть, но дорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов 2 часа назад
короче все будет стабильно дорожать....а новые выборы теперь не скоро....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
30k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Либерастня рыдает!!! Морковки не доедает!!!
Помню также рыдали по хамону и пармезану.
Ну, что, на хамон денег хватает, а на морковку нет?
Или вы так за бедный русский народ переживаете?
Про бабушку с куриными шеями и деда с двумя картошками сердце болит?

Всё, выборы закончились, можете отдыхать до следующих выборов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
В Англии пустые полки? Чёт верится с трудом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 2 часа назад
Голос Дроздова за кадром:
- А теперь мы на блюдаем, как отец семейства объясняет молодому выводку вкус колбасы. Он активно жистикулирует руками и плюётся. Теперь они подошли к витрине с рыбой, и отец несколько раз сказал слово, которое можно замаскировать фразой "уху ели".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
853
Алексей Попов 2 часа назад
Газ подорожал, бензин не может дешеветь, поэтому и морковка с картошкой дорожают. Это все происки цру :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 2 часа назад
Есть прогнозы на сколько меньше станет количество пенсионеров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 2 часа назад
как всегда - обама виноват...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
The Sinner 2 часа назад
А намтА Чо, лишь бы царь батюшка не хворал. МыТа вытерпим, главное чтобы детишки чиновников во вражИх стЯтутах обучалися...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Lynx 2 часа назад
Удивительно, через сколько ничего не делающих рук проходит морква, и не только перекупов, сколько надзорных органов, коим надо забашлять. Результат пуйловской экономики - курс на продажу ресурсов, но не развитие промышленности, а равно и занятости населения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
33k
Опаньки 3 часа назад
мне, если честно, становится страшно, когда я смотрю на индекс СиПи500 и понимаю, каким объемом напечатанных миллиардов долларов это все достигнуто. Завтра перед лицом дефолта Омерика объявит о замене фиатной системы на электронный бакс и 2008 год покажется раем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Chuchelo Patamkovoe Опаньки 2 часа назад
Вероятность того что ваш прогноз верен невелика. А так да бабло как всегда ушло к баблу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Chuchelo Patamkovoe Опаньки 43 минуты назад
Госдолг поднимут планку скорее всего как ни раз это делали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? «Тележка апокалипсиса»: российские супермаркеты пытаются бороться с паникёрами «Тележка апокалипсиса»: российские супермаркеты пытаются бороться с паникёрами Ценники: всё о "щедрости" супермаркетов Ценники: всё о "щедрости" супермаркетов Что может позволить себе купить французский пенсионер на среднюю пенсию Что может позволить себе купить французский пенсионер на среднюю пенсию Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? "Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам "Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам
Вера Вербная

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1573



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил их из трамвая
2
243
В Екатеринбурге мужчине не понравились галдящие подростки, и после нотации он выбросил...
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
5
103
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
Набирающие популярность в сообществах
Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии
3
3
Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии
Когда фальшивка лучше оригинала: как в Белом Доме разоблачили коварство саудитов
0
10
Когда фальшивка лучше оригинала: как в Белом Доме разоблачили коварство саудитов
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото)
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#дтп#автомобили#автомир#интересно#Кулинарный рецепт#ynews#рис
#еда#кулинарные рецепты#Салат#Россия#животные#кухня#Просто#Рецепт#фунчоза#картинки
#кулинария#Юмор#прикол#суп#факты#аварии#рассольник#авто аварии#полиция#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться