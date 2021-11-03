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Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии

Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии (8 фото)

Автор:
03 ноября 2021 21:50
Сообщество : Истории
Метки: в мире   истории   клад   мир   находки   новости   раскопки   сокровища   
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Команда охотников за сокровищами Temple Twelve еще в 1987 году начала поиски "Клада Лемминкяйнена", расположением которого поделился один мистик, в пещерах недалеко от Хельсинки, Финляндия. Недавно группа сообщила, что скоро доберется до клада, который веками был спрятан в пещерном храме и может представлять собой самый большой и ценный из когда-либо обнаруженных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   истории   клад   мир   находки   новости   раскопки   сокровища   
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4k
Allmaster 3 часа назад
Не найдут так метро построят))
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8k
DumDum Полчаса назад
"с тех пор комнату, где он находится, тщательно спрятали"
"Они работают только летом"
Я так понимаю, каждую зиму комнату перепрятывают...
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195
Алексей Маз Час назад
Уже есть первые фотографии находок!
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26k
Мойша 2 часа назад
А как насчет клада российской империи - затонувшего корабля "Фрау Марта"?.
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1k
Yus 2 часа назад
"В последний раз к кладу прикасались в 987 году", "в нем спрятано более 50 тысяч драгоценных камней - в том числе рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты, - а также около тысячи древних артефактов", "Кроме того, в лабиринтах пещер находятся несколько статуй людей в натуральную величину из 18-каратного золота".

Никого не смущает, что для такого КЛАДА нужно было в то время обнести всю Европу подчистую?
Вспоминая Окуджаву "Дураки любят собираться в стаи", толпа непуганых идиотов.
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