Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии

Кроме того, в лабиринтах пещер находятся несколько статуй людей в натуральную величину из 18-каратного золота. По словам команды, внутри пещерного храма есть спиральный коридор с комнатами, в которых хранятся и другие сокровища, собранные поколениями времен языческой культуры древней Финляндии. В последний раз к кладу прикасались в 987 году - с тех пор комнату, где он находится, тщательно спрятали.