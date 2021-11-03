Охотники за сокровищами откапывают "самый большой и ценный" клад в Финляндии

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Команда охотников за сокровищами Temple Twelve еще в 1987 году начала поиски "Клада Лемминкяйнена", расположением которого поделился один мистик, в пещерах недалеко от Хельсинки, Финляндия. Недавно группа сообщила, что скоро доберется до клада, который веками был спрятан в пещерном храме и может представлять собой самый большой и ценный из когда-либо обнаруженных.
Команда искателей сокровищ Temple Twelve еще в 1987 году начала поиски ценного сокровища недалеко от Хельсинки, Финляндия. По словам команды, "Клад Лемминкяйнена" (Lemminkäinen Hoard) может представлять собой самый большой и ценный клад из когда-либо обнаруженных. Его местоположением поделился местный мистик Иор Бок, и с тех пор команда пытается найти ценное сокровище.
Иор Бок заявил, что члены его семьи были прямыми потомками Лемминкяйнена, выдающейся фигуры в финской языческой мифологии в честь кого и назвали клад. В 2010 году Бока убили в его собственном доме, но несмотря на это поиски клада продолжились.
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Сокровища предположительно находятся в пещерах Сиббосберг недалеко от Хельсинки. Хотя нет никаких реальных доказательств существования этого клада, считается, что в нем спрятано более 50 тысяч драгоценных камней - в том числе рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты, - а также около тысячи древних артефактов.
Кроме того, в лабиринтах пещер находятся несколько статуй людей в натуральную величину из 18-каратного золота. По словам команды, внутри пещерного храма есть спиральный коридор с комнатами, в которых хранятся и другие сокровища, собранные поколениями времен языческой культуры древней Финляндии. В последний раз к кладу прикасались в 987 году - с тех пор комнату, где он находится, тщательно спрятали.
Команда занимается раскопками по шесть часов в день, семь дней в неделю. Они работают только летом, так как зимой до пещер трудно добраться из-за погодных условий. После более 100 тысяч часов кропотливых раскопок, группа из 12 кладоискателей считает, что они находятся всего в нескольких метрах от сокровища.
Команда Temple Twelve - это 12 кладоискателей-любителей из разных стран, в том числе Финляндии, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Австралии, России, Америки и Германии. Когда они начинали поиски, ни у одного участника не было опыта в археологии и раскопках. Первоначально группа состояла из 24 человек, но на данный момент только двое из них продолжают работать в команде.
Группа работает, используя элементарные инструменты. Им уже удалось убрать несколько блоков весом четыре тонны у входа в пещеру, и раскопать под ней около 400 тонн отложений. В начале каждого сезона раскопок группе приходится откачивать более 1,5 млн литров воды. Сейчас они настроены серьезно - следующим летом они планируют найти еще один вход в пещеру, и наконец добраться до цели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Они работают только летом"
Я так понимаю, каждую зиму комнату перепрятывают...
Никого не смущает, что для такого КЛАДА нужно было в то время обнести всю Европу подчистую?
Вспоминая Окуджаву "Дураки любят собираться в стаи", толпа непуганых идиотов.