Человек, осуждённый на 23 года за убийства, отслужил в ЧВК “Вагнер” и получил амнистию

Как утверждают, срок он получил за смерть четырёх человек.
Эту историю раскопало издание “Фонтанка” и она наделала немало шума. Владелец агентства недвижимости получил 23 года за заказ убийства. Затем он поступил в “Вагнер” и после положенных 6 месяцев по контракту, вернулся домой. Кстати, проявил себя толковым бойцом - командир части даже подготовил рапорт о награждении медалью “За отвагу”.
«Давайте я вам объясню философию участия заключенных в войне на Украине. Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт.
Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он - убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж.
Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах. Только в гробы заглядывать не надо, потому что вместо бледного напудренного лица, которое вы привыкли видеть на похоронах, блаженно ожидающего ухода на небеса, вы увидите куски плоти, разорванной осколками вражеских орудий. Возможно даже не одного человека, а нескольких, потому что в том аду и в той мясорубке, в которой они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик.
P.S. Вопрос к "Фонтанка.ру". Есть ли в редакции желающие (из числа тех, кто смакует данными новостями), пойти добровольцами в ЧВК "Вагнер»"? Или все отъявленные ссыкуны?»
Источник:
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ты когда коммент сочинял трещину(пардон извилину) пережал?
И понимаете...убил он четверых, а спас в окопах и вынес с поля 20. Убил одного а служил тысячам.
Наверно потому что хомячкам это не интересно.
все четко