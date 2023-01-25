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Человек, осуждённый на 23 года за убийства, отслужил в ЧВК “Вагнер” и получил амнистию

Человек, осуждённый на 23 года за убийства, отслужил в ЧВК “Вагнер” и получил амнистию

Автор:
25 января 2023 16:03
Сообщество : Криминал
Метки: Евгений Пригожин   ЧВК Вагнер   заключенный   колония   срок   убийство   
2056
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Как утверждают, срок он получил за смерть четырёх человек.

Эту историю раскопало издание “Фонтанка” и она наделала немало шума. Владелец агентства недвижимости получил 23 года за заказ убийства. Затем он поступил в “Вагнер” и после положенных 6 месяцев по контракту, вернулся домой. Кстати, проявил себя толковым бойцом - командир части даже подготовил рапорт о награждении медалью “За отвагу”.

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На эту тему высказался и Евгений Пригожин:

«Давайте я вам объясню философию участия заключенных в войне на Украине. Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт.

Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он - убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж.

Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах. Только в гробы заглядывать не надо, потому что вместо бледного напудренного лица, которое вы привыкли видеть на похоронах, блаженно ожидающего ухода на небеса, вы увидите куски плоти, разорванной осколками вражеских орудий. Возможно даже не одного человека, а нескольких, потому что в том аду и в той мясорубке, в которой они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик.

P.S. Вопрос к "Фонтанка.ру". Есть ли в редакции желающие (из числа тех, кто смакует данными новостями), пойти добровольцами в ЧВК "Вагнер»"? Или все отъявленные ссыкуны?»

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Метки: Евгений Пригожин   ЧВК Вагнер   заключенный   колония   срок   убийство   
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24  комментария
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2k
poбт Полчаса назад
фонтанка сама по себе овально-петушиная помойка
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455
Геннадий Хамидулин 40 секунд назад
Очень спорное мнение......" Белый лебедь" и " Черный дельфин"........????.....
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1k
lexa 3 минуты назад
Кому не нравится что зеки воюют идите вместо них.
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28k
Levyathan 3 минуты назад
Простая логика: Теперь, с периодичностью в 6 месяцев, население будет пополняться людьми, совершившими уголовные преступления различной степени тяжести, включая особо тяжкие, прошедшими военную подготовку, способными убить человека, и на своей шкуре испытавшими, что неотвратимости наказания больше не существует.
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30k
Slonyash 4 минуты назад
С душком статейка, сильно с душком...
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5k
saliamnn 9 минут назад
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2k
Dorell 12 минут назад
А можно его контакты, я как раз хорошего риелтора ищу.
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10k
wilddewill 15 минут назад
Всё правильно он сксзал.
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1k
Max 16 минут назад
Как всегда по делу сказал. Поставил на место ванильно-гламурное гуано...
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4k
iovan2011 19 минут назад
Зачем нам тогда армия? Когда не работают законы начинает работать криминал. Иными словами, если кто-то, кто не дай Бог, переживет убийство своих родных детей или братьев сестер родителей, а потом увидит свободно гуляющего убийцу, будет ли он чувствовать, что социальная справедливость произошла? Сомневаюсь
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14k
Ser 23 минуты назад
Цвет! Российской армии - ОФИЦЕРЫ! Лучшие бойцы на СВО нет. Видимо их подготовить достойно "не представляется возможным" деньги быстро кончаются!? хм...а барыга и уголовники! нет проблем Сильно! Хотя верно сейчас они воюют против фашистов и запада на Украине, а можно и против "внутренних врагов" ...просто деньги платите. ЧВК получаю плату, государство им платит - наши налоги....как плата за что!? Да! Хм....Это не солдаты которые от сердца ОТ ДУШИ! - "ЗА РОДИНУ" скажем специальные подразделения воевали у Рокосовского, сержант Павлов и знаменитый дом в Сталинграде, Судоплатов, сотни тысяч. А сегодня наёмники...НЕ АРМИЯ.
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965
Антошка Полчаса назад
"Срок за смерть" - отличная формулировка.
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3k
kca-opa 39 минут назад
За заказ 23 года, он что 150 человек заказал? Ну хоть УК почитайте, перед тем, как такие фейки вбрасывать
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17k
Александр 42 минуты назад
Почему-то не пишут о тех осуждённых, кто погиб.
Наверно потому что хомячкам это не интересно.
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181
ruslan d 47 минут назад
По таким статьям могут амнистировать ?
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56
Sebastian ruslan d 15 минут назад
По любым могут. Ограничений не предусмотрено.
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6k
Бу 47 минут назад
искупил кровью
все четко
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97
PsyDoza Frankenschpökel Бу 4 минуты назад
Ну родственники убитой семьи наверное ссутся от счастья теперь
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