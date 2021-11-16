Очень питерское убийство: в городе на Неве снова нашли сумку с останками человеческого тела

Разоблачение не заставило себя долго ждать. На записях с уличных камер видеонаблюдения сотрудники следственного комитета увидели, как в три часа ночи 14 ноября некий мужчина везет от дома №1 на Новосмоленской набережной тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками.

Как пишет телеграмм-канал "Mash на Мойке", по подозрению в убийстве и расчленении Александра Генералова, задержан его родной сын — 35-летний Алексей. По предварительным данным, молодой человек жил в квартире отца и бездельничал, из-за чего регулярно соорился с отцом. В день убийства Александр приехал к сыну, сказал, чтоб тот переезжал в снятую для него комнату. Завязался конфликт, Алексей схватил ружье, пригрозил выстрелить — отец не поверил. Тогда сын прицелился в голову и нажал на спусковой крючок. А после предварительно разделил тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке отвёз к Смоленке. В ходе обыска в квартире на Новосмоленской набережной нашли куртку и штаны отца.

По данным «Фонтанки» сын погибшего уже дает признательные показания, заведено уголовное дело об убийстве.