Очень питерское убийство: в городе на Неве снова нашли сумку с останками человеческого тела

В Санкт-Петербурге строители, укреплявшие стенку набережной реки Смоленки, обратили внимание на клетчатую сумку лежавшую у воды. Внутри сумки находились фагменты человеческого тела.
Северная столица России в очередной раз подтвердила звание города мрачного и знаменитого не только богатой историей и культурой но и резонансными уголовными делами с расчлененкой.
В сумке, найденной сегодня строителями в реке Смоленке кроме фрагментов тела, также находился паспорт погибшего. Им оказался 66-летний Александр Генералов, объявленный в розыск еще 14 ноября. По данным поисковой организации «Лиза Алерт», о пропаже заявила дочь Генералова. 13 ноября отец покинул ее квартиру в начале Новосмоленской набережной и на связь больше не выходил. На место ЧП выехали сотрудники полиции, судмедэксперты и оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Разоблачение не заставило себя долго ждать. На записях с уличных камер видеонаблюдения сотрудники следственного комитета увидели, как в три часа ночи 14 ноября некий мужчина везет от дома №1 на Новосмоленской набережной тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками.
Как пишет телеграмм-канал "Mash на Мойке", по подозрению в убийстве и расчленении Александра Генералова, задержан его родной сын — 35-летний Алексей. По предварительным данным, молодой человек жил в квартире отца и бездельничал, из-за чего регулярно соорился с отцом. В день убийства Александр приехал к сыну, сказал, чтоб тот переезжал в снятую для него комнату. Завязался конфликт, Алексей схватил ружье, пригрозил выстрелить — отец не поверил. Тогда сын прицелился в голову и нажал на спусковой крючок. А после предварительно разделил тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке отвёз к Смоленке. В ходе обыска в квартире на Новосмоленской набережной нашли куртку и штаны отца.
По данным «Фонтанки» сын погибшего уже дает признательные показания, заведено уголовное дело об убийстве.
За последние три года в Петербурге было несколько громких уголовных дел по смертям с расчленениями тел. Историк Соколов и аспирантка Анастасия Ещенко. Марина Кохал и ее муж, рэпер Энди Картрайт. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков и его жена, акушер-гинеколог Ирина Земченкова
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Сразу в голове анекдот:
"В Новосибирске девушки не поделили парня. А в Питере поделили"
Вот оно, преимущество тотального видеонаблюдения.
https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70257581/https://www.fontanka.ru/2021/11/16/70257581/
Честно говоря, не понимаю как бате удалось это провернуть.