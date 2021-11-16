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Очень питерское убийство: в городе на Неве снова нашли сумку с останками человеческого тела

Очень питерское убийство: в городе на Неве снова нашли сумку с останками человеческого тела (3 фото)

Автор:
16 ноября 2021 22:26
Сообщество : Криминал
Метки: Смоленка   питер   расчленитель   сумка   убийство   фрагменты тела   
1433
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В Санкт-Петербурге строители, укреплявшие стенку набережной реки Смоленки, обратили внимание на клетчатую сумку лежавшую у воды. Внутри сумки находились фагменты человеческого тела.

Северная столица России в очередной раз подтвердила звание города мрачного и знаменитого не только богатой историей и культурой но и резонансными уголовными делами с расчлененкой.

В сумке, найденной сегодня строителями в реке Смоленке кроме фрагментов тела, также находился паспорт погибшего. Им оказался 66-летний Александр Генералов, объявленный в розыск еще 14 ноября. По данным поисковой организации «Лиза Алерт», о пропаже заявила дочь Генералова. 13 ноября отец покинул ее квартиру в начале Новосмоленской набережной и на связь больше не выходил. На место ЧП выехали сотрудники полиции, судмедэксперты и оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Разоблачение не заставило себя долго ждать. На записях с уличных камер видеонаблюдения сотрудники следственного комитета увидели, как в три часа ночи 14 ноября некий мужчина везет от дома №1 на Новосмоленской набережной тележку на колесиках, похожую на ту, к которой была привязана сумка с останками.

Как пишет телеграмм-канал "Mash на Мойке", по подозрению в убийстве и расчленении Александра Генералова, задержан его родной сын — 35-летний Алексей. По предварительным данным, молодой человек жил в квартире отца и бездельничал, из-за чего регулярно соорился с отцом. В день убийства Александр приехал к сыну, сказал, чтоб тот переезжал в снятую для него комнату. Завязался конфликт, Алексей схватил ружье, пригрозил выстрелить — отец не поверил. Тогда сын прицелился в голову и нажал на спусковой крючок. А после предварительно разделил тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке отвёз к Смоленке. В ходе обыска в квартире на Новосмоленской набережной нашли куртку и штаны отца.

По данным «Фонтанки» сын погибшего уже дает признательные показания, заведено уголовное дело об убийстве.

За последние три года в Петербурге было несколько громких уголовных дел по смертям с расчленениями тел. Историк Соколов и аспирантка Анастасия Ещенко. Марина Кохал и ее муж, рэпер Энди Картрайт. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков и его жена, акушер-гинеколог Ирина Земченкова

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Метки: Смоленка   питер   расчленитель   сумка   убийство   фрагменты тела   
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1k
DanzelBanzel 2 часа назад
Нелюдь
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8k
Пётр 12 минут назад
Мда...Этот город не изменить)))
Сразу в голове анекдот:
"В Новосибирске девушки не поделили парня. А в Питере поделили"
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6k
Кузнец душ. Полчаса назад
Культурная столица куйли.
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518
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
у них там такие чудные леса и болота... ну какой смысл в речку то кидать тело? Странные традиции.
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399
bobobo Час назад
Ни фига себе полиция в Питере оперативно работает. " С 14 ноября 2021 года его местонахождение неизвестно. " А сегодня только 16-ое и я уже читаю об этом на Фишках. В день исчезновения заявление приняли?
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12k
Bill Час назад
"Фонтанка" пишет что сын, единственный из семьи, не имел юридически оформленной доли в отцовской квартире.
Честно говоря, не понимаю как бате удалось это провернуть.
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2k
Ertin Час назад
Про оккультистов забыли.

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76
ManA108 2 часа назад
Культурная столица!Говорили они.
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Это просто реклама нового сезона Декстера
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48k
doker 2 часа назад
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248
Снежный Барс 2 часа назад
Видно, что питерская мокруха: чтобы так искусно обрезать человека надо быть глубоко начитанным и интеллигентным человеком
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57k
parallax 2 часа назад
Вырастил паразита на свою погибель.
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3k
Ivan 2 часа назад
РасчЛенинград опять жжот :)
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