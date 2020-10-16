Крипота дня: в Питере объявили тендер на покупку частей тела человека

Учреждению требуется "6 верхних и 12 нижних конечностей, а также три типа торсов: 13 от шейного позвонка до двенадцатого грудного позвонка, шесть от головы до середины бедренной кости и шесть от шейного позвонка до середины бедренной кости." Все эти части тела предполагается использовать в учебных целях.