Крипота дня: в Питере объявили тендер на покупку частей тела человека

Город, постепенно приобретающий нехорошую славу из-за преступлений с "расчлененкой", кажется, выходит на новый уровень. В НИИ им. Вредена закупят отдельные части человеческого тела на сумму около 13 миллионов рублей.
На сайте госзакупок размещена заявка от НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена - госучреждению требуются части человеческого тела, за которые институт готов заплатить около 13 миллионов рублей.
Учреждению требуется "6 верхних и 12 нижних конечностей, а также три типа торсов: 13 от шейного позвонка до двенадцатого грудного позвонка, шесть от головы до середины бедренной кости и шесть от шейного позвонка до середины бедренной кости." Все эти части тела предполагается использовать в учебных целях.
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В этой закупке, как поясняют специалисты, нет ничего необычного. Ни атласы, ни искусственные учебные пособия не научат будущих эскулапов выполнять медицинские операции - вся практика всегда проводится на частях тела человека.
Подчеркивается, что биоматериал должен иметь законное происхождение. Как правило, подобные закупки НИИ осуществляет не реже чем раз в 2 года.
В соцсетях это, казалось бы, обыденная новость вызвала небывалый ажиотаж, который скорее всего связан с криминальными происшествиями, время от времени сотрясающими северную столицу. Именно здесь профессор Санкт-Петербургского университета убил и расчленил свою студентку-любовницу. Здесь же жена рэпера Картрайта похожим образом расправилась со своим благоверным. Поэтому неудивительно, что в соцсетях отнеслись к закупкам человеческих частей тела с неподдельным интересом.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей - приобрела новый смысл!— Natasha ⚪🔴⚪✊ (@Natasha_shinai) October 15, 2020
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