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Крипота дня: в Питере объявили тендер на покупку частей тела человека

Крипота дня: в Питере объявили тендер на покупку частей тела человека (9 фото)

Автор:
16 октября 2020 11:37
Сообщество : Жить в России
Метки: город для грустных   крипота   медицина   питер   расчленители   части тела   
1566
9
Город, постепенно приобретающий нехорошую славу из-за преступлений с "расчлененкой", кажется, выходит на новый уровень. В НИИ им. Вредена закупят отдельные части человеческого тела на сумму около 13 миллионов рублей.
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Метки: город для грустных   крипота   медицина   питер   расчленители   части тела   
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11  комментариев
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Комментарий удален
−16
Князь Курбский 2 часа назад
Там уже наверное очередь стоит, капая из пакетов
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6k
bum-bum 49 минут назад
жопный волос примут?
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−19
Князь Курбский 51 минуту назад
Мочи мусарню!
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−19
Князь Курбский 54 минуты назад
Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей России
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−3
Князь Курбский Час назад
Там уже наверное очередь стоит, капая из пакетов
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36k
Антон Час назад
Итого трупак без головы 900000.
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Это средневековье какое то, бл*. Теперь пластмасовых скелетов и под человека новые типы органики "органов" и "костей" уже недостаточно что ли???? Кто то капитально или не знает куда деньги деть или совсем уже в средневековье скатились....
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4k
Летучий Мыш Show Must Go On 4 минуты назад
Вы представьте, как отличается пластмассовое и настоящее.
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97
Евгений Иванов 2 часа назад
Из разговора двух петербурженок:
– Это твой бывший?
– Да.
– А что в другом пакете?
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7k
Фантом 2 часа назад
И что такого. Нужно же студентам медикам как-то изучать тело и делать практические работы. Раньше это не было просто в открытых бумагах, а тела были. И части тел тоже.
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1k
Show Must Go On Фантом 2 часа назад
В развитых странах давно практикуются или на телах усопших, с подписания договора "для науки" с ними самими при их жизни или на крайняк с их родственниками и уплатой им большой компенсации, либо на новейших биополимерах тканей и органов, практически не отличающиеся от человеческих, но которые да, стоят дороже. Но найти вообще не проблема. За те же бабки что тут описаны они этих полимеров копий конечностей могут заказать кучу штук.
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