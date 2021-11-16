Сбившая троих детей девушка получила пять лет колонии-поселения

Башкировой было изначально предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы. Но после того, как в больнице скончался второй мальчик обвинение переквалифицировало дело в более тяжелую статью: часть 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой - семь лет лишения свободы.

2021-11-16T17:26:13+03:00