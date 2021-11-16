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Сбившая троих детей девушка получила пять лет колонии-поселения

Сбившая троих детей девушка получила пять лет колонии-поселения (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: авария   авто   дети   жить в россии   новости   трагедия   
1579
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19-летняя Валерия Башкирова в июле 2021 года сбила на пешеходном тротуаре троих детей. Двое из них погибли.
Прокурор просил для Башкировой наказание в виде шести лет колонии общего режима и на три года лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Но суд приговорил девушку к колонии-поселению и запретил ей управлять транспортными средствами на протяжении 2,5 лет.

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Метки: авария   авто   дети   жить в россии   новости   трагедия   
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38  комментариев
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36k
Alex 2 часа назад
За жизнь двух человек всего 5 лет...
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244
Снежный Барс 15 секунд назад
Пыздец конечно, товарищи
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−20
POLYCARP 4 минуты назад
[мат] русское правосудие. [мат] чинуши.
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135
Аккаунт удален 7 минут назад
ниче, в следующем году по УДО выйдет, и будешь дальше быть мразью, мразь!
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184
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 15 минут назад
Самый справедливый суд в мире это в нашей стране
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708
VSh 15 минут назад
Теперь я наконец то понял. Если ты убил человека случайно или "типа случайно", берёшь бабло своё или кредит и всё решается в твою пользу. Ну все ребята, методичка готова. У кого есть враги, все в ваших руках.
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2k
laptignu Полчаса назад
Вот тоже непонятно: почему лишение прав всего 2,5 года?
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8k
Василенко Татьяна 36 минут назад
Значит, засранка, пялящаяся в телефон, и лишившая жизни двух мальчишек, а девочку сделавшая инвалидом, получила срок с со всеми возможностями нормальной жизни? Браво, российский суд!!! Хорошо занесла? Или связи хорошие?
Тварь малолетняя... И суд продажный... А потом удивляемся появлению человеческой мести (самосуда)... Не удивлюсь, если эту засранку сделают инвалидом...
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
5 лет загородного отдыха...
А может еще и УДО.
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1k
Руслан 53 минуты назад
Какое избирательное кривосудие у нас
Алкашу Ефремову прописали зону (и поделом, естественно) за жизнь одного, а этой твари - за жизнь двоих детей - поселение. Скоро и впрямь самосуды массово пойдут и никакая уголовная ответственность не остановит человека в отчаянии от потери близких людей и невозможности дождаться справедливости от властей.
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119k
arek14 Час назад
Девушку, сбившую троих детей, суд приговорил к 5 годам.
Трех свидетелей Иеговы суд приговорил к 8 годам. Они не сделали ничего, просто молились не у попов РПЦ.

Жизни трех детей для российского государства значат гораздо меньше, чем страх перед независимыми от него людьми.
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140
Михаил Андреев arek14 Полчаса назад
иеговы по сути тоталитарная секта с отъемом квартир.
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890
Murych Час назад
Всё, что нужно знать о правосудии в Рашке. Наверняка, денег заслала и через полсрока выйдет по удо.
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1k
virocs Час назад
Ну что сказать, в дали как есть, больше чем в УК дать не могут, тут просто УК надо пересматривать
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4k
Allmaster Час назад
Да еще года через полтора уже выйдет...
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36k
Александр Час назад
В колонию надо было, а не на курорт(
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910
Довер Иванович 2 часа назад
Я считаю это мягкое наказание за убийство двух человек. Сел за руль будь любезен соблюдай правила. Какая разница умышленно или нет? жизнь причем детям не вернешь. Родите переживаю сильное эмоциональное состояние е на все оставшиеся жизнь. Причем на дороге ситуация была где просто нужно было ехать тихи и внимательно.
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Комментарий удален. Причина: трэш
5k
1k
AРТУР ITA 2 часа назад
Того кто права ей продал нашли?
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355
Алексей Маз 2 часа назад
Ну адвокатом у нее явно был не Пашаев.
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355
Mixan 2 часа назад
Легко отделалась почему то ...
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16k
Пумба 2 часа назад
"сбила на пешеходном тротуаре"
Может, на пешеходном парапете?
Ж - Журналист!
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