Сбившая троих детей девушка получила пять лет колонии-поселения

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19-летняя Валерия Башкирова в июле 2021 года сбила на пешеходном тротуаре троих детей. Двое из них погибли.
Трагедия случилась 16 июля в районе Солнцево (запад Москвы). Будучи за рулем черной "Мазды" Валерия совершила наезд на пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Валерия не сбавляла скорости, хотя нахождение двоих взрослых и троих детей на переходе было очевидным. Двое мальчиков скончались в больнице, девочка смогла выжить.
Башкировой было изначально предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы. Но после того, как в больнице скончался второй мальчик обвинение переквалифицировало дело в более тяжелую статью: часть 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой - семь лет лишения свободы.
Прокурор просил для Башкировой наказание в виде шести лет колонии общего режима и на три года лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Но суд приговорил девушку к колонии-поселению и запретил ей управлять транспортными средствами на протяжении 2,5 лет.
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Тварь малолетняя... И суд продажный... А потом удивляемся появлению человеческой мести (самосуда)... Не удивлюсь, если эту засранку сделают инвалидом...
А может еще и УДО.
А здесь просто девка-неумеха не увидела детей на переходе. Детей которых их мамаша-растеряша выпустила вперёд себя.
Нормально дали, по справедливости. 5 дали, 3 отсидит. Выйдет по Удо и ещё нескоро за руль сядет
Но на самом деле любой водитель может совершить ошибку. Ну никто же не робот.
Я опять соберу флеш рояль из минусов, но я уверен - вместе с ней должны были судить не инструктора автошколы, а мамашу ребятишек.
Трех свидетелей Иеговы суд приговорил к 8 годам. Они не сделали ничего, просто молились не у попов РПЦ.
Жизни трех детей для российского государства значат гораздо меньше, чем страх перед независимыми от него людьми.
Может, на пешеходном парапете?
Ж - Журналист!